組織づくりを支援する社内ポータル『onemind』、社員の利用状況を見える化する分析機能を追加

株式会社キャッチアップ

株式会社キャッチアップ（本社：福岡県福岡市、代表取締役：江頭竜二）が提供する、組織づくりを支援する社内ポータル『onemind』は、このたび利用状況を直観的に把握できる分析機能をダッシュボードに配置しました。

開発背景

onemindはこれまで、社内報によるビジョン共有やマニュアル・ガイドラインの閲覧を通じて、企業の情報共有を向上させることで組織の成長を支援してきました。

一方で、導入企業様より

「今どのくらい活用できているのか分かりにくい」

「社員の閲覧傾向を確認したい」

といった声も多く寄せられていました。

今回、onemind導入後の利用効果をより実感しやすくするため、分析機能を追加開発しました。

提供する分析機能について

今回新たに提供する以下の機能はダッシュボードで確認できます。

- onemindへのログイン推移- 既読率- 閲覧数- サンクスポイント送信推移

これにより、現状の把握から改善ポイントの発見、次のアクション検討までをスムーズに行うことが可能になります。

月額料金プラン改定

onemindでは、分析機能の拡充を含む機能強化に伴い、2026年2月9日より月額料金プランの見直しを行います。

従来は利用機能数に応じた料金体系を採用していましたが、今後はすべてのプランにおいて全機能を利用可能とすることで、導入後すぐにonemindの価値を最大限活用できる形へと変更します。

onemindは今後も、料金体系の分かりやすさとサービス品質の向上を両立しながら、より良い組織づくりを支援してまいります。

onemind について

『onemind』は、社員が「この会社でずっと働きたい」と感じるような組織づくりを支援する社内ポータルです。オフィシャルな情報発信と共有を起点に、従業員エンゲージメントの向上を目指し、社員の主体的な参加を促す組織づくりに貢献します。

また、月額30,000円～、最短2営業日で導入可能なため、業種・企業規模を問わず、理念経営を実践する多くの企業で活用いただき、より多くの企業の組織づくりを支えています。

https://onemind.jp/

会社概要

社名：株式会社キャッチアップ

福岡オフィス：福岡県福岡市中央区大名2丁目11-25 新栄ビル 4F

東京オフィス：東京都港区白金1-27-6 白金高輪ステーションビル 10階

代表者：代表取締役 江頭竜二

https://catchup.co.jp/