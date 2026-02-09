【LDK A評価受賞】『LDK the Beauty』2026年2月号にて、韓国スキンケアブランド「COSRX」のクリーム2種類が「A評価」をダブル受賞！

COSRX inc.

世界各国に展開する韓国発のスキンケアブランド「COSRX」。人気フェイスクリーム2商品が、人気雑誌「LDK the Beauty」 フェイスクリーム ABC判定にて、A評価を受賞しましたことをお知らせいたします。

『LDK』は、編集部と専門家が消費者目線で商品を徹底比較・検証する“テストする女性誌”として、読者から絶大な信頼を得ています。その厳しい評価基準の中で、「RXザ・セラミド スキンバリア モイスチャライザー」、「アドバンスド スネイル 92オールインワン クリーム」の2商品がA評価を受けました。

COSRXとは

2013年韓国で誕生した敏感肌向けスキンケアブランドCOSRXは、Cosmetics＋RX（処方）に由来しており、肌悩みに対して“処方箋のように応える”ことをコンセプトにしています。お肌をより効果的にケアするため、不必要な成分はすべて排除、必要な成分だけを取り入れた商品作りをしています。

商品は世界各国で愛され、今では192カ国で販売しているグローバルスキンケアブランドです。

受賞商品

RXザ・セラミド スキンバリア モイスチャライザー

価格：2,750円

内容量：80ml

販売リンク： https://www.qoo10.jp/g/1149713621

保湿成分であるセラミド*¹、コレステロール*²、脂肪酸*³を配合し、外部ダメージを受けても肌の水分が失われないようにバリア機能を強化。もっちりやわらかいテクスチャーが特徴で、お肌の温度で滑らかにとろけ塗るたびに肌の角質層からしっとり保湿してくれます。

メイクのりの良いうるおい肌へ導きます。

アドバンスド スネイル 92オールインワン クリーム

価格：2,190円

内容量：200g

販売リンク： https://www.qoo10.jp/g/712286836

アメリカのAmazonクリームカテゴリーで1位*⁴を獲得した世界で人気のクリーム。カタツムリ分泌液*⁵を92％配合で、敏感になった肌をやさしく整え、水分を与えしっとり保湿してくれます。

密度のあるもっちりしたテクスチャーで、ベタつかずしっとりやわらかい仕上がりです。



*¹配合セラミド:セラミドNP、セラミドNS、セラミドAP、セラミドAS、セラミドEOP(保湿成分)

*²コレステロール(保湿成分)

*³配合脂肪酸:パルミチン酸、ステアリン酸(保湿成分)

*⁴2025年11月22日基準

*⁵カタツムリ分泌液(保湿成分)

【調査概要】

掲載：『LDK the Beauty』2026年2月号

調査期間：2025年11月17日～2025年12月11日

調査方法：専門家による保湿力・成分評価、および20～50代の複数モニターによる使用感調査