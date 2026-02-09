インフォテック株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：山田 智次)は、介護サービスや介護用品の開発・販売を行うパナソニック エイジフリー株式会社(本社：大阪府門真市、代表取締役社長：坂口 哲也)の、帳票ツール「Create!Form」導入事例を公開しました。





パナソニックエイジフリー株式会社「Create!Form」導入事例

事例本編はこちら

https://www.createform.jp/case/paf/detail.html









■導入前の課題

・組織のセキュリティ方針により、個人情報をクラウドに置けないという制約があり、既存のワークフローシステムでは書類押印処理の電子化を進めることができなかった

・約200ヶ所の拠点・施設へ書類を回送する必要があり、承認処理が完了するまでに約1週間を要していた









■導入後の効果

・既存ワークフローシステムと連携しながら電子押印済みのPDFを画面に表示せず直接プリンターに印刷する仕組みにより、グループのセキュリティポリシーを遵守しつつ、業務効率化を実現

・郵送コスト削減と承認処理時間の短縮を実現し、業務DXの推進に貢献





セキュアなオンプレミス環境での帳票印刷運用イメージ









■導入製品「Create!Form」について

「Create!Form」は、オンラインPDF出力、HTML出力、Excel出力、プリンター印刷、バッチ大量印刷など多様な出力用途で利用可能な帳票ツールです。帳票フォーマットは専用のアプリケーションで設計。入力データの集計、演算、加工、編集も簡単な作業ステップで設定できます。

昨今では、各種クラウドサービスの開発現場において、オンラインで帳票を出力する機能として組み込まれる事例も多く、お客様からは「帳票作成にかかる時間が短縮できた」「プログラミング知識がなくても帳票レイアウトの作成ができる」との声をいただいております。





▼詳細はこちら

https://www.createform.jp/about/





帳票作成ツールの「Create!Form」









■導入企業から多く寄せられる質問と回答

Q1.帳票をPDFだけでなく、ExcelやWeb表示など運用に合った形式で出力したいのですが、Create!Formではどんな形式に対応できますか？

A.Create!Formは、業務やシステム構成に合わせて複数の出力方式に対応しています。

・PDF出力

・HTML(SVG)生成

・Excel出力

・プリンター印刷

特にPDFの「非表示印刷」はセキュリティ要件の高い業務でも安全に利用でき、パナソニック エイジフリーでも採用の決め手となりました。









Q2.月末には大量の帳票をPDFで出力することになるのですが、大量の処理にも適していますか？

A.Create!Formは、大量ページ数の帳票でも安定して高速に生成できる設計です。

＜プリンター印刷＞

帳票データを軽量に生成するため、プリンターの処理速度を妨げず、連続印刷や大量印刷でもスムーズです。

＜PDF出力＞

内部で最適化処理を行い、数十ページ～数百ページの帳票でも高速かつ安定して出力できます。





また、パナソニック エイジフリーでも、100種類以上の帳票を扱う大規模運用で高い安定性を維持しており、承認処理のスピード向上にも寄与しています。









Q3.帳票のレイアウトの小さな修正も委託先に依頼をしなければなりません。この状況を改善できますか？

A.Create!Formの帳票レイアウト設計はGUI画面上でのマウス操作が基本で、システムの専門知識がなくても完成イメージを確認しながら直感的に作成・修正できます。デザイン修正や項目追加も自社内で短時間に対応できるため、帳票数が多い組織でも日常的なメンテナンスが容易です。

さらに、帳票設計・帳票開発はシステム本体と切り離された環境で行えるため、稼働中のシステムへの影響を最小限に抑えつつ効率よく作業を進められます。





追加や変更が内製で無理なく行えるため、パナソニック エイジフリー株式会社においては帳票数が増えても業務負荷を抑えた運用が実現しています。









■お客様プロフィール

パナソニック エイジフリー株式会社

所在地 ： 〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048

代表 ： 代表取締役社長：坂口 哲也

設立 ： 1998年6月

資本金 ： 5,000万円

従業員数： 3,800名(2025年4月現在)

事業内容： 介護サービス事業

介護ショップ事業

介護用品の開発・販売事業

介護事業者向け事業ほか

URL ： https://panasonic.co.jp/paf/









■会社概要

インフォテック株式会社

所在地 ： 〒163-1022 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー

代表 ： 代表取締役社長：山田 智次

設立 ： 1969年10月

資本金 ： 2億500万円

事業内容： ソフトウェアの開発、製造、

販売および保守および情報処理に関する一切の業務

URL ： https://www.iftc.co.jp/





※Create!Formはインフォテック株式会社の登録商標です。