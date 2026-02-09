株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区、代表取締役：岩上敦宏、以下「アニプレックス」）は、JOYCITY Corporation（本社：韓国 京畿道 城南市、代表取締役：チョ・ソンウォン、以下「JOYCITY」）と共同開発したスマートフォン向け新作ストラテジーゲーム『BIOHAZARD Survival Unit』が、累計500万※1ダウンロードを突破したことをお知らせいたします。

本作は、株式会社カプコンの人気ゲーム「BIOHAZARD」シリーズを題材に、スマートフォンに特化したストラテジーゲームのシステムを採用し、新しい切り口でシリーズの世界観をお楽しみいただけます。スマートフォンの手軽さと、ストラテジーゲームならではの奥深さを通じて、世界中のプレイヤーとリアルタイムでつながりながら、「BIOHAZARD」の世界を舞台に、新たなサバイバルストラテジー体験を提供します。『BIOHAZARD Survival Unit』は、2025年11月18日（火）より日本を含む世界151の国と地域でサービスを開始し、日本、イギリス、フランス、ドイツなどを含む15以上の国と地域でApp Store無料ランキングの1位を獲得し、米国では全無料アプリの中で第2位を記録しました。2026年2月5日（木）からは、韓国、台湾の他、中東および北アフリカなど25の国と地域※2にサービス地域を拡大し、新たにアラビア語への対応も開始しました。既存プレイヤーはゲーム内設定よりアラビア語を含む11言語に対応した表示言語の切り替えが可能となっています。500万ダウンロード突破を記念して、すべてのプレイヤーの皆さまへ感謝の気持ちを込めたゲーム内プレゼントを配布いたします。ギフトコード交換サイトにてギフトコード「5M SURVIVORS」を入力してお受け取りください。ギフトコード交換サイト：https://promocode.residentevil-survivalunit.com※ギフトコード有効期限：2026年3月28日（土）23:59まで※受け取りにはログインが必要です。詳細は公式サイトをご確認ください。

【アニプレックス 概要】

株式会社アニプレックスアニメを中心に幅広いビジネスを手掛け、全世界に展開する総合エンタテインメントカンパニー。アニメ・映画・ゲーム・舞台・イベントなど多岐にわたる事業を展開し、グローバル市場にも積極的に進出している。https://www.aniplex.co.jp

【JOYCITY 概要】

JOYCITY Corporation韓国を拠点に、オンラインおよびモバイル向けのゲーム開発・パブリッシングを手がけるゲーム会社。『Gunship Battle: Total Warfare』、『パイレーツ・オブ・カリビアン 大海の覇者』、および『3on3 フリースタイル』など、世界的にヒットしたタイトルを多数展開している。https://www.joycity.com

『BIOHAZARD Survival Unit』概要

タイトル：BIOHAZARD Survival Unitジャンル：サバイバル戦略シミュレーション配信元：株式会社アニプレックス（※一部地域ではJOYCITY Corporationが配信を担当）開発・運営協力：JOYCITY Corporation対応OS：iOS / Android 利用料：基本プレイ無料 （アプリ内課金あり）対象地域：日本を含む176の国と地域サービス開始日：2025年11月18日(火)※日本を含むサービス地域、以降国と地域ごとに順次サービス開始公式サイト：https://residentevil-survivalunit.com公式SNS：X：https://x.com/BIO_SU_JPDiscord： https://discord.com/invite/resuYouTube：https://www.youtube.com/@BIOHAZARD-SurvivalUnit権利表記：©CAPCOM ©Aniplex Inc. ©JOYCITY Corp.

※1 2026年2月6日（金）時点。App StoreおよびGoogle Playにおける、全サービス対象地域（1761の国と地域）での累計ダウンロード数の合算です。※2 韓国、台湾、香港、マカオ、インドネシア、ミャンマー、ブルネイ、モンゴル、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタール、クウェート、バーレーン、オマーン、イラク、ヨルダン、レバノン、イスラエル、エジプト、モロッコ、アルジェリア、チュニジア、モーリタニア、チャド、コモロ※「BIOHAZARD」は株式会社カプコンの登録商標です。※Apple、Appleのロゴ、iTunes、App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。※Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。※ その他記載されている名称は各社の商標または登録商標です。※ 名称、イベント内容やスケジュールは予告なく変更になる場合がございます。