店舗ビジネスの支援に特化した比較サイト「Bizcan（ビズカン）」を運営するAppmart株式会社（本社：東京都神田、代表取締役：松田 慶司郎）は、飲食店の券売機利用に関するアンケート調査を実施し、結果を2026年2月9日に公開しました。本調査では、一般消費者が飲食店の券売機に求めるニーズについて、2026年時点の情報をまとめています。

調査概要

調査名：【2026年】飲食店の券売機利用に関するアンケート調査方法：インターネット調査調査期間：2026年1月10日～1月14日調査対象：18歳～65歳の男女有効回答数：310件

調査結果サマリー

・券売機導入に関して複数台の設置を希望する人は約47%・券売機で良かったと感じる点は「支払いのスムーズさ」「事前清算によるスムーズな退店」を挙げる人が多い結果に・キャッシュレス決済も広まる中、券売機では現金で支払う人が7割以上・券売機利用では「そのときの気分で」メニューを決める人がもっとも多い

調査結果（一部抜粋）

券売機のある飲食店に対する消費者の印象

まず、券売機のある飲食店はどんな印象ですか？という質問で、約38％が「初めての店だと少し不安になる」と回答しました。次いで、「便利そうだと思う」が約31％、「特に気にしない」という声も訳25％にのぼりました。※複数回答可初めて利用する場合、券売機での支払方法に不安を感じる人が多いため、操作方法の明示やわかりやすいメニュー表示など、不安を払拭する工夫が求められます。

飲食店の券売機で利用することが多い決済手段は「現金」が7割超

飲食店の券売機で利用することが多い決済手段に関する質問では、7割以上の人が「現金」と回答しました。※複数回答可キャッシュレス決済の利用が広まるなかでも、券売機を利用する際は現金による決済・清算を行う人が大半を占めていることがわかります。一方で、現金決済が多い背景には「現金決済しか対応できない券売機」しか設置されていない店舗が、依然として多いことも影響していると推察されます。

飲食店の券売機注文では「気分でメニューを選ぶ」と回答した人が最多

飲食店で券売機を使うときの行動（メニュー決め）に関する設問では、「その日の気分で自由に選んでいる」が約45％と、最も多い結果となりました。一方で、「いつも同じメニューを選ぶことが多い（22.6％）」、「ゆっくり検討したいが、後ろが気になり慌てて決めている（19％）」との意見も多く、券売機のメニュー表記方法次第で売り上げが左右される背景に、「すぐにメニューを決めなければ」と感じている人が多い可能性が読み取れます。いわゆる「左上の法則」を利用して看板メニューを目立つ場所に配置する、写真付きのボタンやタッチパネル式券売機でメニューが一目でわかる状態にするなど、対策次第で顧客単価が変動する可能性があることも浮き彫りとなりました。

調査結果の全容はこちらでご覧いただけます。

調査結果から読み解く消費者ニーズの現状

https://bizcan.jp/column/inshokuten-chousa-kenbaiki/

今回のアンケート調査では、飲食店の券売機利用における消費者の動向・ニーズについてリサーチしました。2026年時点の現状では、券売機は現金決済がまだまだ主流となっている状況です。その背景には、キャッシュレス決済に対応している機種の導入がまだ不十分であることも影響していると推察されます。券売機の利用では、「スムーズに注文、会計がしたい」というニーズと、「後ろに急かされずゆっくり考えて選びたい」というニーズが両立している状況です。今後券売機を導入する際は、複数台の設置や一目でメニュー・料理がわかる写真・画像表示に対応した機種の導入も含め、顧客ニーズに沿う機種の選定が求められます。「券売機だから顧客単価を上げるのは難しい」と判断するのではなく、券売機の選定や導入方法で購買行動を促す対策を講じてみてはいかがでしょうか。

