YouTubeチャンネル登録者数39万人超の代表・鳥海翔が登壇！株式会社Challenger、「資産運用EXPO春」に出展

株式会社Challenger

株式会社Challenger（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：鳥海翔）は、2026年1月16日（金）から18日（日）まで東京ビッグサイトで開催された「資産運用EXPO春」にブース出展するとともに、代表・鳥海翔によるセミナーを実施しました。開催期間中は「騙されない！資産運用セミナー」をテーマに、資産運用における考え方や判断のポイントを来場者に向けて解説しました。

「資産運用EXPO春」詳細

日時：2026年1月16日（金）から18日（日）10:00～18:00（最終日のみ17:00終了）

場所：東京ビッグサイト

ブース番号: SP-22

資産運用EXPOは、株式や不動産、保険、現物資産など、さまざまな投資商品が一堂に集まる資産運用のイベントです。投資の「いま」を学ぶセミナーや、投資商品のプロに直接相談できるコーナーなどが用意されています。

「資産運用EXPO春」公式サイト

https://www.am-expo.jp/tokyo-1/ja-jp.html

株式会社Challengerでは、「予約制セミナー」と「個別ブース出展」の2つの取り組みを実施しました。予約制セミナーでは、「鳥海翔の騙されない金融学～2026年の注目ポイント～」をテーマに、2026年の資産運用を考える上で押さえておくべき社会情勢や思考のポイントを解説しました。情報が氾濫する現代において、単なる情報収集ではなく、適切な判断を下すための“判断軸”を持つことの重要性を伝えました。世界経済の流れを整理しながら、どのような環境下でもブレずに判断するための思考法を紹介し、多くの来場者から好評を得ました。

また個別ブース内では、「老後の生活に困らない人になるミニセミナー」を期間中不定期で開催しました。鳥海自身がこれまで培ってきた金融教育の経験を活かし、現役時代から意識しておくべき資産運用のポイントをわかりやすく解説しました。

【実際の当日の様子】

鳥海翔プロフィール

ファイナンシャルプランナー、投資家。初心者でも学びながら無理なく実践できる金融・家計改善プログラム「Private Bank College」を運営するほか、企業での金融教育の講師などをつとめる。群馬県太田市に生まれる。慶応義塾大学商学部を卒業し、三井住友海上火災保険株式会社に入社。8年間勤務しリテール営業、企業営業と幅広い営業を経験。

2016年 株式会社Challengerを設立し、代表取締役に就任。エージェント・オブ・ザ・イヤー2017、ベストエージェントアワード2017、トッププランナーコンベンション2017、2018、2019、2021といった様々なタイトルを受賞。

また、2020年には生命保険募集人の1%以下しか取得できないと言われるMDRT会員のタイトルを獲得。2025年、東京証券取引所・日本取引所グループ主催の「東証ETF No.1解説動画」キャンペーンで優勝。2025年12月現在、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」は登録者数39万人を超える。

YouTubeチャンネル ：https://www.youtube.com/channel/UCJkq3q4UnEnayNbwt6N9ttg

Voicyチャンネル ：https://voicy.jp/channel/820873

書籍情報

「投資が初めてでも、老後の不安をなくしたい」「何が正しい情報なのか分からない」「誰でもできる方法を、わかりやすく知りたい」

ーこうした多くの声に応える形で誕生したのが本書です。

本書では、全世界株式（通称オルカン）に一本化するだけで“ほったらかしの資産形成ができる”シンプル投資術を、マンガと図解で徹底的にわかりやすく解説。老後資金は実際いくら必要なのか、なぜ「貯金」や「持ち家神話」が誤解されやすいのかなど、一般的な“なんとなくの常識”を丁寧に紐解き、「本当にだまされないための目」を養える一冊となっています。

発売日 ：2025年11月12日（水）

価格 ：1,760円（税込）

出版社 ：KADOKAWA

Amazon商品ページ ：https://amzn.asia/d/7MERskz

楽天ブックス商品ページ ：https://books.rakuten.co.jp/rb/18386652/?l-id=authorpage-item

会社概要

企業名 ：株式会社Challenger

代表者 ：鳥海翔

事業内容 ：ファイナンシャルプランニング

本社 ：〒453-0801 愛知県名古屋市中村区太閤5丁目8-20

URL ：https://toriumisho.com/