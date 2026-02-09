【古市庵】春の行楽フェア-旬の釜揚げしらすや桜海老が彩り鮮やかな「詰合せ 花ごよみ」を発売

株式会社梅の花グループ

現在、全国の百貨店・ＳＣ・駅ビルなどに出店しております、梅の花グループの株式会社古市庵プラス（所在地：福岡県久留米市 代表取締役：吉村清里）は、2026年3月18日(水)～2026年4月14日(火)の期間中、春の旬食材を使用した華やかなお寿司の詰合せを販売いたします。行楽シーズンのお出かけにぴったりの商品です。

詰合せ 花ごよみ

【商品概要】

◯商品名 ：詰合せ 花ごよみ

◯本体価格：1,200円（税込1,296円）

◯商品内容：太巻（太巻、高菜太巻）

いなり寿司（桜海老・筍、釜揚げしらす・桜）

押寿司（海老・酢れんこん、サーモンいくら） 各２個

◯商品説明：旬の釜揚げしらすや桜海老などを彩り良く盛り付けたいなり寿司に、海老やサーモンの押

寿司、２種の巻寿司を詰合せた、春のお出かけにおすすめの一折です。

◯販売期間：2026年3月18日(水)～2026年4月14日(火)

古市庵について

古市庵は1967年に創業し、現在は梅の花グループとして全国の百貨店・SC・駅ビルなどを中心に102店舗展開しています。（2025年10月現在）

こだわりはオリジナルの合わせ酢を使ったしゃりと、自社で炊きあげた干瓢、椎茸、高野豆腐などの多彩な具材です。店の原点ともいえる「びっくりいなり」をはじめ、十二種類もの具材を彩り鮮やかにまとめた「うず潮巻」、季節の旬の食材を使った「ちらし寿司」「寿司弁当」、そして「鯖棒寿司」など、素朴な味わいのお寿司から個性豊かなオリジナル寿司やおむすびまで、日々の食卓に“彩りのあるひととき”を提供してまいります。