熱海の高級スイーツ店「十全十美」からこれまでにない一皿、「いくら×トリュフ×卵」のクロワッサンサンドを新発売

株式会社古屋旅館新シリーズ「Croissant Plate」

熱海駅近くの高級スイーツ店「Maison de Parfait 十全十美（じゅうぜんじゅうび）」（静岡県熱海市田原本町）は2月9日（月）、新たに三種の調理法の卵を挟んだ「クロワッサンサンド」の提供を開始します。

「クロワッサンサンド」は、パフェ専門店として培ってきた素材使いと構成力を生かし、卵と「いくら」、「トリュフ」という意外性のある組み合わせを、当店オリジナルの塩キャラメリゼクロワッサンで包み込んだ、これまでにない一皿です。

本商品は、スープやサラダを添えた“食事として楽しめる”新メニューであり、新シリーズ「Croissant Plate（クロワッサンプレート）」の第一弾に位置付けています。

■パフェ専門店が挑む「食事系クロワッサン」

「十全十美」は、“食を通じてお客様を幸せにする”という理念のもと、パフェを起点に、フルーツグラタン・ドリアなどの温かいメニューを経て、今回初めて本格的な食事系シリーズを展開します。

観光地・熱海における昼時間帯のニーズに応えるとともに、スイーツの技法を生かした新たな食体験への挑戦として開発しました。

ベースとなるクロワッサンは、大島の海塩と砂糖でキャラメリゼした十全十美オリジナル。

パティシエが焼き上げることで、甘さと塩味が共存する、他にはない味わいに仕上げています。

■新商品１. 三種の卵を重ねる「Oeuf Truffe（ウフ・トリュフ）」

「Oeuf Truffe ―トリュフ香る とろける卵と香ばしチーズのクロワッサンサンドー」は、ボイルドエッグ、スクランブルエッグ、オムレツという三種の調理法で仕立てた卵を重ね、トリュフの香りと炙ったチーズのコクを添えた一皿です。

塩キャラメリゼクロワッサンの香ばしさが、卵のやさしい味わいを引き立て、ナイフとフォークで味わうことで、層ごとの食感と余韻を楽しめます。

■新商品２. 熱海の海を想わせる「Oeuf “Caviar”（ウフ・キャビア）」

Oeuf Truffe

「Oeuf “Caviar” ―いくらをたっぷりと乗せた 贅沢仕立ての卵クロワッサンサンドー」は、海を想わせる熱海の土地性から着想した、いくらをふんだんに使用したクロワッサンサンドです。

「Oeuf Truffe」と同様に三種の卵が生み出すまろやかさに加え、いくらの旨みと塩味が重なり合い、意外性と調和を併せ持つ味わいに仕上げました。“卵×卵”という発想ならではの、新しい贅沢を提案します。

■地元食材とライブ感ある仕上げ

Oeuf “Caviar”

両商品には、熱海・伊豆山の地野菜を使ったサラダと、マッシュルームのミニスープを添え、食事としての満足感を高めました。サラダには、伊豆の西浦みかんを使ったドレッシングを合わせて提供します。

また、カウンターでチーズを削りかける仕上げの演出により、目の前で完成する臨場感も楽しめます。「サク・ふわ・とろ」という食感と香り、十全十美ならではのライブ感を同時に味わえます。

■パフェとのセットで、十全十美らしい締めくくり

パティシエがライブ感を演出

クロワッサンプレートは、追加料金でパフェなどのスイーツとのセットも可能です。

・自家製ジェラート2種セット：＋660円（税込）

・和栗モンブランパフェ：＋2,200円（税込）

・十全十美パフェ～３種の苺～：＋3,300円（税込）

食事の後に“パフェで締める”という、十全十美ならではの体験を提供します。

■商品概要

シリーズ名：Croissant Plate（クロワッサンプレート）

販売開始日：2026年2月9日（月）

商品ラインナップ：

・Oeuf Truffe（ウフ・トリュフ）

トリュフ香る とろける卵と香ばしチーズのクロワッサンサンド

価格：1,980円（税込）

・Oeuf “Caviar”（ウフ・キャビア）

いくらをたっぷりと乗せた 贅沢仕立ての卵クロワッサンサンド

価格：2,680円（税込）

※いずれもミニスープ、サラダ、ドリンク付き

※シャンパンなどアルコールドリンクは別料金

■「Maison de Parfait 十全十美」とは

「Maison de Parfait 十全十美」は、熱海初のラグジュアリーパフェ専門店として、2024年1月19日にオープンしました。

1806年創業の老舗温泉宿「古屋旅館」（静岡県熱海市東海岸町）のスイーツ事業を展開する「株式会社モデストスマイル」が運営しています。

開業以来、テレビやSNSで話題を集め、連日多くのお客さまに利用されています。

店舗2階には「十全十美ラボ」と呼ぶスイーツ専用キッチンを備え、パフェをはじめとした様々なスイーツの開発・製造を行っています。

■店舗概要

パティシエによる演出地元産フルーツを使用したパフェ

店名：Maison de Parfait 十全十美

住所：〒413-0011 静岡県熱海市田原本町4-17 観月堂ビル

GoogleMAP： https://maps.app.goo.gl/ngJ59jYMAjTomGkQA

電話番号：0557-29-6797

営業時間：10:00～16:30（L.O.16:00）

定休日：不定休（毎月Instagramにて営業日カレンダーを配信）

席数：25席

Instagram URL： https://www.instagram.com/juzenjubi.atami

HP： https://www.juzen-jubi.com

食べログ： https://tabelog.com/shizuoka/A2205/A220502/22042116/

ONLINE SHOP：https://juzen-jubi.com/shop/

■運営会社概要

クワイエット ラグジュアリー（静かな贅沢）をコンセプトにした店内テーブル席やボックス席も用意

会社名：株式会社モデストスマイル

代表者：代表取締役 内田宗一郎

住所：静岡県熱海市銀座町8-9

会社HP：https://www.modestsmile.co.jp

■リリース会社概要

会社名：株式会社古屋旅館

代表者：代表取締役 内田宗一郎

住所：静岡県熱海市東海岸町5-24

HP：https://atami-furuya.co.jp

※営業目的の電話は、運営に支障をきたすのでお控えください。