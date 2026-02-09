「UNIVERSE」の膨大な消費行動データを外部事業者へ販売開始 ～「総合データカンパニー」構想の実現に向け、商品開発・人流分析・オフライン領域へのデータを開放 ～

株式会社マイクロアド

株式会社マイクロアド（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員：渡辺健太郎）は、データプラットフォーム「UNIVERSE」が保有する膨大な消費行動データを、外部事業者へ販売する「データ外販事業」を本格的に開始いたしました。

これまで主力としてきたBtoB領域を中心とするデータマーケティング事業の枠にとどまらず、データの活用領域をあらゆる産業のDX化へ広げてまいります。

本事業を通じて、企業の生産性向上に寄与するデータ活用のあり方を提案し、「総合データカンパニー」として、持続可能なデータエコシステムの構築を推進してまいります。

昨今、企業のDXが進む中、データの活用領域は広告配信だけでなく、製品開発や都市計画、オフライン販促など多岐に渡り拡大しています。



これまでUNIVERSEは、自社保有のオーディエンスデータと、約220以上の第三者企業から提供を受ける多種多様なデータ（※）を独自開発のデータ収集基盤で統合的に集積分析し、さまざまな業種に特化したサービスを提供してまいりました。

この集積分析された消費行動データや属性などのセグメントデータを外部企業に提供することで、企業の事業戦略全体を多角的にサポートするデータエコシステムを構築し、新たなビジネス価値を創出します。



そしてこれまで掲げてきた「総合データカンパニー」構想の実現に向け、市場調査・商品開発・人流分析といった領域へのデータ開放を皮切りに、今後はさらに幅広い産業分野での活用を推進してまいります。



※本事業で販売するデータについては、関係法令を遵守した適切な範囲内で、かつ提供元の許諾を得たものに限定されます。また原則として第三者企業のデータを加工・分析した独自の消費行動データとなります。

■データ提供事業：活用スキーム

UNIVERSEのデータを活用し、以下の3つの領域へソリューションを展開します。



１. オフラインマーケティング支援：顧客属性の解像度向上

＜大手共通ポイント事業者へ提供開始済み＞

企業がもつ既存の会員基盤に、UNIVERSEのWeb行動データを連携することで、顧客の属性や興味関心を可視化します。顧客の解像度を高めることで、CRM施策全般の精度向上など、オフラインにおける顧客接点の最適化が可能になります。まずは郵送DMの送付にUNIVERSEデータを活用して最適化を行なっています。



２. 産業基盤のDX化：市場調査・人流分析・研究開発への提供

＜大手情報通信サービス事業者へ提供開始済み＞

位置情報を保有するデータ分析企業等に対し、消費行動データを提供することで、対象エリアに「どのような層が集まっているのか」という消費者の解像度を高め、商圏分析や人流シミュレーションなどの多角的な調査・研究に活用することが可能になります。

３. メディア収益の多角化：メディア向け広告商品開発支援

＜大手メディア運営企業10社に提供開始済み＞

Webメディアに対し、当社のデータセグメントおよび分析システムをOEM提供します。メディア企業は、自社が持つコンテンツに「UNIVERSE」の外部データを掛け合わせることで、独自性の高い広告商品を自社ブランドとして展開することが可能になります。

マイクロアドは、データ提供先のパートナーシップを一層強化し、保有する膨大なデータ資産を活用し社会や企業の課題解決に貢献してまいります。

今後も、幅広い業種との連携を拡大し、高精度な需要予測や、より生活者に寄り添ったサービス開発など、あらゆる産業の生産性向上に寄与するデータ活用のあり方を提案し、「総合データカンパニー」として、持続可能なデータエコシステムの構築を推進してまいります。

株式会社マイクロアド 概要

社名 株式会社マイクロアド

代表者 代表取締役 社長執行役員 渡辺健太郎

本社所在地 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー13F

事業内容 データプラットフォーム事業

URL http://www.microad.co.jp/