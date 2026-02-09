おてつたび、JR東日本「大人の休日倶楽部」と連携し、首都圏トレインチャンネルでコラボ動画を放映開始

株式会社おてつたび

お手伝いと旅を掛け合わせた人材マッチングサイト『おてつたび』を運営する株式会社おてつたび（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：永岡里菜、以下「おてつたび」）は、東日本旅客鉄道株式会社（以下「JR東日本」）の「大人の休日倶楽部」と連携し、2026年2月9日（月）よりJR東日本の首都圏主要路線にて、トレインチャンネル（車内ビジョン）でのコラボ動画の放映を開始いたします。

本取り組みは、JR東日本グループと連携してシニア世代の多様な生き方を応援する「大人おてつ旅」の一環として実施するものです。本年20周年を迎えた「大人の休日倶楽部」と共に、「ただ観光地を巡るだけでは物足りない」「もっと地域の人とふれあいたい」というアクティブシニアに向けて、「旅先で誰かの役に立つ」新しい旅のスタイルを提案します。

連携の背景：

おてつたびは、2025年12月の『「JR東日本スタートアッププログラム」 DEMO DAY』でのダブル受賞（スタートアップ大賞・オーディエンス賞）を契機に、JR東日本「大人の休日倶楽部」との連携を本格始動しました。

健康寿命が延びる中、「新たな生きがいを見つけたい」「社会経験やスキルを活かしたい」というシニア世代のニーズに応えるべく、「鉄道旅×就労×交流」という新しい旅のモデルを構築します。今回、生活動線である鉄道車両内（トレインチャンネル）での放映を通じて、この新しい選択肢を広く届けます。

▼おてつたび、「大人の休日倶楽部」と連携し、アクティブシニアの「お手伝い×鉄道旅」を創出

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000172.000036175.html

▼おてつたび、「JR東日本スタートアッププログラム」DEMO DAYにて、「スタートアップ大賞」および「オーディエンス賞」をダブル受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000182.000036175.html

広告展開概要：トレインチャンネル放映

※実証実験概要

「ただいまと言える場所が増えた」「またいつでも会いに来てけろ」といった、地域の方との方言を交えた温かいやり取りがおてつたびでは生まれています。単なる観光旅行では味わえない、地域の方と「親戚」のような深い関係性が生まれる瞬間や、自分を受け入れてくれる「第2のふるさと」ができる喜びを感じてもらいたいと思い、コラボ動画を作成しました。

放映期間：2026年2月9日（月）～ 2月15日（日）予定

放映路線：山手線、京浜東北線、中央快速線、埼京線など首都圏のJR東日本主要路線

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Fxs10PI4k1Y ]

株式会社おてつたび 代表取締役CEO 永岡里菜 コメント

この度、JR東日本様のトレインチャンネルにて『おてつたび』の動画をお届けできることを大変嬉しく思います。昨年末のスタートアッププログラムでのダブル受賞を経て、今年20周年を迎えられる『大人の休日倶楽部』様との連携が、このようにシニア世代の新しい旅の形「大人おてつ旅」として始動しました。

人生100年時代、ミドル・アクティブシニア層の皆様が持つ豊かな経験やスキルは、人手不足に悩む地域にとってかけがえのない支えとなります。今回の動画では、単なる労働や観光ではなく、地域の方と『ただいま』『おかえり』と言い合えるような、温かい関係性が生まれる瞬間を表現しました。

移動のひとときに、ふとこの映像を見て、『次の旅は、誰かの役に立つ旅にしてみようかな』と思っていただけたら幸いです。ぜひ大人おてつ旅を経験して、新しい『第2のふるさと』に出会ってきてください！

「大人の休日倶楽部」との連携で広がる「安心」と「お得」

今回の連携では、シニア世代の皆様が旅先での新しい出会いや体験を心から楽しめるよう、参加へのハードルを下げ、より気軽で安心して参加できる環境とサポート体制を整えました。

1．お得なきっぷで旅をサポート

「大人の休日倶楽部」会員様なら、東日本・北海道エリアへの「おてつたび」参加の移動もお得になります。JR東日本とJR北海道のきっぷが何回でも割引価格で利用可能です。

- 大人の休日倶楽部ミドル（満50歳以上）：5%割引- 大人の休日倶楽部ジパング（満65歳以上）：30%割引

※一部割引にならない列車・設備・期間があります。

2．初めてでも安心「おてつたび入門講座」

「大人の休日倶楽部」会員限定で、初めての方に向けた「おてつたび入門講座」を開催しています。仕組みや安全な参加方法を丁寧に解説し、最初の一歩をサポートします。

おてつたび入門講座に参加する :https://form.run/@JRE-otona-otetsutabi３．シニア歓迎の受入先を拡充

歴史ある旅館や観光施設など、年齢を問わず活躍できる「年齢不問」の募集をまとめてご紹介しています。これまでの社会経験やスキルを活かして活躍できる現場を、スムーズに探すことができます。

参加者の声

年齢不問の募集を見る :https://otetsutabi.com/plans?category=26

実際に東日本エリアで「おてつたび」に参加された50代・60代の方々の声です。仕事の後には名湯に浸かって疲れを癒やし、地元食材たっぷりの「まかない」に舌鼓を打つ。暮らすように旅をする贅沢な時間が流れています。

「大人おてつ旅」特設サイトのご案内

- 福島県「旅館大黒屋」へ参加（50代女性）「歴史ある旅館の趣きに惹かれて応募しました。特にお風呂は本当に素晴らしく、お客様が感動されているご様子が垣間見えると、こちらまで嬉しくなりました。」- 宮城県「青根温泉 湯元不忘閣」へ参加（50代男性）「標高約1,000mの避暑地で、毎日の温泉と評判のいい賄い（まかない）に釣られ参加しました。おそらくおてつたび史上1番の賄い付き勤務ではないでしょうか。」

放映開始に合わせ、おすすめの東日本おてつたび先や、入門講座の案内を掲載した特設サイトを公開中です。いつもの鉄道旅に「お手伝い」という目的をプラスして、第二の故郷を見つける旅へ出かけてみませんか。

検索キーワード： 「大人おてつ旅」

特設サイト：https://otetsutabi.com/lp/jreast-otona-kyujitsu

おてつたびとは

「お手伝い（短期アルバイト）」と「旅」を組み合わせた人材マッチングサービスです。人手不足に悩む地域事業者と、働きながら旅を楽しみたい旅行者をマッチングしています。

旅行者は、現地までの交通費は自己負担となりますが、旅先で働くことで報酬を得られるため、旅行の経済的負担が軽減できます。また、地域の人々との交流を通じて、より深く地域の文化や暮らしを楽しむことができます。

地域事業者は、地域外からの働き手に対して報酬と宿泊場所（寮など）を提供することで、全国各地からの働き手を集めることができ、交通費の支給も不要です。募集期間は最短1泊2日から最長2ヶ月未満まで対応でき、就業期間や勤務時間、業務内容なども柔軟に設定できます。さらに、働き手が休日や空き時間を利用して地域を観光することで、地域経済の活性化も期待されます。

登録ユーザー数は9.4万人を突破

「おてつたび」は、観光地の人手不足を解消すると同時に、旅行者が旅先で働きながら収入を得て、地域と深く交流できる新しい旅のスタイルとして注目いただいております。2021年に5,000人だった登録者数は、2026年2月現在で94,000人に増加しています。登録事業者数は2,200件を突破し、ホテルや旅館などの宿泊業や、農業・漁業などの一次産業が中心ですが、最近ではゲストハウス、キャンプ場、酒造会社、水産加工、飲食店など、多様な業種に広がっています。

若年層だけでなく、中高年・シニアにも広がる「おてつたび」の利用者層

参加者の約半数は10代・20代のZ世代ですが、近年では、早期退職をした方や子育てを終えた主婦など、50代以上の中高年・シニアの利用も増えています。2026年2月時点では、参加者全体のうち50代以上が約29％を占め、参加者の4人に1人が50代以上です。

こうした利用者の増加背景には、物価高騰の影響で、旅費を抑えつつ旅行を楽しみたいというニーズの高まりがあります。加えて、テレワークやワーケーションの普及により、時間や場所に縛られないライフスタイルが実現しやすくなったことも、大きな要因の一つです。さらに、地方移住への関心が高まる中で、「おてつたび」を“お試し移住”として活用するケースも増えています。

「おてつたび」が目指す未来

地域が抱える“人手不足”という課題を「新たな旅の目的地」として地方への新しい人の流れを生み出しています。地域で働くことを通じて、地元の人々と出会い、観光を超えた深い交流を経験します。こうした一つひとつの出会いが、やがて地域に継続的なファン（関係人口）を生み出すと考えています。

私たちは、人材サービスだけに留まらず、日本全体として人口減少が進む中、一人が何役にもなりながら人・資源・お金が循環するエコシステムの構築を目指しています。

取材について｜全国で実地中

「おてつたび」は、新しい旅のスタイルと繁忙期の人材確保の手段として、より多くの方に知っていただきたいと考えております。日本全国で実施しておりますので、ご興味のある方は、ぜひ下記のフォームからお気軽にお問い合わせください。企画段階でのご相談もお待ちしております。

株式会社おてつたび 広報PR担当 早川

TEL：080-5010-5175

Email： info@otetsutabi.com

取材について問い合わせる :https://form.run/@otetsutabi-contact-media

【会社概要】

会社名 ：株式会社おてつたび

代表者 ：代表取締役CEO 永岡里菜

所在地 ：（東京オフィス）〒141-0031 東京都品川区西五反田2丁目29-9 五反田アルファビル

（静岡オフィス）〒430-0907 静岡県浜松市中央区高林1丁目8-43

設立 ：2018年7月

資本金：70,286,500 円

URL ：https://otetsutabi.com/