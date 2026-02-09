［京都精華大学］マンガ学部キャラクターデザインコース1年生らが考案したキャラクター案から、木野町自治会の公式キャラクターを決める総選挙が開催

学校法人京都精華大学

京都精華大学（所在地：京都市左京区、学長：澤田昌人）マンガ学部キャラクターデザインコース1年生が提案した、木野町自治会キャラクターの総選挙が行われます。



キャラクターデザインコースでは、プロのクリエーターとして必須とされる「企画力」を身につけるために、1年生の必修科目として「ゲームデザイン基礎2-企画の作法」という授業を設けています。この授業は、調査・分析から企画の立て方、企画書の制作方法までを実践的に学ぶもので、今年度は大学が立地する木野町の課題解決をテーマにして、授業を進めました。

自治会の活動を活性化し、加入者を増やしていきたいという木野町自治会の課題を解決するため、「企画の作法」授業では地域のあらゆる世代に親しまれ、自治会活動のシンボルとして活躍できるオリジナルキャラクターを制作することとなりました。キャラクターデザインコースに所属する1年生100名が、自治会役員から木野町についてのプレゼンを受けた後、町内を散策しながら地域の特色を探し出しキャラクターを検討。20グループに分かれてグループごとにキャラクターを考案しました。この考案された20グループのキャラクターの中から木野町自治会の公式キャラクターを選出する選挙を実施することといたしました。

この選挙は、木野町にお住まいでない方も投票いただけます。選挙会場にはすべての候補キャラクターのポスター、企画書が展示され、学生たちがキャラクターを考案した課程をご覧いただくことができます。また、キッチンカーによるフードやドリンクの販売も予定しております。ぜひご家族みなさまで投票にお越しください。

木野町自治会キャラクター総選挙

あなたの一票で木野町自治会の公式キャラクターが決まります！

開催期間：2026年2月21日（土）～2月23日（月・祝）

開催時間：10:00～16:00（23日のみ15:00まで）

開催会場：木野町公民館（〒606-0016 京都市左京区岩倉木野町74）

※会場周辺には駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。

主 催：木野町自治会

協 力：京都精華大学

支 援：左京区まちづくり活動支援交付金、京都未来人材育成プロジェクト事業費補助金

プロデューサー・指導教員：陳龑（京都精華大学マンガ学部キャラクターデザインコース教員）

キャラクタークリエイター：京都精華大学マンガ学部キャラクターデザインコース2025年度1年生全員

京都精華大学

京都精華大学は表現で世界を変える人を育てる大学です。 人文学部、メディア表現学部、芸術学部、デザイン学部、マンガ学部の5つの特色ある学部と大学院を有し、表現を通じて社会に貢献する人を育成しています。



【名称】京都精華大学

【学長】澤田 昌人

【所在地】京都市左京区岩倉木野町137

【最寄り駅】

（1）京都市営地下鉄「国際会館」駅から スクールバスで約10分

（2）叡山電鉄「京都精華大前」駅から 徒歩すぐ

【URL】 https://www.kyoto-seika.ac.jp/

【X】https://x.com/seika_sekai

【学部】人文学部・メディア表現学部・芸術学部・デザイン学部・マンガ学部

【大学院】芸術研究科・デザイン研究科・マンガ研究科・人文学研究科