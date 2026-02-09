第2弾！待望のSmashMINI2が2月登場！
新製品SmashMINI2
子育て世代に大人気のSmashMINIが機能性アップで再登場！
株式会社SORENA（所在地:長野県）は、新商品「SmashMINI2」のクラウドファンディングをMakuakeにて開始いたします。「もっと使いやすく」「もっとたくさん入れたい」そんな声にお応えし、あのSmashMINI(https://www.makuake.com/project/smash_mini/)がさらなる進化を遂げました！
■新商品の特徴
「SmashMINI2(https://www.makuake.com/project/smashmini2/)」は、子育て世代のアクティブなお出かけを快適にサポートするためのユニセックスなコンパクトショルダーバッグです。従来のSmashMINIシリーズからさらに改良され、以下の特徴を持っています。
SmashMINIの定番機能＋2つの新機能 追加！！
SmashbagMINI2とは？
いつものお出かけでこんなお悩みはありませんか？
「子供の急なダッシュにサッと対応したい...」
「散歩も旅行も、身軽に動きたい...」
「子供の手をすぐ握れるようにしておきたい...」
「抱っこや公園遊び、大きいバッグはストレス...」
「肝心な時に荷物が見つからない...」
SmashMINI2は、SmashMINIの機能はそのままに
ポケット数・使いやすさ・コンパクトさをアップデート。
1.大容量で機能的
見た目のコンパクトさとは裏腹に、圧倒的な収納力のある財布機能付きショルダーバッグです。
2.とにかくコンパクト
スマホと同じぐらいの重さで、ほぼ手のひらサイズと本当にコンパクト！
3.便利な2WAY仕様
ショルダーバッグとしてだけでなく、クラッチバッグとしても使える2WAY仕様で、
コーディネートや用途によって変えられます。
4.素材にもこだわり
素材には「ナイロンポリエステル150D生地」を採用しました。
■クラウドファンディングの詳細
クラウドファンディングの概要は以下の通りです。
期間：2026年2月9日(月)9:00～2026年3月30日(月)23:59
目標金額：10万円
リターン：支援額に応じてSmashMINI2(https://www.makuake.com/project/smashmini2/)を提供。
■ 製品概要
■価 格：一般販売価格11,880円(税込)/Makuake先行販売価格8,880円～(税込)
■素 材：ポリエステル150D
■プロジェクトページ（アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake(https://www.makuake.com/)」）
【URL】https://www.makuake.com/project/smashmini2/
※プロジェクトは2026年2月9日（月）午前9時以降アクセスできます。
■背景と目的
SmashMINI2の開発背景には、子育て世代のアクティブな毎日をもっと快適に、身軽にするという思いがあります。
株式会社SORENAは、持続可能なライフスタイルと革新的なデザインを組み合わせ、育児用品の新しいスタンダードを目指しています。
■今後の展開
クラウドファンディング終了後は、支援者のフィードバックをもとにさらなる改良を行い、一般販売を予定しています。
皆様のご支援を賜りたく、何卒よろしくお願い申し上げます。
■会社概要
会社名：株式会社SORENA
所在地：〒380-0821 長野県長野市上千歳町1137-23
代表者：代表取締役社長 伊藤優里
設立：2021年4月
事業内容：鞄小物の製造企画・販売、素材企画
URL：https://sorena39.com