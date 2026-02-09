【21LIVE】名古屋駅に21LIVEライバー13名のポスターが登場！2月9日（月）より掲出開始
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、2月9日（月）より名古屋駅に21LIVE広告ポスターを掲出いたします。
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼名古屋駅構内で21LIVEポスター掲出スタート！／
選ばれた13名のライバーがポスターに登場
2月9日（月）より、名古屋駅構内にて21LIVEポスターの掲出がスタートします。
今回のポスターには、2025年11月に開催された『駅広告に載ろう！～名古屋駅編～』で出演権を獲得した13名のライバーが登場！
「ひげます」さんをはじめ、21LIVEを代表する個性あふれるライバーたちが選ばれました。
名古屋駅は、東海エリアを代表するターミナルとして、多くの人が行き交う場所。
通勤・通学、ショッピングやお出かけなど、さまざまなシーンで利用される注目度の高いロケーションです。
そんな名古屋駅構内に、21LIVEならではの魅力を詰め込んだポスターが掲出されています。
お近くにお立ち寄りの際は、ぜひ21LIVEライバーたちの姿をチェックしてみてください！
＼掲載ライバー／
ひげます、姫咲美沙、清純派けんと、ちぃそる、ライスボール宮本、ポポ、エヌキング、ぺん、KANKUN、なろnAce、きなこ、あやな、クロ子姐さん
（※HNの記号、絵文字は省略しています）
ポスターに掲載しているライバーの配信は、21LIVEのアプリ・サイトでご覧いただけます。
雑談・カラオケ・家飲みなど、さまざまな配信で気軽にリスナーとの交流を楽しめる配信が盛りだくさん！
気になるライバーを見つけたら、ぜひ21LIVEへアクセスしてみてくださいね！
2月9日（月）～2月15日（日）
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
