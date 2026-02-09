こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
サンリオの人気キャラクターがはんぺんに！「ポチャッコ はんぺん」2月23日（月）より期間限定発売
株式会社紀文食品では、株式会社サンリオの人気キャラクターである“ポチャッコ”とコラボレーションした商品、「ポチャッコ はんぺん」を2月23日（月）から3月13日（金）までの期間限定で、全国※にて発売いたします。
はんぺんに描かれたかわいらしい表情の焼き印は全部で4パターン！また、パッケージデザインも4パターン展開で、思わず手に取りたくなること間違いなし！
パッケージの裏面には「ポチャッコ はんぺん」を使ったふわふわレシピが掲載されているので、はんぺんに馴染みがないという方でもおいしくお召しあがりいただけます。ぜひこの機会にお試しください。
【商品概要】
■商品名： ポチャッコ はんぺん
■内容量： 1枚入り ■希望小売価格： 167円（税込） ■販売エリア： 全国
本件に関するお問合わせ先
＜この資料に関する問い合わせ先＞
株式会社紀文食品 広報室
TEL：03-6847-1605 E-mail：koho_tokyo1@kibun.co.jp
※画像データをご希望の方は広報室までご連絡ください
