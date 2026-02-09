こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
トピー工業、4年連続で「スポーツエールカンパニー」に認定
〜スポーツを通じた社員の健康増進を推進〜
トピー工業株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：石井博美、以下「トピー工業」）は、従業員の健康増進のためにスポーツ活動の支援や促進に向けた積極的な取り組みを実施している企業として、スポーツ庁より「スポーツエールカンパニー2026」に認定されました。今回で4年連続の認定となります。
トピー工業は、2020年に「健康経営Ⓡ※1宣言・取り組み方針」を制定し、社員一人ひとりが明るく・安全に・安心して働き、その能力を十分に発揮できる環境づくりに継続して取り組んでいます。その一環として、各種クラブ活動や野球大会などをはじめとした全社スポーツ大会を継続的に開催し、スポーツを通じた社員の健康増進を推進しています。
※1 健康経営Ⓡは、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。
＜主な取り組み＞
1. ラジオ体操とオリジナルストレッチ体操の実施
始業前のラジオ体操に加え、椅子に座ったままできるストレッチ体操も取り入れ、デスクワーク中心の社員も無理なく参加できる環境を整えています。
2. クラブ活動・全社大会の実施
スポーツを通じた社員の健康づくりに50年以上にわたって取り組んでおり、現在も野球、テニス、サッカーなどの各種クラブ活動を継続しています。また、グループ会社を含めた全社大会も実施し、社員の運動習慣の定着に加えて、部門や世代を超えたコミュニケーションの活性化にもつなげています。
3. ウォーキングイベントの企画・実施
2023年2月に健康アプリ「SUNTORY＋Ⓡ※2」を導入し、同アプリを活用したウォーキングイベントを年2回（3月・10月）実施しています。2025年10月に実施したイベントでは、能登半島地震の復興支援も目的とし、期間中に所定の歩数以上を達成した参加者に、能登半島の特産品を配布しました。社員の健康増進と社会貢献を両立する取り組みです。
※2 SUNTORY＋Ⓡは、サントリーホールディングス株式会社の登録商標です。
トピー工業は、今後も社員の健康増進に向けたスポーツの活用を推進するとともに、健康経営の取り組みを積極的に進めてまいります。
