福岡県福岡市に″お守り自動販売機″が登場！～24時間お守りをお求めいただける体制を整え、歴史ある寺院の「持続可能な運営」を支援～

株式会社パルサー

株式会社パルサーが運営する「自動販売機JP」は、福岡県福岡市の歴史ある寺院「宗教法人 油山観音」様へ、神社・お寺向け自動販売機「SD-M12DVM」を設置したことをお知らせいたします。

■ 背景と課題：伝統の継承と、参拝者の思いへの寄り添い

国指定重要文化財「木造聖観音坐像※（もくぞうしょうかんのんざぞう）」を安置する宗教法人 油山観音様は、古くから広く信仰を集め、年数回の夜間点灯時に見られる「灯籠の明かりが織りなす幽玄な参道」でも知られる歴史ある寺院です。

※文化庁「国指定文化財等データベース」掲載

これまで同寺では、お守りの「対面での授与」を重んじてこられましたが、広大な境内の管理や法務に携わる中で、住職不在時にお守りをお授けできない実情が大きな課題でした。

今回の導入は、歴史的景観を守りつつ「ご本尊『聖観音』さまのご加護をより身近に届けたい」との思いから実現したものです。これにより、住職の不在時であっても、参拝者はいつでもお守りをお受けいただけるようになりました。

■ 導入のポイント：寺院運営の課題に多角的な視点から対応

今回導入された自動販売機「SD-M12DVM」は、神社仏閣特有の設置環境に合わせ、以下の価値を提供します。

・運営の効率化と負担軽減への寄与：これまで対面で行っていたお守りの授与の一部を自動化。これにより他の法務や境内整備に一層注力できる環境を整えます。

・授与機会の拡充：住職が法務などで不在の際や、夜間・早朝であっても、参拝者がお守りを受け取ることが可能になり、時間帯を問わずお守りを手に取っていただける機会をご提供できるようになります。

・景観との調和：「自動販売機JP」に在籍するプロのデザイナーにより、境内の厳かな雰囲気に調和した和風デザインのメニューパネルを制作。伝統的な景観を維持したまま利便性の向上に寄与しています。

■ 今後の展望：伝統と現代技術の共生

宗教法人 油山観音様での本取り組みは、歴史的な景観を守りつつ、現代の運営課題に適応する「持続可能な寺院運営」を目指す取り組みの一例です。株式会社パルサーは、今後も自動販売機の導入を通じて、寺社仏閣が守り続けてきた「思い」を、最適なかたちで次世代へとつなぐサポートを続けてまいります。

【SD-M12DVMについて】2列マルチエレベーターで大型の商品にも対応

【取扱品目】 12品目

【サイズ】 Ｗ920mm×Ｈ1830mm×Ｄ795mm

【使用硬貨】 500円、100円、50円、10円

【使用紙幣】 1,000円（最大4枚）

【設置可能環境】 屋外対応（冷蔵タイプ）

自動販売機の詳細はこちら :https://jidohanbaiki.jp/vm-type/sd-m12dvm/【法人概要】

法人名： 宗教法人 油山観音

設置場所：〒814-0155 福岡県福岡市城南区東油山508

MAP：https://maps.app.goo.gl/MSGqWyAdXCgbGXCN8

HP：https://aburayama-kannon.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/aburayama.kannon/

【自動販売機JPとは】

自動販売機JPは、自動販売機にてさまざまな商品を販売したいというお客様のニーズを叶えるために誕生したサービスです。30種類以上の多種多様な業種・業態向けの自動販売機を取り扱っており、導入実績は2,000台を超えました。冷凍・冷蔵・保冷機能を搭載した機種や屋外・屋内設置対応、キャッシュレス決済対応などあらゆるニーズに対応した自動販売機をご提供できます。

サービスサイト：https://jidohanbaiki.jp/

【自動販売機に関するお問い合わせ先】

自動販売機JP

お問い合わせフォーム：https://jidohanbaiki.jp/contact/

公式LINE：https://lin.ee/BF4L3hE

Instagram：https://www.instagram.com/jidohanbaiki.jp/

【株式会社パルサーについて】

本社所在地：宮城県仙台市泉区加茂1丁目48番4号 加茂ビル2階

代表： 代表取締役 阿部 章

設立： 1989年2月

URL ： https://plsr.jp/