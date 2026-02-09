米粉を使った和菓子のようなもちもち食感グミから冬の旬を取り入れた「もちきゅあ みかん大福味」を期間限定発売

三幸製菓株式会社

食と健康の総合カンパニーを目指す三幸製菓株式会社（所在地：新潟市北区）は、米粉を使った独自の"和グミ"ブランド「もちきゅあ」の新商品として「もちきゅあ みかん大福味」を、2月9日（月）から2026年3月末までの期間限定で全国発売いたします。

どこでも手軽にみかん大福が楽しめる！ 旬のみかんと和スイーツの絶妙な融合

今回発売する「みかん大福味」は、冬に旬を迎える国産うんしゅうみかん果汁を使用し、みかんと小豆の味わいが感じられ、ひとくちで「みかん大福」をお楽しみいただける新感覚のグミです。

もちもちとした食感とともにまず甘く爽やかなみかんの酸味と香りが、後からあんこを感じさせるのホッとする甘みが口の中に広がり、本格的なみかん大福の味わいをお楽しみいただけます。

働く女性にうれしい栄養成分配合

働く女性にうれしい鉄分、ビタミンB1、クエン酸を配合しています。忙しい毎日の中でのホッと一息つくひととき、小腹満たし、そして、ちょっとしたご褒美スイーツとしてお召し上がりいただくなかで手軽に栄養成分をチャージしていただけます。

ゼラチン不使用で、より多くの方にグミのおいしさをお届け

ゼラチンを一切使わず、「米粉」を使用して作った「もちきゅあ」は、ゼラチンアレルギーなどで今までグミを食べられなかった人にもお楽しみいただけます。

米菓メーカーならではの米粉技術で実現した新食感グミ

「もちきゅあ」は、米菓製造で培った技術を活用し、米粉を使用することで“おもち”のような「もちもち食感」を実現した革新的なグミシリーズです。 2023年に実施したプロトタイプのテスト販売では目標金額の276%を達成し、以降継続的に商品を投入してきました。

2025年には、和菓子のフレーバーをグミで楽しむ「和グミ」という新 カテゴリーを確立し、ラインナップの「もちきゅあ みたらし団子味」・「もちきゅあ いちご大福風味」は、日本食糧新聞社制定の第39回「新技術・食品開発賞」も受賞するなど、継続的にご注目をいただいております。

ネオ和菓子トレンドに対応した商品開発

近年注目されている「ネオ和菓子」トレンド。和菓子のようなもちもち食感グミ「もちきゅあ」は、伝統的な和菓子を現代的にアレンジし、かつ、手軽に和菓子のおいしさをお楽しみいただける商品です。グミ市場についての調査では、女性グミユーザーが最も求める食感第1位が「もちもち」であることが判明しており※、市場ニーズに的確に応える商品となっています。

※自社調査

商品概要

もちきゅあ みかん大福味

内容量：40ｇ

価格：ノンプリントプライス（参考価格：税込226円）

販売期間：2026年2月9日（月）～2026年3月末

販売エリア：全国

※一部のお店でお取り扱いのない場合がございます。

URL：https://www.sanko-seika.co.jp/product/item/9121/

「もちきゅあ」について

当社を含む三幸製菓グループ全体の目標である「食と健康の総合カンパニー」。「食と健康」に根差し、より良いものを、より多くの人にお届けすることを目指しております。そんな「ありたい姿」への一歩として、主力事業である米菓で使用している「お米」の可能性を再発見し、お客様に新たな価値をお届けすることを目標に開発されたのが、米粉を使ったおもちのようなグミ「もちきゅあ」です。

2023年に実施したプロトタイプ「mochicure（もちきゅあ）」のテスト販売では、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」での販売目標金額の276％を達成するなど大変ご好評をいただきました。

テスト販売の結果を受け、テスト販売中にお寄せいただいたお客様の声をふまえて味わいや品質を改良した「もちきゅあ ミカン味」、「もちきゅあ グレープ味」の2品を2024年9月より販売。

さらにその後、昨今の「ネオ和菓子」ブーム、さらに世界での日本食の人気とインバウンド需要への期待を込めて、「もちきゅあ」シリーズでお客様よりご評価をいただいた「もちもちとした食感」の強みを活かした“和グミ”「もちきゅあ」シリーズを2025年3月より発売いたしました。

現在は定番商品として「40g もちきゅあ みたらし団子味」と「40g もちきゅあ いちご大福風味」の２品を販売しています。

三幸製菓株式会社の概要

三幸製菓株式会社は、1962（昭和37）年創業の菓子製造販売会社です。

主な商品は1977年発売の「雪の宿」や1975年発売の「ぱりんこ」、「新潟仕込み」、「丸大豆せんべい」などのおせんべい、「チーズアーモンド」をはじめとするお米のクラッカー、「粒より小餅」「三幸の柿の種」などのあられ・おかきの他、「ミックスかりんとう」などかりんとう商品、米粉を使ったおもちのようなグミ「もちきゅあ」なども販売しています。

「Make Wow Moments.」について

三幸製菓株式会社では、「Make Wow Moments. つくろう、ワォ！と楽しくなる瞬間。」をコーポレートブランドスローガンとして掲げています。

“Wow”とは、ワクワクやウキウキ、驚き、そして弾けるような幸せ。私たち三幸製菓は、みなさまにそんな“Wow”をお届けし、幸せのシーンを演出する存在であり続けます。

詳細は下記URLをご覧ください。

https://www.sanko-seika.co.jp/company/slogan/

安全・安心について

安全・安心な製品を皆様にお届けすることで食を通じてお客様の幸せに貢献し、企業理念「三つの幸せ」（一、お客様に幸せ 一、お取引先様に幸せ 一、従業員の幸せ）の実現のため、全社一丸となって製品の品質管理の徹底と労働環境の整備に取り組んでいます。取り組みの詳細については下記URLをご覧ください。

https://www.sanko-seika.co.jp/safety/

・ 本社 ：新潟市北区

・ 事業内容 ：菓子の製造・販売

・ https://www.sanko-seika.co.jp/