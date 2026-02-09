アクシージアの人気インナーケアドリンク エイジーセオリー「AGドリンク」シリーズ累計販売数200万箱*¹を突破！

株式会社アクシージア

株式会社アクシージア（本社：東京都新宿区、代表取締役：段 卓）は、時を超えて美しく輝き続けたい女性のためのシリーズ“エイジーセオリー”のインナーケアドリンク「AGドリンク」 が、シリーズ累計販売数200万箱*¹を突破したことをお知らせいたします。 2016年8月のブランド誕生より、時代のニーズに合わせてアップデートを積み重ねてきました。発売から9年を迎えた今もなお、多くのお客様に選ばれ続ける製品として、さらなる品質の向上に努めています。

「AGドリンク」シリーズについて

エイジーセオリー「AGドリンク」は、2016年の誕生以来、アクシージアのサイエンスと知見の「すべて」を注ぎながら、「サイエンス×糖花*²」を追求し、進化を遂げてきました。インナービューティーのさらなる可能性を切り拓くため、成分の見直しや容器の改良など、これまで6回ものリニューアルを実施。昨年4月には、ブランド史上最高レシピに挑んだ「AGドリンクⅪ（イレブン）」が誕生しました。ハリのある輝くような毎日をサポートするインナーケアドリンクとして日本やアジアで広く支持され、この度、シリーズ累計販売数が200万箱*¹を突破いたしました。

「AＧドリンク」の歴史

「AGドリンク」が歩んできた道のりは、妥協なきアップデートの歴史です。ただ新しい成分を取り入れるだけでなく、その時々のライフスタイルや美容ニーズを先読みし「確かな手ごたえ」を追求し続けてきました。

「AGドリンク」200万箱*¹突破キャンペーン

「AGドリンク」シリーズ累計販売数200万個*¹突破を記念し、アクシージアの国内直営店舗およびアクシージア公式オンラインショップにて、期間限定のキャンペーンを実施いたします。この機会にぜひご体感ください。

■アクシージア 国内直営店舗

内容：「エイジーセオリー AGドリンクⅪ」30本入りをご購入毎に、5本プラスでプレゼントいたします。

期間：2026年2月13日（金）～5月8日（金）

場所：アクシージア 国内直営店舗

※他キャンペーンとの併用不可

■アクシージア公式オンラインショップ

内容：「エイジーセオリー AGドリンクⅪ」30本入りをご購入毎に、

・エイジーセオリー スムースマスク 1枚

・エイジーセオリー ウルトラアイクリーム パウチ1包

・エイジーセオリー UVプロテクションクリーム パウチ1包

をプレゼントいたします。

期間：2026年2月13日（金）～4月29日（水）

場所：アクシージア公式オンラインショップ

※キャンペーンは無くなり次第終了となります。

「AGドリンクⅪ」商品概要

さまざまなハーブエキス、植物エキスと1本あたり2,000mgものコラーゲン*³を贅沢に配合しながら、たったの18kcal。ノンカフェイン、かつ甘さを抑えたカシス＆パイナップル風味のすっきりとした味わいが続けやすく、日々の美容習慣に最適。

AGTHEORY AGDrink Ⅺ（エイジーセオリー AGドリンクⅪ）

＜清涼飲料水＞

■10本入

内容量：250mL（25mL×10本）

価格：10,692円（税込）

■30本入

内容量：750mL（25mL×30本）

価格：31,104円（税込）

販売場所：公式オンラインショップ、アクシージア直営店など

お召し上がり方：1日1本を目安に、よく振ってお飲みください。冷蔵庫で冷やすとより一層美味しくお飲みいただけます。

※本品は植物性抽出成分を含んでおりますので、容器の底に沈殿物が生じることがありますが、品質には問題ございません。よく振ってからお飲みください。

エイジーセオリーシリーズについて

エイジーセオリーは、時を超えて美しく輝き続けたい女性のためのシリーズです。厳選した植物のちからをあますことなく肌に届け、エイジングケア*⁴ライフをサポート。重ねた時を輝きに変え、10年後も美しい未来へと導きます。

アクシージア公式サイト・SNS

・公式HP：https://axxzia.co.jp/

・お取り扱い店舗：https://axxzia.co.jp/stores/

・公式Instagram：＠axxzia_jp https://www.instagram.com/axxzia_jp/

*¹ 「AGドリンク」シリーズの累計販売数：2016年8月発売開始～2026年1月末まで（当社調べ）

*² 糖花とは、「エイジーセオリー」共通成分である甘美な花を咲かせる植物成分のこと

*³ コラーゲンペプチド

*⁴ 年齢に応じたお手入れ