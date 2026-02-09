株式会社デコルテ（本社：兵庫県神戸市、代表者：水間 寿也）の専属フォトグラファー西森 清二が、イギリスを拠点とする世界最大級のプロ写真家協会「The Society of Photographers」主催の国際フォトコンテストにおいて、ウェディングカテゴリ（SWPP）の年間最優秀賞『Wedding Photographer of the Year 2025』を受賞いたしました。本年度は、世界中のプロフォトグラファーの中から選ばれる年間アワードに、デコルテから計3名がノミネート。ロンドンで開催された授賞式にて最終審査結果が発表され、西森が世界の頂点に輝きました。

本コンテストは、年間を通じて月例審査が行われ、卓越した技術を持つ作品に評価が与えられます。月例審査での高評価を得てきたデコルテ所属の西森 清二、山村 祐太、下園 啓祐の3名が、年間アワードに揃ってノミネート。ロンドン現地での授賞式にて、西森がウェディング部門の年間1位として発表されました。

2026年1月、ロンドン現地にて開催された授賞式には、デコルテから西森 清二、山村 祐太の2名が参列いたしました。世界中からトップフォトグラファーが集結し、最終審査結果がその場で発表される緊張感の中、西森 清二がウェディング部門の年間1位である『Wedding Photographer of the Year 2025』の栄冠に輝きました。デコルテから3名が揃ってノミネートされ、さらにその中から世界1位を輩出できたことは、当社のフォトグラファーの技術力が国際的な舞台においても評価をいただける水準にあることを再確認する機会となりました。

受賞作品

Wedding Photographer of the Year 2025西森 清二（スタジオアクア立川店）

◆受賞コメント

ステージ上で「winner」と自分の名前が呼ばれた瞬間は、何度思い返しても胸が熱くなるほど、夢のような時間でした。何度でも、あの場所に呼ばれるフォトグラファーでありたいと思います。なにより嬉しかったのは、モデル撮影や「賞を取るための作品」ではなく、実際のウェディングフォトのお客様との撮影の一瞬が評価されたことです。日常の撮影の中にある一瞬を、いかに作品として価値ある一枚に昇華できるか。日々の撮影で意識してきたことが国際的な舞台で認められたことは、自分にとって大きな励みになりました。この受賞は、 撮影をまかせてくださったお客様、挑戦の機会をくれる会社、そして一緒に働くスタッフ皆のおかげだと感じています。今後は、後輩たちにも「挑戦する楽しさ」や「世界が広がる感覚」を伝えていけたら嬉しいです。自身も2年連続winnerを目標に、さらに高い場所を目指して挑戦を続けていきます。

ノミネート作品

https://photo.decollte.co.jp/staffs/21

山村 祐太（シニアフォトグラファー）

https://photo.decollte.co.jp/staffs/78

下園 啓祐（トップフォトグラファー）

株式会社デコルテについて

https://photo.decollte.co.jp/staffs/5

デコルテは、「フォトウェディングの文化を日本に広めたい」との思いで、これまでに25万組以上のカップルの「撮る結婚式」をサポートしてまいりました。私たちはこれからも時代に沿ったお客様のニーズとご要望にお応えすべく、トレンドを常に追い続け、結婚を迎えるおふたりの心に寄り添う最高の一枚を撮影してまいります。

会社名：株式会社デコルテ代表者：水間 寿也本社：兵庫県神戸市中央区加納町4丁目4番17号 ニッセイ三宮ビル12階設立：2018年10月事業内容：ウェディングフォトスタジオ、アニバーサリーフォトスタジオの運営URL：https://www.decollte.co.jp/※持株会社の株式会社デコルテ・ホールディングスは、東京証券取引所グロース市場に上場しています。

