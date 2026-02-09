【飛騨高山・岐阜県高山市】都市計画道路松之木千島線（松之木～江名子工区）のトンネル掘削作業始まる

高山市

岐阜県高山市の都市計画道路松之木千島線（松之木～江名子工区）のトンネル新設工事の安全祈願祭・起工式が2月5日、松之木町トンネル坑口前で行われ、工事関係者や地域住民など約70人が工事の安全を祈願しました。

田中明高山市長は「地域住民の生活の利便性を向上させる悲願の道路。安全第一で技術力を最大限発揮し工事を進めてください」と挨拶。施工者を代表し大日本土木株式会社の松雅彦社長は「重要な道路工事であり、無事故で立派なトンネルができるよう取り組んでいきたい」と挨拶しました。

都市計画道路松之木千島線（松之木～江名子工区）は、市街地中心部の交通混雑の解消や、通過交通の迂回を目的とする内環状線を構成する道路です。

令和5年度から橋りょうなどの工事を順次実施しており、これまで準備を進めてきたトンネル新設工事については、松之木町側から本格的な掘削作業を開始します。

当該区間は、内環状線の中で唯一の未整備区間となっているため、道路新設により内環状線の機能（市街地中心部の交通混雑解消など）が確保されます。また、緊急輸送道路としての役割を担うことや周辺地域の発展に寄与することが期待できます。

整備内容（松之木～江名子工区 全体）

- 区間 高山市松之木町～江名子町- 延長 Ｌ＝1,660ｍ（Ｗ＝11.0ｍ）（うち第1トンネルＬ=272ｍ、第2トンネルＬ＝860ｍ）- 計画額 112億円- 供用開始 令和11年度（予定）

【本件に関するお問い合わせ】

高山市役所建設課

住所：〒506-8555 岐阜県高山市花岡町2丁目18番地

電話：0577-35-3148