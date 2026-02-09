こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション】前菜からデザートまで「いちごづくし」の春限定ハイティー 「STRAWBERRY ESSENCE(ストロベリー エッセンス)」を発売
ブッフェスタイルで2種のいちごの食べ比べとフルーツ2種も楽しめる。期間：2026年3月1日(日)〜5月31日(日)、場所：ホテル19階「Bar19(バー ナインティーン)」
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション（所在地：大阪府大阪市淀川区、総支配人：上田 哲也）では、2026年3月1日(日)〜5月31日(日)までの期間、ホテル最上階（19階）の「Bar19(バー ナインティーン)」にて、春限定ハイティー「STRAWBERRY ESSENCE (ストロベリー エッセンス)」を発売いたします。
春は、前菜からデザートまで、いちごの芳醇な香り、上品な甘さ、フレッシュですっきりとした風味を取り入れた「いちごづくし」のハイティーをご用意いたします。シャンパン「ヴーヴ・クリコ」をはじめ、7種のオリジナルカクテル、12種の紅茶はすべてフリーフローでご提供。また、仕入れ状況に応じて厳選したいちご（2種）とフルーツ（2種）の食べ放題もご用意しており、食べ比べのほか、料理やデザートへのトッピング、グラスにいちごを入れてシャンパンを注ぐ「いちごシャンパン」へのアレンジなど、さまざまなスタイルでお楽しみいただけます。スタンドには、フレッシュのいちごとの相性がよい鴨肉とフォアグラのムースのピンチョスや、キャビアの塩味といちごの酸味を生かしたタルタルで味わう燻製サーモンなど全5種の前菜、魚料理にはいちごとアンチョビで楽しむ鰆の香草パン粉焼きをご提供いたします。メインディッシュには、国産牛のローストビーフをフレッシュのいちごとコクのあるソースでご堪能ください。デザートには、マカロンをのせたパフェをご用意。お好みでいちごなどをトッピングしてお楽しみいただけます。
ホテルの上質な空間で、いちごの芳醇な香りに浸る贅沢なひとときをお過ごしください。
■春限定ハイティー「STRAWBERRY ESSENCE (ストロベリー エッセンス)」について
前菜からデザートまで「いちごづくし」のハイティーに、その時々で厳選したいちご2種とフルーツ2種の食べ放題がつきました。お料理やデザートとともに、心ゆくまでいちごに浸るひとときをお過ごしください。
【料理】
[オードブル] ※スタンド上段、中段
・鴨肉とフォアグラのムース、いちごのピンチョス
・燻製サーモンのマリネといちごのタルタル、キャビア添え
コルネスタイル
・桜えびと春野菜のキッシュ いちごとフェタチーズ
・いちご、春果実、ハモン イベリコのサラダ仕立て トリュフの香り
・ボタン海老といちごのガスパチョ、あさりとクスクスのタブレ
[魚料理] ※スタンド下段
鰆の香草パン粉焼き、いちごとアンチョビのバーニャカウダ
新じゃが芋のエクラゼ
[メインディッシュ]
国産牛ローストビーフ、いちごとマルサラ酒のソース
春野菜のグリル＆ロースト
[デザート]
いちごパフェ-お好みでカスタマイズ-
[ブッフェ]
いちご（2種）、フルーツ（2種）、トッピング各種
【フリーフロー】
ヴーヴ・クリコ イエローラベル、赤・白ワイン、オリジナルカクテル7種、ノンアルコールカクテル3種、ノンアルコールスパークリングワイン、紅茶12種
春限定ハイティー「STRAWBERRY ESSENCE」概要
期間：2026年3月1日(日)〜5月31日(日)
時間：平日 17：00〜20：00 ラストオーダー、土・日曜日、祝日 14：00〜20：00 ラストオーダー
場所：Bar19
料金：1名様9,800円 ※フリーフロー付き
※上記料金は消費税・サービス料込の料金です。
※ご予約は前日17：00まで。2名様より承ります。
※フリーフローは90分制です。
※入荷の都合により、原産地およびメニュー内容が変更になる場合がございます。
※状況により営業時間が変更になる場合がございます。詳しくはホームページをご確認ください。
＜本件に関するお客様からのご予約・お問い合わせ先＞
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション Bar19
TEL：06-6350-5701 URL：https://www.cyosaka.com/
コートヤード・バイ・マリオットについて
Courtyard by Marriott（コートヤード・バイ・マリオット）は、「何か素晴らしいことを成し遂げたい」という情熱を持った革新的なゲストのためのホテルブランドです。世界60以上の国と地域に1,340軒以上を展開し、旅の目的を問わず、すべてのトラベラーが自分らしく前進できるようサポートすることに情熱を注いでいます。
快適さと機能性を兼ね備えた客室には、上質なベッドや柔軟に使えるワークスペースを完備し、心身ともにリフレッシュできる滞在を提供。ゲストは、仕事をこなし、おいしく食べ、つながりを楽しみ、自分らしく最高の状態で前に進むことができます。
Courtyardは、マリオット・インターナショナルのグローバルトラベルプログラム「Marriott Bonvoy®（マリオット ボンヴォイ）」に参加しています。同プログラムでは、世界中の魅力的なブランドでの滞在や、「Marriott Bonvoy Moments」での特別な体験、無料宿泊やエリートステータスなどの特典をご用意しています。無料での会員登録や詳細は marriottbonvoy.com をご覧ください。
詳しい情報やご予約は courtyard.marriott.com をご覧いただき、X（旧Twitter）、Instagram、Facebookでも最新情報をご確認ください。
本件に関するお問合わせ先
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション Bar19
TEL：06-6350-5701
関連リンク
ホテル公式WEBサイト
https://www.cyosaka.com
Bar19
https://www.cyosaka.com/restaurant/bar19.html
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション（所在地：大阪府大阪市淀川区、総支配人：上田 哲也）では、2026年3月1日(日)〜5月31日(日)までの期間、ホテル最上階（19階）の「Bar19(バー ナインティーン)」にて、春限定ハイティー「STRAWBERRY ESSENCE (ストロベリー エッセンス)」を発売いたします。
ホテルの上質な空間で、いちごの芳醇な香りに浸る贅沢なひとときをお過ごしください。
■春限定ハイティー「STRAWBERRY ESSENCE (ストロベリー エッセンス)」について
前菜からデザートまで「いちごづくし」のハイティーに、その時々で厳選したいちご2種とフルーツ2種の食べ放題がつきました。お料理やデザートとともに、心ゆくまでいちごに浸るひとときをお過ごしください。
【料理】
[オードブル] ※スタンド上段、中段
・鴨肉とフォアグラのムース、いちごのピンチョス
・燻製サーモンのマリネといちごのタルタル、キャビア添え
コルネスタイル
・桜えびと春野菜のキッシュ いちごとフェタチーズ
・いちご、春果実、ハモン イベリコのサラダ仕立て トリュフの香り
・ボタン海老といちごのガスパチョ、あさりとクスクスのタブレ
[魚料理] ※スタンド下段
鰆の香草パン粉焼き、いちごとアンチョビのバーニャカウダ
新じゃが芋のエクラゼ
[メインディッシュ]
国産牛ローストビーフ、いちごとマルサラ酒のソース
春野菜のグリル＆ロースト
[デザート]
いちごパフェ-お好みでカスタマイズ-
[ブッフェ]
いちご（2種）、フルーツ（2種）、トッピング各種
【フリーフロー】
ヴーヴ・クリコ イエローラベル、赤・白ワイン、オリジナルカクテル7種、ノンアルコールカクテル3種、ノンアルコールスパークリングワイン、紅茶12種
春限定ハイティー「STRAWBERRY ESSENCE」概要
期間：2026年3月1日(日)〜5月31日(日)
時間：平日 17：00〜20：00 ラストオーダー、土・日曜日、祝日 14：00〜20：00 ラストオーダー
場所：Bar19
料金：1名様9,800円 ※フリーフロー付き
※上記料金は消費税・サービス料込の料金です。
※ご予約は前日17：00まで。2名様より承ります。
※フリーフローは90分制です。
※入荷の都合により、原産地およびメニュー内容が変更になる場合がございます。
※状況により営業時間が変更になる場合がございます。詳しくはホームページをご確認ください。
＜本件に関するお客様からのご予約・お問い合わせ先＞
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション Bar19
TEL：06-6350-5701 URL：https://www.cyosaka.com/
コートヤード・バイ・マリオットについて
Courtyard by Marriott（コートヤード・バイ・マリオット）は、「何か素晴らしいことを成し遂げたい」という情熱を持った革新的なゲストのためのホテルブランドです。世界60以上の国と地域に1,340軒以上を展開し、旅の目的を問わず、すべてのトラベラーが自分らしく前進できるようサポートすることに情熱を注いでいます。
快適さと機能性を兼ね備えた客室には、上質なベッドや柔軟に使えるワークスペースを完備し、心身ともにリフレッシュできる滞在を提供。ゲストは、仕事をこなし、おいしく食べ、つながりを楽しみ、自分らしく最高の状態で前に進むことができます。
Courtyardは、マリオット・インターナショナルのグローバルトラベルプログラム「Marriott Bonvoy®（マリオット ボンヴォイ）」に参加しています。同プログラムでは、世界中の魅力的なブランドでの滞在や、「Marriott Bonvoy Moments」での特別な体験、無料宿泊やエリートステータスなどの特典をご用意しています。無料での会員登録や詳細は marriottbonvoy.com をご覧ください。
詳しい情報やご予約は courtyard.marriott.com をご覧いただき、X（旧Twitter）、Instagram、Facebookでも最新情報をご確認ください。
本件に関するお問合わせ先
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション Bar19
TEL：06-6350-5701
関連リンク
ホテル公式WEBサイト
https://www.cyosaka.com
Bar19
https://www.cyosaka.com/restaurant/bar19.html