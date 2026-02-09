速報！2026年モンドセレクション金賞世界初受賞！　焼き芋　シャトーブリアン

株式会社ロト

2026年2月9日、嬉しいニュースが飛び込んできた。

東海地方で40万人以上を集めている焼き芋イベント「芋フェス！」を主催する「焼き芋るいいだ」が誇る最高級焼き芋「シャトーブリアン」が2026年度モンドセレクション金賞を受賞した。

同社がモンドセレクションに応募するのは今回が初めてで、焼き芋としてはモンドセレクション世界初受賞の快挙だ。

受賞した「シャトーブリアン」焼き芋は1本1本手作りで丁寧に炭火とオーブンレンジを使って焼き上げた逸品で、1年半以上熟成させた茨城県産べにはるかのみで仕上げている。芋フェス！でも大人気の商品であり、味、食感等文字通り世界に誇れる逸品である。

今回、モンドセレクション受賞を記念して、ネット販売では「シャトーブリアン」の中落ち芋を販売中、送料高の影響で大容量購入が前提となるがお得なセットになるので焼き芋好きは要チェックだ。

https://www.ruida-imo.com/

なお、次回以降の芋フェス開催は

3月7日8日 浜松城公園

3月20-22日 道の駅 伊東マリンタウン

を予定しているとのこと、詳細は後日発表されますのでもうしばらくお待ちください。