【香りグッズOEM】プロモツール、第54回国際ホテル・レストラン・ショーに出展

あらゆる香りとニオイを創るセントテクノロジーカンパニーのプロモツール株式会社（本社：東京都文京区、香り技術研究所：さいたま市宮原、代表取締役社長CEO：緒方健介、以下：当社）は、ホテルの空間演出やアメニティを香りでブランディングするソリューションを提案するため、2026年2月17日（火）～ 20日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第54回 国際ホテル・レストラン・ショー（HCJ2026）」に出展いたします。

日本一の若手調香師と評される渡辺武志が率いる調香師チームによる高品質で安全な香りと、広範囲への拡散性と静音性に優れた高級業務用アロマディフューザー「セントFORESTII」を展示します。さらに今回は、ホテルアメニティやグッズのOEM開発（ハンドクリーム、ボディオイル、ヘアオイルなど）の展開を広げ、空間の香りだけでなく、使う・持ち帰る体験を加える提案が可能になりました。記憶に残る香り体験を一貫してデザインできる体制をご紹介します。

ホテルブランディングの再定義：空間演出とアメニティOEMの統合による差別化戦略

第54回国際ホテル・レストラン・ショーに出展。高級ホテルの空間演出からアメニティOEMまで、記憶に残る「香りブランディング」を一貫して提案。

ホテル業界では、競争の激化により、滞在体験の差別化がこれまで以上に求められています。特にアメニティは、滞在するお客様が実際に触れる最もパーソナルな体験でありながら、香りの制作から製品まで一貫して提案できる企業が少なく、ブランドらしさを表現しにくい領域とされています。また、空間の香りとアメニティの香りが統一できず、ホテル全体の世界観として表現しきれていないケースも多く見られます。

さらに、ホテルグッズ（物販）においても、空間との香りのつながりを作ることが難しく“ホテルらしさを持ち帰れる商品”を生み出しにくい状況にあるといえます。ブランド体験を客室からロビー、そして手元に残るアイテムへと一貫して届けることが、ホテルにとって新たな戦略価値の一つになると当社は考えます。

当社は今年、空間芳香とアメニティの香りを一貫してデザインできるOEMサービスを強化しました。これにより、ロビー・客室・スパなどの空間演出と、ハンドクリーム、ボディオイル、ヘアオイルなどのアメニティを“同じ香りの世界観”で統合することが可能になります。

会場のブースでは、専門スタッフによる高級業務用アロマディフューザー「セントFORESTII」のデモンストレーションをはじめ、OEMグッズのサンプルやマーケティングにも活用できる香りを染み込ませたフレグランスカードなどをご覧いただけます。

今後も、企業のさらなるブランド価値や独自性を香りによって高め、日本における香りビジネスの発展に貢献してまいります。

プロモツールのホテル・宿泊施設向け香り演出についてはこちら

https://www.promotool.jp/aroma_business/branding/

展示ブースと特別セミナーのご案内

当社ブース番号： W2-W21（西2ホール）

出展者紹介ページ：https://www.jma-tradeshow.com/hcj/webguide_jp/list.php

ご来場：事前登録制。

事前登録（無料）はこちら） :https://www.jma-tradeshow.com/hcj/jp/registration.php?exhibitor=EX000243

さらに、会場内で実施される「ホスピタリティデザインセミナー」に、当社の営業部部長 ブランディングコンサルタントの志賀が登壇。「選ばれるホテルのための「香り」の安全学 - 次世代ブランディング戦略 -」をテーマに、知見を披露します。

ホスピタリティデザインセミナー選ばれるホテルのための「香り」の安全学 - 次世代ブランディング戦略 -

日時：2026年2月17日(火)

10時半 ～10時50分

会場：ホスピタリティデザインセミナー会場

（西1ホール）

展示内容

● 高級業務用アロマディフューザー「セントFORESTII」

● 香水・スプレー類：香水、アロマスプレー、アロマ除菌スプレー

● アロマ雑貨：アロマオイル、リードディフューザー、セントSTICK、アロマサシェ、フレグランスカード

● バスアイテム：バスボム、バスソルト

● ヘアオイル・ボディオイル

第54回 ホテル・レストラン・ショー 概要

ヒト・モノ・情報の交流と発信を通じて、サービス産業の活性化に貢献するホスピタリティとフードサービスの商談専門展です。

名称： 第54回 国際ホテル・レストラン・ショー（HCJ2026）

会期： 2026年2月17日(火)～20日(金) 10:00～17:00(最終日 16:30終了)

会場： 東京ビッグサイト 東展示棟4～6ホール （東京都江東区有明3-11-1）

主催： 一般社団法人日本能率協会 他

公式ホームページ：https://hcj.jma.or.jp/

※当社は、国際安全基準「IFRA（国際香粧品香料協会）／RIFM（香粧品香料原料安全性研究所）」の日本に於ける下部機構である日本香料工業会の正会員（空間フレグランス業界唯一）であり、IFRAの厳格な基準と規制（IFRAスタンダード）を遵守しており、健康への影響を充分配慮した質の高い香りを提供しています。

プロモツール株式会社について

私たちは日本発のあらゆる香りとニオイを創る「セントテクノロジーカンパニー」です。心地よい空間を演出するアロマから、プロモーションやエンターテイメント、さらには人々の心身の健康をサポートする機能性フレグランスまで、香りに関するあらゆるニーズに応えます。 香りの力で豊かな社会を実現し、セントテクノロジーのリーディングカンパニーとして世界に認められることを目指します。

会社概要

プロモツール株式会社

本社 ：東京都文京区本駒込6-5-3ビューネ本駒込5階

香り技術研究所 ：埼玉県さいたま市北区宮原町3-161 大井ビル2階

代表 ：代表取締役社長CEO 緒方健介

事業内容 ：香料及び芳香器の製造販売

：(1)香りでブランディング（オリジナルアロマ）

：(2)香りで空間デザイン（高級業務用アロマディフューザー）

：(3)OEM（香料開発及び香水‧化粧品の製造・販売/香りグッズ）

：(4)香り見本（アロマテスター）

：(5)香りでプロモーション（香りDM等）

：(6)香りでエンターテインメント演出

公式ホームページ ：https://www.promotool.jp/

公式オンラインストア ：https://essenceon.jp/store/

調香体験香房 「L’esprit」」：https://lesprit.shop/

お問い合わせ先

プロモツール株式会社

担当：広報担当 井沢

TEL：03-5940-6637

FAX：03-5940-6685

お問い合わせ：https://www.promotool.jp/contact/