第一実業株式会社

総合機械商社の第一実業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：船渡雄司、以下「当社」）は、2026年2月13日（金）に富山国際会議場で開催される「インターフェックス カンファレンス富山 2026」に出展いたします。

当社のヘルスケア事業は「世界中の企業の生産性と品質を飛躍的に高めることにより人々の健康に貢献する」ことをビジョンに掲げており、今回は富山地区の製薬企業様への貢献を目的として出展いたします。本展示会では、当社のエンジニアリング機能の説明をはじめ、補助金申請に関するコンサルティングや装置説明などを行います。

■エンジニアリング機能

【出展内容】

新工場や新設ラインの立ち上げをトータルにサポートします。構想段階からライン設計、設備の選定、

調達、納入・据付、バリデーション、アフターサポートまで一貫したソリューションを提供いたします。

■補助金コンサルティング

各種補助金申請から採択までをトータルで支援いたします。申請時における事業計画書の作成支援、

審査面接に対するレクチャー、採択後においては現地調査、事業報告書作成など様々な場面で支援し

お客様の資金調達に貢献いたします。

■生産設備 最新技術の紹介

1）第一実業ビスウィル株式会社

錠剤外観検査システム「TVIS-NS-GF2」

- 国内外納入実績400台に迫るNSシリーズの最新型- 圧倒的な処理能力 80万錠／時間

２）ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社

GMP洗浄乾燥機

- 対象品ごとの専用ラックにより確実な洗浄を実現- バリデーションの支援も可能

３）DX・DI関連ソリューション

- 工場内DXを実現するための生産情報の可視化- 高度のセキュリティ性と省人化を両立する生体認証

【当社ヘルスケア事業の概要】

医薬品・食品・化粧品分野における工場施設エンジニアリングをはじめ、外観検査システムや自動包装ラインなど幅広いソリューションを提供しています。また、新工場や新設ラインの立ち上げにおいては、構想段階からプロジェクトに参画し、ライン設計、設備の選定・調達、納入・据付、バリデーション、そしてアフターサポートに至るまで、一貫したエンジニアリングサービスを提供しています。こうした総合的な支援により、医薬品製造の高度化や効率化を実現し、お客様の生産体制を強力にバックアップしています。

当社は次世代型エンジニアリング商社として、今後もお客様のモノづくりに貢献してまいります。

【出展概要】

展示会名：インターフェックス カンファレンス富山 2026

開催期間：2026年2月13日（金）10:00 - 17:00

場所：富山国際会議場（大手町フォーラム）

展示会公式WEBサイトはこちら(https://biz.q-pass.jp/f/13018/ipw_toyama_conference26/seminar_register)

お問い合わせ先：

第一実業株式会社 ヘルスケア事業本部 富山出張所

TEL：076-432-3008

担当：長山