第2弾！待望のSmashMINI2が2月登場！

子育て世代に大人気のSmashMINIが機能性アップで再登場！

株式会社SORENA新製品SmashMINI2

株式会社SORENA（所在地:長野県）は、新商品「SmashMINI2」のクラウドファンディングをMakuakeにて開始いたします。「もっと使いやすく」「もっとたくさん入れたい」そんな声にお応えし、あのSmashMINI(https://www.makuake.com/project/smash_mini/)がさらなる進化を遂げました！

■新商品の特徴

「SmashMINI2(https://www.makuake.com/project/smashmini2/)」は、子育て世代のアクティブなお出かけを快適にサポートするためのユニセックスなコンパクトショルダーバッグです。従来のSmashMINIシリーズからさらに改良され、以下の特徴を持っています。

SmashMINIの定番機能＋2つの新機能 追加！！

SmashbagMINI2とは？

いつものお出かけでこんなお悩みはありませんか？

「子供の急なダッシュにサッと対応したい...」

「散歩も旅行も、身軽に動きたい...」

「子供の手をすぐ握れるようにしておきたい...」

「抱っこや公園遊び、大きいバッグはストレス...」

「肝心な時に荷物が見つからない...」

SmashMINI2は、SmashMINIの機能はそのままに

ポケット数・使いやすさ・コンパクトさをアップデート。

1.大容量で機能的

見た目のコンパクトさとは裏腹に、圧倒的な収納力のある財布機能付きショルダーバッグです。

2.とにかくコンパクト

スマホと同じぐらいの重さで、ほぼ手のひらサイズと本当にコンパクト！

3.便利な2WAY仕様

ショルダーバッグとしてだけでなく、クラッチバッグとしても使える2WAY仕様で、

コーディネートや用途によって変えられます。

4.素材にもこだわり

素材には「ナイロンポリエステル150D生地」を採用しました。

■クラウドファンディングの詳細

クラウドファンディングの概要は以下の通りです。

期間：2026年2月9日(月)9:00～2026年3月30日(月)23:59

目標金額：10万円

リターン：支援額に応じてSmashMINI2(https://www.makuake.com/project/smashmini2/)を提供。

■ 製品概要

■価 格：一般販売価格11,880円(税込)/Makuake先行販売価格8,880円～(税込)

■素 材：ポリエステル150D

■プロジェクトページ（アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake(https://www.makuake.com/)」）

【URL】https://www.makuake.com/project/smashmini2/

※プロジェクトは2026年2月9日（月）午前9時以降アクセスできます。

■背景と目的

SmashMINI2の開発背景には、子育て世代のアクティブな毎日をもっと快適に、身軽にするという思いがあります。

株式会社SORENAは、持続可能なライフスタイルと革新的なデザインを組み合わせ、育児用品の新しいスタンダードを目指しています。

■今後の展開

クラウドファンディング終了後は、支援者のフィードバックをもとにさらなる改良を行い、一般販売を予定しています。

皆様のご支援を賜りたく、何卒よろしくお願い申し上げます。

■会社概要

会社名：株式会社SORENA

所在地：〒380-0821 長野県長野市上千歳町1137-23

代表者：代表取締役社長 伊藤優里

設立：2021年4月

事業内容：鞄小物の製造企画・販売、素材企画

URL：https://sorena39.com