第2弾！待望のSmashMINI2が2月登場！

株式会社SORENA

新製品SmashMINI2

子育て世代に大人気のSmashMINIが機能性アップで再登場！


株式会社SORENA（所在地:長野県）は、新商品「SmashMINI2」のクラウドファンディングをMakuakeにて開始いたします。「もっと使いやすく」「もっとたくさん入れたい」そんな声にお応えし、あのSmashMINI(https://www.makuake.com/project/smash_mini/)がさらなる進化を遂げました！




■新商品の特徴


「SmashMINI2(https://www.makuake.com/project/smashmini2/)」は、子育て世代のアクティブなお出かけを快適にサポートするためのユニセックスなコンパクトショルダーバッグです。従来のSmashMINIシリーズからさらに改良され、以下の特徴を持っています。


SmashMINIの定番機能＋2つの新機能 追加！！


SmashbagMINI2とは？


いつものお出かけでこんなお悩みはありませんか？


「子供の急なダッシュにサッと対応したい...」


「散歩も旅行も、身軽に動きたい...」


「子供の手をすぐ握れるようにしておきたい...」


「抱っこや公園遊び、大きいバッグはストレス...」


「肝心な時に荷物が見つからない...」



SmashMINI2は、SmashMINIの機能はそのままに


ポケット数・使いやすさ・コンパクトさをアップデート。




1.大容量で機能的

見た目のコンパクトさとは裏腹に、圧倒的な収納力のある財布機能付きショルダーバッグです。




2.とにかくコンパクト


スマホと同じぐらいの重さで、ほぼ手のひらサイズと本当にコンパクト！




3.便利な2WAY仕様


ショルダーバッグとしてだけでなく、クラッチバッグとしても使える2WAY仕様で、


コーディネートや用途によって変えられます。




4.素材にもこだわり

素材には「ナイロンポリエステル150D生地」を採用しました。




■クラウドファンディングの詳細


クラウドファンディングの概要は以下の通りです。


期間：2026年2月9日(月)9:00～2026年3月30日(月)23:59


目標金額：10万円


リターン：支援額に応じてSmashMINI2(https://www.makuake.com/project/smashmini2/)を提供。





■ 製品概要




■価　格：一般販売価格11,880円(税込)/Makuake先行販売価格8,880円～(税込)


■素　材：ポリエステル150D


■プロジェクトページ（アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake(https://www.makuake.com/)」）


【URL】https://www.makuake.com/project/smashmini2/


※プロジェクトは2026年2月9日（月）午前9時以降アクセスできます。


■背景と目的


SmashMINI2の開発背景には、子育て世代のアクティブな毎日をもっと快適に、身軽にするという思いがあります。
株式会社SORENAは、持続可能なライフスタイルと革新的なデザインを組み合わせ、育児用品の新しいスタンダードを目指しています。


■今後の展開


クラウドファンディング終了後は、支援者のフィードバックをもとにさらなる改良を行い、一般販売を予定しています。
皆様のご支援を賜りたく、何卒よろしくお願い申し上げます。


■会社概要


会社名：株式会社SORENA


所在地：〒380-0821 長野県長野市上千歳町1137-23


代表者：代表取締役社長 伊藤優里


設立：2021年4月


事業内容：鞄小物の製造企画・販売、素材企画


URL：https://sorena39.com