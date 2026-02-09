関西国際空港から約60分！ゴジラの世界と日本文化を堪能せよ！ 「Awaji GODZILLA Festival 2026 in Spring」 2026年3月14日（土）より期間限定で開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341205/images/bodyimage1】
▲最恐ジップラインを飛びまくれ！
兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「ゴジラ迎撃作戦」では、世界中からニジゲンノモリに集まるゴジラファンはもちろん、さらに多くのお客様にゴジラの世界観や日本の文化を愉しんでいただけるイベント「Awaji GODZILLA Festival 2026 in Spring」を2026年3月14日（土）～2026年6月28日（日）の期間限定で開催いたします。イベント期間中、「プレミアムチケット」・「VIPジャーニーパス」をご購入されたお客様を対象に3つのゲームを開催。「ゴジラ迎撃作戦」のストーリーを再現した「弓矢チャレンジ」や日本の伝統的な遊戯である「投扇興（とうせんきょう）ゲーム」、地面に描いた円を片足と両足でリズムよく移動する「けんけんぱ」の３つがあり、 全てのゲームで獲得した合計ポイントが300点以上の方には、ニジゲンノモリ限定の「オリジナル和柄ノート」を、300点未満の方には「オリジナル和柄ポストカード」をプレゼントいたします！
世界中のゴジラファンよ、淡路島ニジゲンノモリに集結せよ！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341205/images/bodyimage2】
▲投扇興ゲームにチャレンジ！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341205/images/bodyimage3】
▲和柄ノートをゲットしよう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341205/images/bodyimage4】
▲貴重な展示の数々を鑑賞しよう！
■イベント概要
実施期間：
2026年3月14日（土）～2026年6月28日（日）
内容：
期間中、「プレミアムチケット」か「VIPジャーニー」を購入し、アトラクションへ入場された方を対象に、3つのゲームを特別開催。全てのゲームで獲得した合計ポイントが300点以上の方には、「オリジナル和柄ノート」を、300点未満の方には、「オリジナル和柄ポストカード」をプレゼント
対象：
プレミアムチケット、VIPジャーニーパスを購入された方
特典：
プレミアムチケット／ニジゲンノモリオリジナルグッズ「ゴジラ背負いリュック」
VIPジャーニーパス／オリジナル“呉爾羅”スカジャン
URL：
https://nijigennomori.com/godzilla_awajishima/?utm_campaign=pr
■（参考）「ゴジラ迎撃作戦」概要
『ゴジラ迎撃作戦』は、淡路島に上陸した世界最大、全長120mの実物大ゴジラをテーマにし、強大さと迫力を真に体感できる世界唯一のエンターテインメントアトラクションです。
参加者は国立ゴジラ淡路島研究センターの一員となり、細部までこだわり抜いたゴジラの体内に参加者が突入する「ジップライン」や、飛散したゴジラ細胞を殲滅(せんめつ)する「シューティングゲーム」などのミッションに挑みます。
その他、常設では世界初となる「ゴジラミュージアム」や、小さなお子さまを対象に、約50種類の怪獣ソフビなどが 遊び放題のキッズエリア「カイジュウノモリ」などの室内アトラクションも充実。さらに、国立ゴジラ淡路島研究センターのグッズをはじめ、「ゴジラ迎撃作戦」の世界感あふれるフード等も販売致します。
世界最大のゴジラが淡路島に上陸しています！
ゴジラ迎撃作戦ではゴジラグッズも充実！ニジゲンノモリでしか買うことができないオリジナルグッズも多数展開しております。かっこいい帽子や可愛いカチューシャを着けてアトラクションを体験すれば、より一層ゴジラの世界観に入り込めます。また、グラスやフィギュアやお菓子など、お土産の購入にもご利用ください！
