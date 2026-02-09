¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
PPIH¥°¥ë¡¼¥×ºÇÂçµé¤Î¡Ö¤Ë¤¯¤ÎÆü¡×´ë²è¡Ø¥É29(¤Ë¤¯)º×¡õ¥æ29(¤Ë¤¯)º×¡Ù¤¬2·î9Æü(·î)¤«¤é³«ºÅ¡ª
ºÇÂç¤ÎÃíÌÜ¤Ï¡ÖÆù29%OFF¥¯¡¼¥Ý¥ó¡×¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢Æù¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È29ÇÜ¡¢ÆüÍÑÉÊ¤ä²ÈÅÅ¤â¡È29(¤Ë¤¯)¡É²Á³Ê¤Ë¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ó¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢PPIH¡Ë¤Ï¡¢2·î9Æü(·î)¤«¤é¡¢¹ñÆâ¤Î¥°¥ë¡¼¥×Å¹ÊÞ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤Ç¤Ï¡Ø¥É29(¤Ë¤¯)º×¡Ù¡¢¥æ¥Ë¡¼¤Î¥¢¥Ô¥¿¡¦¥Ô¥¢¥´Åù¤Ç¤Ï¡Ø¥æ29(¤Ë¤¯)º×¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿¡Ö¤Ë¤¯(29)¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ÀºÆù¡õ¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¡¢Æù¤Î¥¿¥ì¤¬Ëè½µ29%OFF¤Ë¤Ê¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó´ë²è¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüÍÑÉÊ¤ä²ÈÅÅ¤Þ¤Ç¡Ö29¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¡£¤µ¤é¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ´ë²è¤âÆ±»þ³«ºÅ¤·¡¢2·î¤Î¿©Âî¤ÈÊë¤é¤·¤òPPIH¥°¥ë¡¼¥×ÁíÎÏ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¢¨´ë²è¤Ë¤è¤ê¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¥É£²£¹(¤Ë¤¯)º×¡õ¥æ£²£¹(¤Ë¤¯)º×¡Ù³µÍ×
£±¡¥¡Úmajica¥¢¥×¥ê²ñ°÷¤µ¤Þ¸ÂÄê´ë²è¡Û
Ëè½µ¤â¤é¤¨¤ë¥Éµé¤Î¡Ö29%£Ï£Æ£Æ¥¯¡¼¥Ý¥ó¡×¡ª
¡¡¡Ö¤Ë¤¯¡Ê29¡Ë¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡ÚÀºÆù¡õ¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¡Û¡¢¡ÚÆù¤Î¤¿¤ì¡Û¤¬Ëè½µ29¡óOFF¤Ë¤Ê¤ë¥Éµé¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò·×29ËüËçÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£Ëè½µÆÏ¤¯¤ªÆÀ¤ÎÏ¢º¿¡ª3½µ´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¡Ö¤Ë¤¯¤Îº×Åµ¡×¤ò¡¢À§Èó¶á¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡Ú´ü´Ö¡Û2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë9:00¡Á2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59
¡¡¡ÚÆâÍÆ¡Ûmajica¥¢¥×¥ê¤Ë¤ÆËè½µ¡¡ÚÀºÆù¡õ¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¡Û¡¢¢¡ÚÆù¤Î¤¿¤ì¡Û¤Î¡Ö29¡óOFF¥¯¡¼¥Ý¥ó¡×¤ò³Æ1Ëç¤º¤ÄÇÛÉÛ
¡¡¡¡¡ãÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡ä
¡¡¡¡¡¡1½µÌÜ¡Ê2/9¡Á2/14¡Ë¡§¡¡Ö»ØÄê¤Î·ÜÆù¡õ¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼Á´ÉÊ¡×¡¢¢¡ÖÆù¤Î¤¿¤ì¡×
¡¡¡¡ 2½µÌÜ¡Ê2/15¡Á2/21¡Ë¡§¡¡Ö»ØÄê¤ÎµíÆù¡õ¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼Á´ÉÊ¡×¡¢¢¡ÖÆù¤Î¤¿¤ì¡×
¡¡¡¡¡¡3½µÌÜ¡Ê2/22¡Á2/28¡Ë¡§¡¡Ö»ØÄê¤ÎÆÚÆù¡õ¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼Á´ÉÊ¡×¡¢¢¡ÖÆù¤Î¤¿¤ì¡×
¡¡¡¡¡¡¢¨¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡¢MEGA¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¡¢¥¢¥Ô¥¿¡¢¥Ô¥¢¥´Åù¤Î
¡¡¡¡¡¡¡¡majica¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¹ñÆâ¥°¥ë¡¼¥×·ÏÎóÅ¹ÊÞÂÐ¾Ý
¡¡¡¡¡¡¢¨¾ÜºÙ¤Ï¡¢majica¥¢¥×¥ê¤Þ¤¿¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.majica-net.com/campaign/29matsuri_2026/¡Ë
£²¡¢¡Úmajica¥¢¥×¥ê²ñ°÷¤µ¤Þ¸ÂÄê´ë²è¡Û
ÆüÍÑÉÊ¤ä²ÈÅÅ¤â¡Ö29¡×²Á³Ê¤Ë¡ª
¡¡2·î9Æü¤«¤é¤Î¡Ö¤Ë¤¯¤Îº×Åµ¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Å¹Æâ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤«¤é¸·Áª¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡Ö29¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¶Ã¤¤Î²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Êë¤é¤·¤Ë¿È¶á¤Ê¤¢¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¶Ã¤¤Î²Á³Ê¤Ë¡ª²È·×¤ò½õ¤±¤ë¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¥×¥é¥¤¥¹¤Ç¡¢ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ú´ü´Ö¡Û2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë9:00¡Á2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59
¡¡¡ÚÆâÍÆ¡ÛÆüÍÑÉÊ¡¢À¸³è»¨²ß¡¢°áÎÁÉÊ¡¢²ÈÅÅ¤Ê¤É¡Ö29±ß¡×¡Ö290±ß¡×¡Ö2,929±ß¡×Åù¤Î¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»²Á³Ê¤ÇÄó¶¡
¡¡¡¡¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡¡¡¡¢¨¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡¡¡¡¡¡ÊÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.majica-net.com/campaign/29matsuri_2026/¡Ë
£³¡¢¡Ú£Õ£Ã£Ó¥«¡¼¥É²ñ°÷¤µ¤Þ¸ÂÄê´ë²è¡Û
¶Ã°Û¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È29¡Ê¤Ë¤¯¡ËÇÜ´Ô¸µ¡ª
¡¡UCS¥¢¥×¥ê¤è¤ê¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¡¢´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆUCS¥«¡¼¥É£±Ëü±ß°Ê¾å¤Î¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç290Ì¾¤µ¤Þ¤Ë´ü´ÖÃæ¤Î¤´ÍøÍÑÊ¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò29(¤Ë¤¯)ÇÜ´Ô¸µ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ºÇÂç10Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡¢º£¤À¤±¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡¡¡Ú´ü´Ö¡Û2026Ç¯2·î9Æü(·î)9:00¡Á2·î28Æü(ÅÚ)23:59
¡¡¡Ú¾ò·ï¡ÛUCS¥¢¥×¥ê¤è¤ê¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤«¤Ä´ü´ÖÃæÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎUCS¥«¡¼¥É1Ëü±ß°Ê¾å¤´ÍøÍÑ
¡¡¡¡¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ä¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡¡¡¡¡¡ÊÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.majica-net.com/campaign/29matsuri_2026/¡Ë
¢£¡Ömajica¡Ê¥Þ¥¸¥«¡Ë¡×¤È¤Ï
¡¡¡Ömajica¡Ê¥Þ¥¸¥«¡Ë¡×¤Ï2014Ç¯3·î¤«¤é¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿ÅÅ»Ò¥Þ¥Í¡¼¤Ç¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥×¥ê²ñ°÷¿ô¤¬1,800Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£2027Ç¯6·î´ü¤Ë¤Ï¡¢¼ãÇ¯ÁØ¡Ê15¡Á24ºÐ¡Ë¿Í¸ý¤Î50¡ó¤Î²ñ°÷²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Ç¼ãÇ¯ÁØ¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤áÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ªÇã¤¤Êª»þ¤Ëmajica¥Þ¥Í¡¼»Ä¹â¤â¤·¤¯¤ÏUCS¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ç¤ª»ÙÊ§¤¤¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢majica¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¡¢Ãù¤Þ¤Ã¤¿majica¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢PPIH¥°¥ë¡¼¥×Å¹ÊÞ¤Ç1majica¥Ý¥¤¥ó¥È=1±ßÊ¬¤È¤·¤Æ¤ªÇã¤¤Êª¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¤ªµÒÍÍ¤ËÊØÍø¤Ë¤ªÆÀ¤Ë¤ªÇã¤¤Êª¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Îµ¡Ç½¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://www.majica-net.com/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢£°ìÈÌ¤ÎÊý¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ
HP¡Òhttps://www.donki.com¡Ó¤Î¡Ö¤´°Õ¸«¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡×¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.donki.com/
majica
https://www.majica-net.com/
