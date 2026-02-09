大会名





昨年4月に広島市で開催されたアーバンスポーツの複合型イベント「URBAN FUTURES HIROSHIMA」(リリース発行者名：URBAN FUTURES HIROSHIMA 広報事務局)は3日間で延べ約6万人の来場者を集め大盛況に終わりました。皆様のご期待にお応えし再び今年も4月17日(金)～19日(日)に開催する運びとなりました。

ひろしまゲートパークを会場としブレイキン、ダブルダッチ、スケートボード、パルクール、3×3バスケットボールの各競技大会のほか、体験会も実施いたします。今年も4月に各競技のアーバンスポーツ選手たちが一同に集結し、スポーツの力で平和への願いを発信します。

本イベントは入場無料となっており、人気の「アーバンスポーツ」の魅力を一度に楽しめる機会となっています。皆様のご来場をお待ちしています。









[イベント概要]

タイトル：「URBAN FUTURES HIROSHIMA 2026」

会期 ：2026年4月17日(金)～4月19日(日)

会場 ：ひろしまゲートパーク(広島県広島市中区基町5-25)

広島電鉄 「原爆ドーム前」下車 徒歩1分、

「紙屋町西」下車 徒歩2分

アストラムライン 「県庁前」下車 徒歩4分

バス 「紙屋町」下車 徒歩1分／「広島バスセンター」下車 徒歩4分

主催 ：アーバンフューチャーズ広島実行委員会

共催 ：日本アーバンスポーツ支援協議会/日本体操協会/日本ダンス

スポーツ連盟/日本ジャンプロープ連合/日本スケートボード協会

協力 ：広島県/広島市

特別協賛：イオン株式会社

入場 ：無料

種目 ：(1)ブレイキン(2)ダブルダッチ(3)スケートボード(4)パルクール

(5)3×3バスケットボール









［競技大会］

(1) ブレイキン/Breakin’ Summit in Hiroshima

＊2024年、Shigekixを大会アンバサダーに迎え、日本のKidsにさらなる可能性と活躍の場を提供することを目的として開催された「Breakin’ Summit」。今回、そのスピンオフ企画として、広島県にて開催。





(2) ダブルダッチ/DOUBLE DUTCH CUP HIROSHIMA

＊2本のロープを使い、スキルや表現力を競うアーバンスポーツ「ダブルダッチ」。チームワークを育む競技として、今注目されています。世界トップクラスの実力を誇る日本のダブルダッチを全国へ広げるため、新たな大会「DOUBLE DUTCH CUP」が誕生し、全国初開催として広島県での実施が決定。





(3) スケートボード/FLAKE CUP

＊日本スケートボード協会が後援するキッズスケーターの登竜門となっている日本最大級のスケートボード・コンテスト





(4) パルクール/第7回日本選手権予選＆ネクストジェン予選

＊2026年秋に開催予定のパルクール日本選手権の予選大会とジュニア&キッズ強化候補選手選考会。





(5) 3×3バスケットボール/3x3 URBAN DAYS HIROSHIMA

＊3x3.EXE GAMEや3x3.EXE TOURNAMENTによる迫力ある試合観戦から、誰もが参加できるバスケットボール体験会まで、3x3を観る・知る・体感する3日間を創出。





各競技大会の開催日程・出場選手などの詳細に関しては、URBAN FUTURES HIROSHIMA公式サイト( https://urbanfutures-hiroshima.jp )および各競技連盟の公式サイト等で随時発表いたします。









＜各競技団体ホームページ＞

日本体操協会(パルクール委員会)： https://www.japanparkourcommission.jp/

日本ダンススポーツ連盟 ： https://breaking.jdsf.jp/

日本ジャンプロープ連合 ： https://jjru.sport

FLAKE CUP ： https://flake.jp

株式会社スリストム ： https://3storm.co.jp/