高級たまごのバイキング「幻の卵屋さん」がJR池袋駅北口改札外に2/10～23まで期間限定出店。鶏卵農家支援事業として運営するのは（一社）日本たまごかけごはん研究所［文京区:代表理事 上野貴史］。

【場所】AZLM池袋 JR池袋駅北口改札外徒歩30秒【期間】2026年2月10日(火)～2月23日(月祝)【営業時間】10:00～20:00※初日は13:00開店※最終日は19:00閉店

北海道から沖縄まで100種類以上の産みたてブランドたまごが日替わりで十数種類店頭に並びます。どれでも6個で一律1,000円（税込）。何かが売り切れたら別のたまごを入荷し、常に新鮮なたまごが店頭でローテーションします。色々なたまごを気軽に食べ比べて、気に入ったたまごを農家さんから直接購入してもらうのがゴールという、たまごの広告代理店。コロナ禍で卸先の無くなった農家さんを支援するために始めた取り組みです。

ゆずの香りがする「ゆずたま」、マンゴーを飼料にした1個888円の「タマンゴ」、お米を飼料にした黄身が白い「米艶」など、ユニークで美味しいたまごが勢揃い。たまごかけごはんの向こう側に行けるお醤油「日本たまごかけごはん研究所公式醤油」とともにご堪能くださいませ。日本たまごかけごはん研究所公式オンラインショップhttps://japantkg.theshop.jp公式Xhttps://twitter.com/jtkgl2公式Instagramhttps://www.instagram.com/japantkg.labo公式Facebookhttps://www.facebook.com/tamakenjapan公式LINEアカウントhttps://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=151prqgo