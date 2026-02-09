米国企業から「eventory」のIP（知的財産権）を取得

株式会社Collective Path

イベントプラットフォーム「eventory（イベントリー）」を提供する株式会社Collective Path（本社：東京都港区、代表取締役社長：花崎 茂晴、以下 当社）は、株式会社エアトリ（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CFO：柴田 裕亮、証券コード：6191）との資本業務提携(https://www.airtrip.co.jp/wp-content/uploads/2026/01/d1a67339e856b6398d5b560cfb5587b9.pdf)を受け、米国企業から「eventory」のIP（知的財産権）を取得したことをお知らせいたします。

あわせて、欧米で展開していたeventory事業についても当社が継承し、今後は国内に加え、欧米・アジアを含むグローバル展開をさらに推進してまいります。

IP取得の背景と今後の方針

企業イベントは、リアル・オンライン・ハイブリッドの融合が進む中で、開催形態や目的が多様化し、運用やデータ活用の高度化が求められています。

当社はこれまで、イベントの企画・集客・運営・データ分析までをワンストップで支援する「eventory」を提供してまいりました。 今回のIP取得により、プロダクトの意思決定と開発体制を当社主導で強化し、顧客ニーズに即した機能/サービス開発・改善をより迅速に進めてまいります。

グローバル展開について（欧米事業の継承／アジア展開）

当社は、欧米で展開していたeventory事業を継承したことを起点に、海外市場での提供価値を拡大してまいります。今後は、各地域のイベント運用・商習慣・要件に合わせたプロダクト強化を進め、アジア展開も視野に入れた事業拡大を推進してまいります。

エアトリとの資本業務提携について（「エアトリCXOサロン」での活用）

当社は、エアトリとの資本業務提携を通じて、イベントを起点とした企業の顧客接点づくり・コミュニティ形成をより一層支援してまいります。今後は、エアトリが展開する「エアトリCXOサロン」をはじめとした取り組みにおいてもeventoryの活用を進め、参加者体験の向上および運営の効率化、データ活用の高度化に貢献してまいります。

代表コメント（株式会社Collective Path 代表取締役社長 花崎 茂晴）

「このたび、エアトリからの出資を受け、米国企業からeventoryのIP（知的財産権）を取得し、また欧米で展開していた事業も当社で継承できたことを大変嬉しく思っております。

IP取得により、よりスピーディなプロダクト改善が可能となりました。今後は、『エアトリCXOサロン』での活用を含む様々な企業との連携を通じて、企業イベントの価値最大化に貢献してまいります。」

eventoryについて

eventoryは、企業イベントの企画・集客・運営・データ分析をワンストップで支援するオールインワンイベントプラットフォームです。

「イベントのすべてを、ひとつのプラットフォームで。」をコンセプトに、リアルとオンラインのデータを統合し、顧客のエンゲージメントとROI（投資対効果）の最大化を支援します。

会社概要

株式会社Collective Path

本社：東京都港区南麻布３丁目２０－１ Daiwa麻布テラス5F

代表者：代表取締役社長 花崎 茂晴

URL：https://eventory.jp/

株式会社エアトリ

本社：東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー19F

代表者：代表取締役社長 兼 CFO 柴田 裕亮

証券コード：6191

URL：https://www.airtrip.co.jp/