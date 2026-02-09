ダイエット・ボディライン管理専門クリニック江南PLAN;S CLINIC(所在地：ソウル・江南区)では、2026年2月1日(日)～2月28日(土)までの期間限定で江南店限定の特別イベントを実施いたします。

本イベントでは、目的やご予算に合わせてお選びいただける2種類の期間限定特典をご用意しております。





PLAN;S CLINIC





■2月限定イベント概要

開催期間：2026年2月1日(日)～2月28日(土)

※江南店限定イベント





▼今月だけの「選べる2大特典」

【EVENT 1】Highペッ注射 3＋1 イベント

Highペッ注射を同一タイプ・同一部位で3部位以上施術される方を対象に、Highペッ注射1部位分を無料でご提供いたします。





適用条件

・Highペッ注射(MINI／MED／MAX)のうち、同一商品を3部位以上施術時に適用

・単品の際のみ適用(パッケージ利用時対象外)









【EVENT 2】ボディ完成パッケージ割引イベント

ボディ完成パッケージの「プレミアムコース以上」をご利用の方を対象に、さらにお得なプランをご用意。





適用条件

・お一人様につき 1パッケージまで適用可能

・ボディパッケージ対象(※フェイス施術は対象外)









■注意事項

本イベントは江南店限定です。

上記イベントはいずれか1つのみ選択可能となり、同時適用はできません。

他イベント・クーポン・インフルエンサー特典との併用はいたしかねます。

表示価格はすべて付加価値税(VAT)別途となります。

効果には個人差があり、施術結果を保証するものではありません。

施術には赤み・腫れ・内出血・痛みなどの副作用・リスクが生じる場合があります。

施術の可否および内容は、医師の診察・判断に基づき決定されます。









■PLAN;S CLINICの特徴

・韓国美容医療ならではの最新技術を導入

・お一人おひとりの体型やご希望に合わせ、安心・安全を第一にしたカウンセリング、施術にアフターケア

・男性のお客様もご来院上昇中





2月は新しいスタートに向けて、

ご自身のペースでボディライン管理をご検討いただけるタイミングです。

PLAN;S CLINICは、皆さまのご相談を丁寧にサポートいたします。





ご予約・お問い合わせは江南店公式LINEまで。









■ペッ注射とは

脂肪溶解注射はダイエットしてもなかなか痩せない部位を集中的に管理できる注射施術です。プランエスクリニックのペッ注射は韓国国内の大学研究所との協業および動物実験をもとに脂肪細胞の大きさと個数が37％減少されたことを証明された韓国でのみ受けられる施術となります。





・費用について

フェイスペッ注射 1部位 9万ウォン(税別)

ボディペッ注射 1部位12万ウォン(税別)

Highペッ注射(Mini)1部位 16万8千ウォン(税別)

Highペッ注射(Med)1部位 25万8千ウォン(税別)

Highペッ注射(Max)1部位 29万8千ウォン(税別)

Highペッ注射(Special)1部位 19万9千ウォン(税別)





・治療回数

ペッ注射だけで痩せることを目的とする場合、1週間に1回・計3回以上の施術をお勧めしております。





・主な副作用

大きな副作用やダウンタイムはありませんが、まれに下記症状が出る可能性がございます。※個人により差があります

1、薬物注入によって施術当日に手の震え、吐き気、むかつき

※上記の症状はほとんどの場合、数時間以内になくなりますのでご安心ください。

2、施術部位の腫れ

※1日ほどでなくなりますのでご安心ください。

3、注射によるアザ

※Highペッ注射の場合まれに、シコリ、施術部位の痛みが生じますが、時間の経過とともに良くなりますのでご安心ください。









■店舗概要

クリニック名： 江南 プランエスクリニック(PLAN;S CLINIC)

診療時間 ： 月～金曜日 AM 10:30 - PM 08:00

土曜日 AM 10:30 - PM 04:00

*韓国の祝日および日曜日は休診

アクセス ： ソウル特別市 江南区 江南大路 408 YBM江南センター 2階

地下鉄2号線 江南駅11番出口出てすぐ

公式サイト ： https://jp.plansclinic.com