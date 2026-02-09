LOHASTA home 地域最優秀賞受賞！「LIXILメンバーズコンテスト2025」
一級建築士事務所OKUTA（オクタ：本社 埼玉県さいたま市 会長 奥田イサム）が首都圏に展開する、高性能住宅を手掛ける新築ブランド「LOHASTA home（ロハスタホーム）」は、「LIXILメンバーズコンテスト2025」（株式会社LIXIL主催）の新築部門において、1作品が地域最優秀賞を受賞しました。
（表彰式：2026年3月5日予定)
同コンテストは、「Good Living友の会（全国で14,000社以上／2022年3月時点）」の会員を対象に、お客様にとっての“いい住まい、いい暮らし”をいかに実現したかを競う、住宅施工例コンテストです。
今回は、住宅性能を高め極力エネルギーに頼らず快適な住環境を実現する「passiv design（パッシブデザイン／2015グッドデザイン受賞）」の新築物件が受賞となりました。
日本の住宅性能の向上に貢献できるよう、今後ますます需要拡大が期待される「passiv design」を中心に据え住宅性能とデザイン性の更なる向上の為に精進して参ります。
≪ 「LIXILメンバーズコンテスト2025」受賞作品詳細 ≫
【地域最優秀賞】
「人が集い 光と景が巡る家 」
設計施工：LOHASTA home
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341284/images/bodyimage1】
▼LOHSATA homeホームページ
https://lohasta.jp/
≪ 一級建築士事務所 株式会社 OKUTAについて ≫
社 名：株式会社 OKUTA（オクタ）
店 舗：LOHAS studio（ロハススタジオ・首都圏18店舗）
Handyman（ハンディマン首都圏50拠点COM加盟店含む）
本 社：埼玉県さいたま市大宮区宮町3-25
代表取締役会長：奥田 イサム（おくたいさむ）
代表取締役社長：小泉 太（こいずみふとし）
設 立：1992年１月（創業：1991年）
社員数：約300名
資本金：6,700万円
売上：2025年9月度決算 80億800万円（OKUTA Family連結決算）
【事業内容】
高品質・高性能で健康と環境を配慮した住宅デザインリフォーム・長期優良住宅推進モデル事業対応戸建住宅-マンション（LOHAS studio）・水まわりに特化したリフォーム（Handyman）・新築（LOHASTA home）・不動産仲介(OKUTA不動産)・オリジナル建材開発販売・自然エネルギー機器（太陽光発電、太陽熱温水等）販売（OK-DEPOT）
＊長期優良住宅推進モデル事業対応（戸建住宅、マンション）
◆OKUTAは1% for the Planetのメンバーです。
自然環境を守るため、オリジナル建材の売上の1%を
環境保護活動に寄付しています。
◆OKUTAのpassiv designは
「GOOD DESIGN AWARD 2015年度」を受賞しました
◆株式会社OKUTA《公式サイト》https://okuta.jp/
OKUTA Facebookページ：https://www.facebook.com/OKUTA
OKUTAオフィシャルブログ：https://okuta.jp/blog/public/
《本件についてのお問い合わせ先》
一級建築士事務所 株式会社 OKUTA 総務部広報課 佐藤・小林
〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町3-25
TEL：048-631-1163 FAX：048-657-6000
MAIL：center@okuta.com
