食料安全保障と都市衛生への懸念の高まりを受け、世界の害虫駆除市場は2035年までに倍増する見込み
市場展望：持続可能で統合的な害虫管理ソリューションへの需要加速を強調
世界の害虫駆除市場は、食料安全保障、公衆衛生、都市衛生に対する懸念の高まりを背景に、持続的な拡大期に入っています。2025年に123億6,000万米ドルと評価されたこの市場は、2035年までに254億7,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は7.50%です。この力強い成長軌道は、農業、住宅、商業施設、公共インフラなど、あらゆる分野で昆虫媒介リスクを管理する必要性が高まっていることを反映しています。
農業における圧力の高まりが長期的な市場拡大を促進
農業は、害虫駆除ソリューションにとって最も影響力のある需要要因の一つであり続けています。世界人口の増加、耕作地の減少、作物収量の最大化への圧力の高まりにより、農家はより効果的な害虫管理手法を求めるようになっています。害虫の蔓延は、特に穀物、果物、野菜、油糧種子において、収穫前後の損失を大幅に引き起こしており、害虫駆除は現代農業システムにとって不可欠な要素となっています。農業バリューチェーンがより商業化され、収量重視になるにつれて、先進的な害虫駆除製品とサービスの導入は、先進国と新興国の両方で加速すると予想されます。
都市化と公衆衛生リスクが害虫駆除の優先順位を再構築
急速な都市化は、従来の農業用途を超えて害虫駆除の需要を変化させています。都市の拡大に伴い、蚊、ゴキブリ、ハエ、シロアリなど、衛生上の問題や病気の伝播と密接に関連する昆虫への曝露が増加しています。デング熱、マラリア、チクングニア熱、ジカウイルス感染症などの昆虫媒介疾患は、政府や自治体が予防的な害虫駆除プログラムへの投資を促す要因となっています。この傾向は、住宅団地、医療施設、教育機関、宿泊施設、交通機関などにおける大規模な害虫駆除対策の重要性を高めています。
統合的で環境に配慮したソリューションへの移行
害虫駆除市場における注目すべき変化は、従来の化学物質に依存したアプローチから、統合的害虫管理（IPM）や環境に優しい代替手段への緩やかな移行です。規制当局の監視、環境持続可能性目標、消費者の意識の高まりは、生物的防除剤、フェロモンベースのソリューション、標的を絞った低毒性製剤の採用を促進しています。これらのアプローチは、昆虫個体群に対する高い有効性を維持しながら、環境への影響を軽減することを目的としています。持続可能な農業と環境に配慮した都市型農業への関心の高まりは、今後10年間でこの分野のイノベーションを加速させると予想されます。
技術進歩がサービス型害虫駆除モデルを強化
テクノロジーは、害虫駆除戦略の再定義において極めて重要な役割を果たしています。デジタル監視ツール、データに基づいた害虫監視、精密な散布技術は、害虫管理サービスの有効性と効率性を向上させています。商業害虫駆除業者は、スマートトラップ、リモートセンシング、予測分析をますます活用し、事後的な駆除ではなく、カスタマイズされた予防的なソリューションを提供しています。この進化は、特にコンプライアンス、衛生基準、事業継続性が重要となる商業施設や産業施設において、長期的なサービス契約を強化しています。
地域別の成長パターンは多様な市場動向を反映
