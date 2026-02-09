【春を愉しむ食べ放題!!セルフメイクスイーツ 】3/1迄！バラエティー豊かな食べ放題「ニラックスブッフェ」にて『ごろっと果実の苺ソース』が登場！クレープにクロッフルに♪春スイーツをお楽しみください！

～子供も大人も楽しめる食べ放題！～

ニラックス株式会社ニラックスブッフェのHPはこちら :https://nilax.jp/

色鮮やかな『サラダ』や『デリ』、トッピングなど自分好みの味でお召し上がりいただける『ラーメン』などの豊富な麺類。更に食後のデザートでは、セルフメイクで楽しめる『スイーツ』など、バラエティー豊かなラインナップで、お子様から大人まで楽しめる『ニラックスブッフェ』。

■ご提供メニューは各店・各コースごとに異なりますので詳しくはHPにてご確認ください。

この度、2026年2月9日（月）～ 2026年3月1日（日）の期間限定にて、スイーツコーナーにて『ごろっと果実の苺ソース』が新登場！

クレープにクロッフルに♪セルフメイクを楽しもう！

果肉もしっかりと感じられる『ごろっと果実の苺ソース』は、優しい甘さの春の味♪

ブッフェならでは！ソフトクリームやクロッフル、更にクレープなど！

色々なスイーツでアレンジし放題！

是非この機会に、春スイーツを心ゆくまでご堪能ください！

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

=== 実施店舗のご紹介 ===

・グランブッフェ イオンモール盛岡南

・グランブッフェ イオンモール名取

・グランブッフェ イオンモール秋田

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原

・ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウン越谷

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY

・グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン

・ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと立川立飛

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモールむさし村山

・グランブッフェ ららぽーと 豊洲

・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと海老名

・グランブッフェ アリオ橋本

・ブッフェ エクスブルー ららぽーと横浜

・ブッフェレストラン フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ

・ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡

・エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール新潟亀田インター

・グランブッフェ イオンモール高岡

・THE BUFFET（ザ ブッフェ） 富山大和

・ブッフェレストラン ザ ダイニング 香林坊大和

・ブッフェスタイル アソート イオンモール各務原インター

・エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田

・グランブッフェ イオンモール東浦

・ナチュラルブッフェ てとてファーム mozoワンダーシティ

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと名古屋みなとアクルス

・ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地

・ブッフェ フォールームス あべのキューズモール

・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳

・ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北

・グランブッフェ イオンモール伊丹

・ザ ブッフェ ガーデン 阪急西宮ガーデンズ

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中

・グランブッフェ イオンモール筑紫野

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熊本

・グランブッフェ イオンモール鹿児島

=== 注意事項 ===

※画像はイメージです。

※本企画は、予告なく変更または終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※ご提供メニューやご提供期間は仕入状況等により変更となる場合がございます。

※ご提供メニューは各店・各コースごとに異なりますので詳しくはHPにてご確認ください。

※デザートメニューは一部コースではご利用いただけません。

【会社概要】

会社名：ニラックス株式会社

所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14

代表取締役社長：礒江 智弘

設立：昭和62年12月1日（1987年）

URL： https://nilax.jp

事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、

ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務