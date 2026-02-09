【5歳からの体験学習教室】図書貸出付き個別対応の『PonoLipo Club Workshop & Library』では、2026年度の新規生徒の募集をスタート！
子ども向け教育ワークショップを企画運営する株式会社PonoLipo（本社：東京都杉並区、代表取締役社長 小高美保）は、図書貸出サービス付き個別対応型の学びの場『PonoLipo Club Workshop & Library』（自由が丘）にて、2026年度の新規生徒募集を開始しました。同施設は2024年度に開校し、インターナショナルスクールから公立・私立小学校に通うお子さままでを対象に、国語（日本語）・英語のリテラシー指導、算数的センスや論理思考を育むクラス、Scratchプログラミング、iPadを活用したイラスト＆デザインなどを個別対応で展開しています。特に人気の国語クラスは水曜・木曜に拡大し、各クラス1～2名の少人数での募集となります。
■PonoLipo Club Workshop & Libraryの詳細はこちら：https://ponolipoclub.com
■募集の詳細はこちら：https://ponolipoclub.com/clubstatus/
PonoLipo Clubでは、10歳までの幼少期に「手指を使って道具を扱い、認知と思考を連動させること」を重視。工作やゲーム、ドイツやアメリカの知育教材を取り入れ、楽しみながら学びを深める体験型プログラムを展開しています。
キャリア＆子育て経験豊富な講師陣がチームを組み、生徒一人ひとりと丁寧な対話を重ねながら、認知や情緒面の課題にも寄り添いサポートします。
また、想像を働かせて思考を展開しながら読む力を育む音読・読書指導にも注力。日本語でも英語でも読むこと・書くことを楽しみ、自ら課題を見つけ深く探究し、学びを表現して発信できる力を育てることを目指しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340571/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340571/images/bodyimage2】
【PonoLipo Club Workshop & Libraryの概要】
『PonoLipo Club Workshop & Library』は、日本語・英語の絵本や児童書、科学絵本、図鑑・辞典など約3,200冊を揃えるライブラリーを備えた学習施設です。経験豊かな講師陣がチームを組み、子どもの発達段階や認知特性に応じた体験型の学びを提供しています。
DK社の図鑑や事典をはじめ、英語・日本語両方でSTEAM分野の良書を幅広く取り揃え、4歳から高校生までの発達段階に対応しています。
現在、下記の日程で曜日ごとに多彩なワークショップを開講しています。
月曜日：「算数ベーシック＆プログラミング」「Scratchプログラミング」
火～金曜日：「ひらがな読み書き教室」「国語読解＆作文」
水曜日：「iPadでイラスト＆デザイン」
土曜日：「英語多読」
高等教育を受け、各専門分野でのキャリアと子育て経験を持つ講師陣がチームを組み、一人ひとりに寄り添った個別指導を行っています。
講師のプロフィールはHPに掲載しており、各クラスの活動レポートもあわせてご覧いただけます。
詳細はこちら https://ponolipoclub.com
各クラスの活動状況は、こちらからご覧いただけます。
https://ponolipoclub.com/536-2/
【お問い合わせ先】
PonoLipo Club Workshop & Library
〒152-0035 東京都目黒区自由が丘2-18-15 1F
HP https://ponolipoclub.com/
※お問い合わせは、下記代表小高までメールにてお願いします。
E-Mail miodaka@ponolipo.com
配信元企業：株式会社PonoLipo
■PonoLipo Club Workshop & Libraryの詳細はこちら：https://ponolipoclub.com
■募集の詳細はこちら：https://ponolipoclub.com/clubstatus/
PonoLipo Clubでは、10歳までの幼少期に「手指を使って道具を扱い、認知と思考を連動させること」を重視。工作やゲーム、ドイツやアメリカの知育教材を取り入れ、楽しみながら学びを深める体験型プログラムを展開しています。
キャリア＆子育て経験豊富な講師陣がチームを組み、生徒一人ひとりと丁寧な対話を重ねながら、認知や情緒面の課題にも寄り添いサポートします。
また、想像を働かせて思考を展開しながら読む力を育む音読・読書指導にも注力。日本語でも英語でも読むこと・書くことを楽しみ、自ら課題を見つけ深く探究し、学びを表現して発信できる力を育てることを目指しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340571/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340571/images/bodyimage2】
【PonoLipo Club Workshop & Libraryの概要】
『PonoLipo Club Workshop & Library』は、日本語・英語の絵本や児童書、科学絵本、図鑑・辞典など約3,200冊を揃えるライブラリーを備えた学習施設です。経験豊かな講師陣がチームを組み、子どもの発達段階や認知特性に応じた体験型の学びを提供しています。
DK社の図鑑や事典をはじめ、英語・日本語両方でSTEAM分野の良書を幅広く取り揃え、4歳から高校生までの発達段階に対応しています。
現在、下記の日程で曜日ごとに多彩なワークショップを開講しています。
月曜日：「算数ベーシック＆プログラミング」「Scratchプログラミング」
火～金曜日：「ひらがな読み書き教室」「国語読解＆作文」
水曜日：「iPadでイラスト＆デザイン」
土曜日：「英語多読」
高等教育を受け、各専門分野でのキャリアと子育て経験を持つ講師陣がチームを組み、一人ひとりに寄り添った個別指導を行っています。
講師のプロフィールはHPに掲載しており、各クラスの活動レポートもあわせてご覧いただけます。
詳細はこちら https://ponolipoclub.com
各クラスの活動状況は、こちらからご覧いただけます。
https://ponolipoclub.com/536-2/
【お問い合わせ先】
PonoLipo Club Workshop & Library
〒152-0035 東京都目黒区自由が丘2-18-15 1F
HP https://ponolipoclub.com/
※お問い合わせは、下記代表小高までメールにてお願いします。
E-Mail miodaka@ponolipo.com
配信元企業：株式会社PonoLipo
プレスリリース詳細へ