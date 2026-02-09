【21LIVE】集めて、競って、駆け抜けろ！シーサーコンプ＆全3ROUNDの大型イベントを2月15日（日）より開催！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、2月15日（日）よりRound別に豪華プライズが獲得できるイベントを開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341231/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼4つのステージで挑む大型イベント／
すべての挑戦が総合ランキングへつながる！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本イベントは、ライバーとリスナーが力を合わせて限定アイテムを集める「シーサーコンプ」と、その熱量をさらに高めていく「ROUND1～ROUND3ランキングイベント」の全4パートで構成されています。
それぞれのパートで積み重ねた成果は、最終的な総合ランキングにもつながります。
シーサーコンプ、またはROUND1～ROUND3のいずれかで、20万GOLD以上の達成もしくはTOP21位以内への入賞を1回以上達成したライバーが、総合ランキングの対象となります。
レッドカーペット招待を目指して、配信を思いきり盛り上げながら、それぞれのパートで条件達成に挑戦しましょう。
＼シーサーコンプ／
開催期間：2月15日（日）～2月17日（火）
▼フルコンプ達成者全員
☆16種から選べる21オリジナルクッション
▼ハーフコンプ達成者全員
☆沖縄国際文化祭2026 特別ver缶バッジ
※6種類以上獲得で達成となります
▼ライトコンプ達成者全員
☆21カード3パック
※3種類以上獲得で達成となります
＼ROUND1／
開催期間：2月18日（水）～2月22日（日）
▼21公式モデル
☆1～8位：Web動画出演
PC及びスマートフォン版の21LIVE公式Webサイト掲載動画に出演！
☆1～3位：Web画像出演
21LIVE公式Webサイト掲載画像に出演！
▼「F.Enterprise」HPピックアップ出演
☆BOYS＆GIRLSランキング各1位
└公式ライバー 一覧ページ
└21LIVE紹介バナー
▼公式ライバーになろう特別掲載
☆「公式ライバーになろう」ページにて、グランプリを勝ち取ったトップライバーとしてご紹介
＼ROUND2／
開催期間：2月23日（月）～2月28日（土）
▼21オリジナルTシャツ New Versionオリジナルボトル
☆1～5位：沖縄国際文化祭でしか手に入らない特別デザイン
▼『世界にただ一つの泡盛』21LIVEオリジナルボトル
☆1位限定：熟練職人の匠の技で、21LIVEロゴとお名前を刻印した最上級の泡盛
▼21オリジナル波乗りシーサーの缶バッジ
☆2万G達成者全員
＼ROUND3／
開催期間：3月1日（日）～3月7日（土）
▼21オリジナルシーサーのぬいぐるみ
☆1～3位：21オリジナルシーサーのぬいぐるみ(大)(小)
☆4～7位：21オリジナルシーサーのぬいぐるみ(大)
☆8位～30万G達成：21オリジナルシーサーのぬいぐるみ(小)
