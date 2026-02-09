【Dior】2026年春夏コレクションの「ボウ」ライン

クリスチャン・ディオール合同会社(C) HEIKKI KASKI

1947年に初めて行われたコレクションのショー以来、クリスチャン・ディオールは、「ボウ」（リボン）をアイコニックなモチーフの一つとしていました。2026年春夏 コレクションでは、ジョナサン・アンダーソンがこの象徴的なつながりを継承し、オマージュを捧げるアイテムを展開します。クチュールのオブジェとしてあしらわれるこの特別なモチーフは、アクセサリーとプレタポルテを結びつけ、喜びに満ちています。

18 世紀に人気を博したモチーフであるボウは、ジョナサン・アンダーソンのデザインを彩り、テキスタイルを構成する大切な要素として際立ちます。「レディ ディオール」、「ディオール シガール」、「ディオール ボウ」、「ディオール プティ ディネ」バッグ、そしてスモールレザーグッズは、この特徴的なモチーフを取り入れており、詩的でグラフィックな「ディオール ボウ」と「ディオール クール」シューズも、にもあしらわれています。

ボウタイのエレガンスに着想を得たヴィクトリア朝の襟は、遊び心あるひねりを加えた厳格さを主張します。「テディ-D」、「D-スマッシュ」ヘッドウェアは金属や布地で装飾を施し、「ミスター ディオール」バレッタと「ディオール ジグザグ」シルクヘッドバンドは、それを繊細に再解釈しています。彫刻的なバックルをあしらったベルトはシルエットを形作り、ジュエリーやサングラスもまた、伝統と革新を融合させながらこのオマージュを継承しています。

「ディオール ボウ」サンダル \170,000「CD ボウ」イヤリング* \69,000ベルト* \110,000「レディ ディオール」バッグ* \960,000

*2026年2月19日発売予定

＠Dior #Dior #ディオール

【お問合せ先】

クリスチャン ディオール

TEL：0120-02-1947

https://x.gd/DYzir