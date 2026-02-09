高齢化と健康意識の高まりが需要拡大、世界絆創膏市場CAGR6.4%成長-日常から医療現場まで用途拡張
絆創膏とは
絆創膏は、外傷や切り傷、擦過傷などの軽度の皮膚損傷を保護・治癒促進するための医療消耗品である。吸収性パッドと接着性のある基材から構成され、皮膚に安全に貼付可能であると同時に、傷口への細菌侵入を防ぎ、出血や感染リスクを低減する。近年では、防水性・通気性・伸縮性に優れた高機能製品や、抗菌・鎮痛成分を含む特殊用途絆創膏も開発され、日常生活から医療現場まで幅広く使用されている。医療用ポリマー技術、接着剤技術、抗菌処理技術などが製品性能を左右する主要要素である。
背景要因：高機能化と使用拡大が後押し
人口高齢化や健康意識の高まりに伴い、創傷ケア市場全体の需要が増加する中、絆創膏はより快適で安全な使用感、高機能性を求められる製品開発が進む。防水・透湿・抗菌・鎮痛など多機能化の動きは、消費者の利便性向上や医療現場の効率化を支える要因となる。また、国際規格や衛生基準への対応も、メーカーにとって製品競争力を左右する重要な背景である。
市場特性：安定した成長基盤
LP Information調査チームの最新レポートである「世界絆創膏市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/20270/adhesive-bandages）によると、絆創膏の世界市場は2025～2031年の予測期間中、CAGR6.4%で成長し、2031年には市場規模が34.19億米ドルに達すると予測されている。日常生活における使用頻度の高さ、家庭および医療機関での幅広い用途、既存流通網の整備により、市場は安定して拡大する傾向にある。
図. 絆創膏世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341267/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341267/images/bodyimage2】
図. 世界の絆創膏市場におけるトップ14企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業：トップメーカーによる市場支配
LP Informationのトップ企業研究センターによると、絆創膏市場の世界的主要製造業者には、Kenvue、ASO Medical、Beiersdorf、3M、Medline Industries、YUNNAN BAIYAO GROUP、Haishi Hainuo Group、URGO、Paul Hartmann、Nichibanなどが含まれる。2024年、トップ5企業は売上ベースで約74.0%の市場シェアを持っており、市場集中度は高い。また、トップ10企業のシェアは約85.0%に達しており、グローバル市場において集中的な構造が形成されている。これらの企業は製品ラインナップの幅広さ、高機能性製品の開発力、国際規格への対応力を強みに、市場での競争優位を維持している。
市場展望：高付加価値製品へのシフトと技術革新の進展
絆創膏市場は、消費者の快適性・機能性への要求や医療現場での多様な用途の拡大に伴い、より高付加価値な製品へのシフトが進むと予想される。透湿性や抗菌性、皮膚刺激低減などの機能強化に加え、環境配慮型素材や個別用途向けのカスタマイズ製品への注目も高まるであろう。各社は素材選定や製造プロセスの革新を通じて、差別化された製品ラインナップを拡充し、技術力とブランド力を競う方向に市場が進むと考えられる。
最新動向
2025年8月12日-グローバル：新たな市場調査レポートにおいて、絆創膏市場全体の成長可能性が再び注目され、2024-2030年期間の世界セルフ粘着絆創膏市場における継続的な需要増が報告された。
2025年3月-米国：大手企業3Mが、既存絆創膏ブランドの世界展開強化を目的に、別ブランドの粘着絆創膏ユニットを買収したことを公表し、グローバルでの品揃えと流通網拡大を明確化した。
絆創膏は、外傷や切り傷、擦過傷などの軽度の皮膚損傷を保護・治癒促進するための医療消耗品である。吸収性パッドと接着性のある基材から構成され、皮膚に安全に貼付可能であると同時に、傷口への細菌侵入を防ぎ、出血や感染リスクを低減する。近年では、防水性・通気性・伸縮性に優れた高機能製品や、抗菌・鎮痛成分を含む特殊用途絆創膏も開発され、日常生活から医療現場まで幅広く使用されている。医療用ポリマー技術、接着剤技術、抗菌処理技術などが製品性能を左右する主要要素である。
背景要因：高機能化と使用拡大が後押し
人口高齢化や健康意識の高まりに伴い、創傷ケア市場全体の需要が増加する中、絆創膏はより快適で安全な使用感、高機能性を求められる製品開発が進む。防水・透湿・抗菌・鎮痛など多機能化の動きは、消費者の利便性向上や医療現場の効率化を支える要因となる。また、国際規格や衛生基準への対応も、メーカーにとって製品競争力を左右する重要な背景である。
市場特性：安定した成長基盤
LP Information調査チームの最新レポートである「世界絆創膏市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/20270/adhesive-bandages）によると、絆創膏の世界市場は2025～2031年の予測期間中、CAGR6.4%で成長し、2031年には市場規模が34.19億米ドルに達すると予測されている。日常生活における使用頻度の高さ、家庭および医療機関での幅広い用途、既存流通網の整備により、市場は安定して拡大する傾向にある。
図. 絆創膏世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341267/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341267/images/bodyimage2】
図. 世界の絆創膏市場におけるトップ14企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業：トップメーカーによる市場支配
LP Informationのトップ企業研究センターによると、絆創膏市場の世界的主要製造業者には、Kenvue、ASO Medical、Beiersdorf、3M、Medline Industries、YUNNAN BAIYAO GROUP、Haishi Hainuo Group、URGO、Paul Hartmann、Nichibanなどが含まれる。2024年、トップ5企業は売上ベースで約74.0%の市場シェアを持っており、市場集中度は高い。また、トップ10企業のシェアは約85.0%に達しており、グローバル市場において集中的な構造が形成されている。これらの企業は製品ラインナップの幅広さ、高機能性製品の開発力、国際規格への対応力を強みに、市場での競争優位を維持している。
市場展望：高付加価値製品へのシフトと技術革新の進展
絆創膏市場は、消費者の快適性・機能性への要求や医療現場での多様な用途の拡大に伴い、より高付加価値な製品へのシフトが進むと予想される。透湿性や抗菌性、皮膚刺激低減などの機能強化に加え、環境配慮型素材や個別用途向けのカスタマイズ製品への注目も高まるであろう。各社は素材選定や製造プロセスの革新を通じて、差別化された製品ラインナップを拡充し、技術力とブランド力を競う方向に市場が進むと考えられる。
最新動向
2025年8月12日-グローバル：新たな市場調査レポートにおいて、絆創膏市場全体の成長可能性が再び注目され、2024-2030年期間の世界セルフ粘着絆創膏市場における継続的な需要増が報告された。
2025年3月-米国：大手企業3Mが、既存絆創膏ブランドの世界展開強化を目的に、別ブランドの粘着絆創膏ユニットを買収したことを公表し、グローバルでの品揃えと流通網拡大を明確化した。