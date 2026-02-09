農業温室・畜舎・工場向け「ドローン遮光・遮熱剤散布DXサービス」の全国提供開始

AI・IoT・ビッグデータプラットフォームのマーケットリーダーである株式会社オプティム(以下 オプティム)は、農業用温室や畜舎・工場・作業場などの生産現場向けに、ドローンを用いて遮光・遮熱剤を散布する「ドローン遮光・遮熱剤散布DXサービス」を全国で本格的に提供開始します。

「ドローン遮光・遮熱剤散布DXサービス」は、ドローン運航管理、デジタル地図管理、パイロット管理、お申し込みや請求管理までをデジタルプラットフォーム上で実現します。散布作業においては、足場の設置が不要で安全性が高く、効率的でムラの少ない散布を可能にします。全国の生産現場における暑熱対策を支援し、農産物の安定的な品質と収量確保に貢献します。





■提供背景

現在、全国的な夏季の高温によって、施設園芸作物や畜産物の生理障害による被害が発生しています。遮光・遮熱剤散布は農産物収量確保のために重要な手段の一つとなっています。さらに2025年6月1日から、労働安全衛生規則の改正により職場の熱中症対策が義務化されました。施設の中で働く労働者の熱中症対策としてもより注目が集まっています。

こういった高温対策の手段の一つに「遮光・遮熱剤」があります。「遮光・遮熱剤」は施設の屋根に塗布することで、光を反射し施設内部の温度上昇を抑制する効果があります。

その一方で、「遮光・遮熱剤」は屋根に散布するには、「屋根が高く地上からの塗布が難しい」「屋根に登るのが不安」「大面積を素早く散布したい」といった施設の構造によってさまざまな課題があります。





こうした課題を解決するため、オプティムは2025年6月よりドローン遮光・遮熱剤のドローン散布サービスの試験提供を行い、現場での有効性とニーズを確認しました。その結果を踏まえ、このたび全国で提供している「ピンポイントタイム散布サービス」のパイロットリソースを活かした「ドローン遮光・遮熱剤散布DXサービス」の全国提供を開始しました。









■「ドローン遮光・遮熱剤散布DXサービス」とは

「ドローン遮光・遮熱剤散布DXサービス」は、農業用温室・畜舎・工場・作業場などの施設の屋根に対し、遮光剤・遮熱剤・除去剤をドローンで散布するサービスです。あわせて、ドローン運航管理やデジタル地図管理、パイロット管理、お申し込みから請求管理にいたるまで、デジタルプラットフォーム上での運用を実現します。遮光・遮熱剤を散布することで、施設内の温度上昇を防ぐことができます。





◆サービスの特長

(1)足場の組み立てやハウスの登頂が不要で、安全に散布が可能

(2)自動飛行を利用したアトマイザー式のドローンにより、効率的でムラの少ない散布が可能

(3)農薬散布で経験を積んだドローンパイロットが全国に多数在籍





◆動力噴霧器とドローン散布に作業性の比較

ドローン散布は、従来の動力噴霧器を利用した散布より、約210％も効率的に散布することが可能です※1※2。「ドローン遮光・遮熱剤散布DXサービス」では、1日に最大1～2haまで散布することができます。





■導入事例

◆事例1：神奈川県農業用温室(トマト)

◆事例2：宮城県農業用温室(トマト)

◆事例3：群馬県畜舎(鶏舎)

■「ドローン遮光・遮熱剤散布DXサービス」の詳細

「ドローン遮光・遮熱剤散布DXサービス」の詳細は以下Webサイトをご覧ください。

https://www.optim.co.jp/agriculture/services/shading-agent-spray/









■「ドローン遮光・遮熱剤散布DXサービス」販売パートナー募集

オプティムは、「ドローン遮光・遮熱剤散布DXサービス」の全国展開に向け、サービスの販売を行なっていただけるパートナー企業を募集しています。





◆想定するパートナー企業例

・すでに遮光・遮熱剤の取り扱いがあり、ドローン散布とのセット販売を希望する法人

・新規顧客の開拓を目指す企業

・既存取引先に対して顧客ニーズを捉えた新しい商材として紹介し、新規売上創出と取引をより強固にしたい企業





詳細は以下Webサイトよりお問い合わせください。

https://www.optim.co.jp/contact/pts









■「ピンポイントタイム散布サービス」とは

国内初※3の、ドローンを活用した幅広い農作物に対する散布DXサービスです。これまで一般的だった無人ヘリコプターなどによる散布業務だけにとどまらず、散布作業全体をDX化します。

「ドローン遮光・遮熱剤散布DXサービス」は、このプラットフォームやネットワーク、実績を活用することで、全国どこでも高品質かつ迅速な施工体制を実現しています。





「ピンポイントタイム散布サービス」の詳細は以下Webサイトをご覧ください。

https://www.optim.co.jp/agriculture/services/pts/









■ドローンパイロット募集

オプティムでは、ドローンによる農薬散布業務に従事いただくパイロットを募集しています。





「ドローン農薬散布の仕事紹介サービス」の詳細は以下Webサイトをご覧ください。

https://www.optim.co.jp/agriculture/services/pilots/









■「OPTiM スマート農業サービス2026」の開催について

2026年2月9日～3月6日に、「ドローン遮光・遮熱剤散布DXサービス」をはじめとした、あらゆる農作業へ広がるオプティムの農業DX・AX戦略をご紹介する「OPTiM スマート農業サービス2026」をオンラインで開催いたします。





詳細は以下Webサイトをご確認ください。

https://www.optim.co.jp/event/agri-presentation-2026









※1 2025年6月時点、オプティムの散布実績を基にオプティムにて算出。

※2 散布する資材によって希釈倍率・総投下液量・1日あたり最大可能面積は異なります。

※3 2025年1月22日時点、オプティム調べ。









