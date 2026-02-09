産学合同シーズ交流会「デザイン経営－課題解決のためのデザイン－」を開催します
記者発表資料
令和８年２月９日
公益財団法人千葉市産業振興財団
電 話 ０４３－２０１－９５０４
産学合同シーズ交流会「デザイン経営－課題解決のためのデザイン－」を開催します
千葉市産業振興財団では、市内中小企業者等が新事業・新サービス創出に取り組むにあたって抱えている課題を、デザインの観点から解決を図る大学等の研究について、企業向けに紹介してきました。
このたび、その成果について大学等が発表を行うことで、事業経営におけるデザイン的視点に対する理解、認識の向上を図ることを目的とした「産学合同シーズ交流会」を開催しますので、お知らせします。
１ 趣旨
市内中小企業者等が持つさまざまな課題に対し、デザインの機能、役割およびその可能性に着目するデザイン的視点に基づいた大学等の研究成果を、プレゼンテーションおよびポスターセッションにて紹介することで、参加大学等と市内中小企業者等とのマッチングを図り、産学連携による共同研究シーズの創出を目的とします。
２ 日時
令和８年３月９日（月） １４：００～１６：３０（開場１３：３０）
３ 会場
ペリエ千葉７階 ペリエホールＡ・Ｂ（千葉市中央区新千葉１－１－１）
４ 内容（課題提供企業及び参加大学等は、別添チラシのとおり）
（１）プレゼンテーション（１４：００～１５：３０）
市内中小企業者等が抱える実際の課題に対し、デザイン的視点による解決策について、
大学等が成果発表を行います。
（２）ポスターセッションによる交流会（１５：３０～１６：３０）
事例紹介のポスターを掲示した会場で交流会を開催し、参加大学等と市内中小企業者等との
マッチングを図ります。
５ 参加対象者
市内中小企業者の他、デザイン的視点に基づく課題解決に興味のある方、産学連携による共同研究に興味のある方、どのような成果が得られるのか知りたい方など
６ 参加費
無料
７ 問い合わせ
〒２６０―００１３
千葉市中央区中央２―５―１ 千葉中央ツインビル２号館８階
公益財団法人千葉市産業振興財団 産業創造課
電話 ０４３―２０１―９５０６ ＦＡＸ ０４３―２０１―９５０７