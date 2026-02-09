本格冷凍ピザシリーズ第2弾！宅配ピザで幅広い年代に人気のテリマヨフレーバーが登場！『mini PIZZA テリマヨ＆チーズ』2月23日（月）より新発売

井村屋グループ株式会社

井村屋株式会社（本社：三重県津市高茶屋七丁目1番1号、社長：岩本 康）は、新商品『mini PIZZA テリマヨ＆チーズ』を2026年2月23日（月）より全国で発売します。

▍シリーズ第2弾！宅配ピザでも人気の味『mini PIZZA テリマヨ＆チーズ』新発売

冷凍食品市場は、時短や簡便性の需要、ワンプレート志向の高まりを背景に、今後もさらなる成長が期待されています。ピザに関する消費者調査※では、スーパーの冷凍ピザについて「手軽に購入できる一方で、ソースやトッピングが少ない」という声があり、宅配ピザでは「具材感があるものの値段が高い」「１人で食べるにはサイズが大きすぎる」といった声が多く寄せられました。こうした声に着目し、肉まん・あんまんの製造で培ったチーズを中心に包む3重包あんの技術や具材製造の知見を活かし、具材感・チーズ感のあるミニサイズのピザを開発しました。第1弾の『mini PIZZA ベーコン＆チーズ』では電子レンジ調理のみでも手軽に楽しめる点に加え、本格的なおいしさで多くのお客様から「具材がたっぷりでおいしい」「生地がもっちりしていて食べ応えがある」などご好評をいただいています。

第2弾となる『mini PIZZA テリマヨ＆チーズ』は、宅配ピザでも定番人気のテリマヨフレーバーです。もっちりとした二段発酵生地に、豚肉の旨みとテリヤキの甘辛さが絡み合う濃厚な特製ソースを合わせ、とろ～りとろけるチーズとマヨのコクが楽しめる冷凍ピザに仕上げました。お子様から大人まで幅広い層に支持される味わいを、“1人分にちょうど良い”ミニサイズで楽しめるため、おやつや軽食、夜食にも最適です。

※井村屋株式会社調べ：ピザに関するアンケート n=3,000（2024年10月実施）

▍『mini PIZZA テリマヨ＆チーズ』商品特長

（1）豚肉の旨みと濃厚な特製テリヤキソースの甘辛さ

ごろっと存在感のある角切りの豚肉に香辛料で下味をつけ、豚肉本来の旨みを引き立てました。甘辛い特製テリヤキソースを絡めることで、コクと深みのある濃厚な味わいに仕上げています。

（2）とろ～りとろける2種のこだわりチーズにマヨのまろやかなコクをプラス

伸びのあるモッツァレラと、旨みのあるゴーダの2種のチーズを使用しました。とろ～りとろけるチーズのコクにマヨのまろやかな風味を重ねており、テリヤキソースの甘辛さと調和した、濃厚で一体感のある味わいです。

（3）米粉を配合し、もっちりとした食感と香ばしい風味が特長の本格生地

生地は、井村屋が肉まん・あんまんで培ってきた独自の製造技術である「二段発酵製法」を採用しています。小麦粉と米粉をブレンドしたこだわりの生地配合で、レンジ調理でもっちりとした食感を実現しました。自社オーブンで焼き上げ、急速冷却技術でできたてのおいしさを閉じ込めているので、香ばしい香りもお楽しみいただけます。

（4）電子レンジで手軽にもっちり！1人分のお手軽ミニサイズ

電子レンジでどなたでも簡単に調理できます。具材を包み込む形状のピザにすることで、チーズや具材がこぼれにくく、チーズやソースを心置きなく味わえます。さらにトースターで調理いただくと、カリッとした食感と香ばしい風味が増して焼きたてのおいしさが楽しめます。

個包装で冷凍庫から取り出してすぐに調理できるため、慌ただしい朝の食事や夜食、小腹がすいたときなど、さまざまなシーンでご活用いただけます。

▍好評販売中！シリーズ第1弾『mini PIZZA ベーコン＆チーズ』

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/38645/table/299_1_4ee553180cbc26fa9d20be1f659898f8.jpg?v=202602090151 ]

2025年9月に発売した『mini PIZZA ベーコン＆チーズ』は、ダイス状のベーコンの旨みと、とろ～りとろけるチーズのコクを組み合わせた、満足感のある冷凍ミニピザです。発売後、30～40代の女性を中心としたお客様から、「具材がたっぷりでおいしい」「生地がもっちりしていて食べ応えがある」「そのままレンジで温められる個包装が便利」といったご好評の声をいただいています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/38645/table/299_2_1784f753f55ec2f8e1946d70841a3543.jpg?v=202602090151 ]

開発者コメント

「1人でも手軽に食べられて、宅配ピザのような満足感のある冷凍ピザを作ろう！」という想いから本商品を開発しました。

既存の冷凍ピザはサイズが大きすぎたり、具材や味に物足りなさを感じるものも少なくありません。私たちは、“手軽さ”と“本格感”のバランスをどう実現するかにこだわり抜き、満足感のある仕上がりにするため、使用する素材や製法の組み合わせを徹底的に工夫しました。

今回はシリーズの第2弾として、宅配ピザでも人気のテリマヨフレーバーを選定しました。具材には存在感のある角切りの豚肉を使用し、豚肉にはあらかじめスパイスで下味を付けることで食べた瞬間にしっかりとした旨みが広がるよう仕上げています。テリマヨピザの特長である、テリヤキソースの甘辛い味わいとマヨのコクのバランスにもこだわりました。生地も同様に、理想のもっちり感と歯切れのよさを追求し、20種類以上の試作を重ねました。具材との相性や焼き上がりの香ばしさを大切に、細部まで妥協せず設計しています。さらに、味付けや具材のバランスも何度も調整を行い、最適なレシピにたどり着きました。工夫とこだわりがたっぷり詰まった商品です。

「スーパーの冷凍ピザはトッピングやソースが少ない」「宅配ピザは1人で食べるには高くてサイズが大きすぎる」というお悩みに寄り添った“身近で手軽に、1人でも楽しめる新しいピザ”として、第2弾のテリマヨ＆チーズを多くの方に味わっていただければ嬉しいです。

井村屋株式会社 商品開発部