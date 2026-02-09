24時間放送の国際ニュースチャンネル「CNNj」では、特別編成による放送とプレゼントキャンペーンを併せた特別企画を実施します。CNNの報道力を結集して制作される調査報道ドキュメンタリー「ザ・ホール・ストーリー」から、スポーツ界の裏側に迫る厳選2作品を日本語字幕付きで放送。さらに、本放送にあわせ、CNNj公式Xアカウントでは、フォロー＆リポストでAmazonギフトカードが当たるプレゼントキャンペーンも実施中。









【放送概要】

放送チャンネル：CNNj

放送期間 ： 2/14(土)14:00～16:00(再放送：2/15(日)13:00～15:00)

放送番組 ： 『ザ・ホール・ストーリー：

「スポーツ オンライン賭博問題」日本語字幕版』

『ザ・ホール・ストーリー：

「スポーツファン 暴力行為」日本語字幕版』

視聴方法 ： https://www2.jctv.co.jp/cnnj/howto/









【プレゼントキャンペーン概要】

キャンペーン投稿URL：

https://x.com/jctv_pr/status/2020686591983751368





CNNj厳選ドキュメンタリー放送記念キャンペーン





応募方法 ：1.「CNNj PR(@jctv_pr)」アカウントをフォロー

2.本キャンペーン投稿をリポスト

プレゼント内容：応募者の中から抽選で10名様に

「Amazonギフトカード」3,000円分をプレゼント

応募期間 ：2026年2月9日(月)～2026年2月17日(火)23:59

※応募期間は変更になる場合があります









【番組内容】

『ザ・ホール・ストーリー：「スポーツ オンライン賭博問題」 日本語字幕版』

2/14(土)14:00～15:00(再放送：2/15(日)13:00～14:00)





ザ・ホール・ストーリー：「スポーツ オンライン賭博問題」





スマホひとつで、いつでもどこでも賭けられる時代。2018年の米最高裁判決をきっかけに、スポーツ賭博は全米で巨大産業へと拡大している。CNNのニック・ワット記者が、プロ賭博師や賭博依存で人生を狂わせた当事者、業界関係者、規制当局までを徹底取材。VIPプログラムなど巧妙に仕組まれたアプリ設計や、賭博がもたらす社会的影響を浮き彫りにする。娯楽と依存の境界線はどこにあるのか。スポーツの熱狂の裏で進む”もうひとつのゲーム”を問う。









『ザ・ホール・ストーリー：「スポーツファン 暴力行為」日本語字幕版』

2/14(土)15:00～16:00(再放送：2/15(日)14:00～15:00)





ザ・ホール・ストーリー：「スポーツファン 暴力行為」





スポーツ観戦の場で相次ぐファン同士の暴力事件。中には命を奪う悲劇へと発展するケースも少なくない。CNNのエド・ラバンデラ記者が、NFLやMLB、欧州サッカーなど、世界各地のスタジアムで起きた実例を追い、被害者や加害者、遺族、警察、専門家の証言を通して、スポーツファンの暴徒化の背景にある群集心理、アルコール、賭博、SNSの影響を掘り下げる。安心してスポーツを観戦できる場所はもう戻らないのか。









【CNNj の最新番組情報】

・CNNj ホームページ ： https://www2.jctv.co.jp/cnnj/

・CNNj PR(X公式アカウント)： @jctv_pr ( https://x.com/jctv_pr )









【CNNjについて】

CNNブランドの24以上のネットワークと情報サービスは、世界200以上の国と地域で、20億人に向けて提供されています。その中でCNNjは、世界約3.2億世帯の家庭やホテルの客室で視聴可能なCNNインターナショナルの放送をベースに、日本国内ではCNNとJCTVのパートナーシップにより運営されている24時間放送のチャンネルです。英語および日本語同時通訳の二カ国語放送を、日本全国のケーブルテレビやスカパー等を通じて日本の691万以上の世帯、ホテル、官公庁や法人などにお届けしています。





【プレゼントキャンペーンについて】

本キャンペーンは株式会社日本ケーブルテレビジョンによる提供です。 本キャンペーンについてのお問い合わせは Amazon ではお受けしておりません。当社キャンペーン事務局【cnninfo@jctv.co.jp】までお願いいたします。Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。





【個人情報の取り扱いについて】

https://www.jctv.co.jp/privacy/





※放送時間、番組内容は緊急ニュースなどにより、予告なく変更になる場合があります。ご了承ください。





