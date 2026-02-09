【Sharely主催】バーチャルオンリー株主総会の実務ノウハウを提供するウェビナー「バーチャルオンリー開催の基礎知識」を2/18(水)に開催

エキサイトホールディングス株式会社

Sharely株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西條 晋一、東証スタンダード市場：証券コード5571）は、2月18日(水)17時より、ウェビナー「会社法改正に伴う、近い将来の実現に向けて準備する バーチャルオンリー株主総会の基礎知識」を開催します。

本イベントでは会社法改正のテーマとなっているバーチャルオンリー株主総会の規制緩和に伴ってバーチャルオンリー開催の実施に向けた実務的なノウハウのご提供を目指します。

公式サイト：https://lp.sharely.app/webinar20260218(https://lp.sharely.app/webinar20260218)

■ウェビナー「会社法改正に伴う、近い将来の実現に向けて準備する バーチャルオンリー株主総会の基礎知識」について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1346/table/1077_1_e5ad06c1337824dddce7cabc8e02b486.jpg?v=202602090251 ]

本ウェビナーでは、導入の壁となる実務課題の解決策から、2025年に発行各社が取り組んだ最新の工夫・トレンドまでを徹底解説します。さらに、バーチャル株主総会の総合支援サービス「Sharely」で実現する利便性と優位性についても詳しくご紹介します。



物理的な制約に縛られない、次世代の総会運営に向けた実践的なノウハウをぜひお持ち帰りください。

■Sharelyについて

株主総会の開催・運営も行っている総合支援サービスです。リアル開催からハイブリッド開催、バーチャルオンリー開催含め、幅広く対応可能なプラットフォームの提供に加え、議長連携支援システムの提供、事前質問のみのプラットフォーム提供など柔軟なサービス提供により、多方面で支持されています。他にも株主優待のDX化支援、取締役会のDX化支援を手掛けるなど、プロダクトおよびサービスを拡大しています。

Sharely公式サイト：https://sharely.app/(https://sharely.app/)

■Sharely株式会社について

所在地 ：東京都港区麻布台1丁目3-1麻布台ヒルズ森JPタワー27F

設立 ：2024年3月8日（2020年6月に事業開始の後、事業譲渡により独立）

代表者 ：代表取締役 西條 晋一

事業内容 ：株主総会総合支援事業、IR/決算説明会支援事業、株主優待支援事業、その他DX支援事業、前記に付随する関連事業

URL ：https://sharely.app/

問い合わせ：https://share.hsforms.com/1ZXuQ6XHUR9KJkNXs7Kb_lw50cbt