【運営メンバー募集!! 】日本の「中学校」をアップデートする「中学校てらす」運営メンバー（コアメンバー）を募集開始！
「支援」ではなく「共創」を。
教員も、ビジネスパーソンも、学生も。
あなたの「スキル」と「情熱」で、教育の未来にソーシャルインパクトを。
「先生の元気が、日本の未来だ。」
はじめまして。
「中学校てらす」代表、元企業人・現役中学校教員の青野祥人こと「あお」です。
今、日本の中学校現場は、かつてないほどの疲弊の中にあります。
長時間労働、不登校の増加、形骸化した校則、そして硬直したシステム。
現場の先生方は、生徒の幸せを願いながらも、日々の業務忙殺され、本来向き合うべき「子供たちの未来」に時間を割けないジレンマを抱えています。
「中学校てらす」は、そんな現場に光を当て、全国の知見をつなぎ、「幸せな中学校の在り方」を探究・実践してきました。
しかし、私たちは気づきました。
学校の中からだけで変えられることには限界がある。
かといって、外から批判したり、単に便利なツールを提供するだけでも変わらない。
必要なのは、「学校というOS」そのものを、
中と外の人間が一緒になって書き換える「チーム」です。
◆募集メンバー概要
今回募集するのは、単なるボランティアや外部支援スタッフではありません。
「中学校てらす」というプラットフォームを使い、日本の教育課題に対して「事業（プロジェクト）」としてアプローチする「運営メンバー（コアメンバー）」です。
私たちは、学校現場のリアリティ（泥臭さ）を直視しながらも、スタートアップ企業のようなスピード感と柔軟性を持って動きたいと考えています。
🌟教員の方へ
学校内ではできない挑戦を、ここで実験しませんか？
全国の仲間や異業種のプロと協働する経験は、あなたの教師人生の強力な武器になります。
🌟企業・フリーランス・学生の方へ
教育業界は参入障壁が高いと思っていませんか？
ここは、あなたがビジネスや研究で培った「マーケティング」「デザイン」「IT」「組織開発」のスキルが、ダイレクトに社会課題解決（ソーシャルグッド）につながる実験場です。
■ 募集する役割
特定の肩書きは問いません。 以下の3つの領域のいずれかで、あなたの力を貸してください。
この領域だけに限らず、皆さんそれぞれの「力」を貸してください。
１. 「広げる」人（マーケティング・広報）
教育の課題やコミュニティの熱量を、伝わりやすい言葉やデザインに変え、世の中へ届けてくれる方。
（SNS運用、ライティング、デザイン、ファンづくり など）
２. 「つなぐ」人（事業開発・アライアンス）
学校と企業、学校と地域をつなぎ、活動を持続可能にするための「資金」や「協力体制」を作ってくれる方。
（法人営業、協賛獲得、企画書作成 など）
３. 「育てる」人（組織開発・企画）
コミュニティに集まる先生たちが、もっと楽しく、もっと挑戦しやすくなるような「場」や「仕掛け」を作ってくれる方。
（イベント企画、コミュニティマネジメント、事務局運営 など）
■ 参加条件とリターン/応募・選考フロー
・「中学校てらす」のビジョンに共感できる方
＊中学校てらすHP
https://msterrace.nijin.co.jp/
・週２時間程度、オンラインでのミーティングや作業にコミットできる方（副業・プロボノ歓迎）
・SlackやZoomなどのITツールに抵抗がない、または学ぶ意欲がある方
【重要】 教育現場へのリスペクトを持ちつつ、忖度なしに新しい風を吹き込める方
■ 応募・選考フロー
応募フォームはこちらから
https://forms.gle/jrQXcDspi6sPPzy89(https://forms.gle/jrQXcDspi6sPPzy89)
■ 代表メッセージ
中学校てらす 代表 青野祥人
学校は、社会の縮図です。 ここが変われば、日本は変わる。本気でそう信じています。日本の教育を変えるのは、文科省だけでも教育委員会だけでもなく、「現場の熱」と「外の風」が混ざり合う、この「中学校てらす」という場所からだと信じています。
「先生が変われば学校が変わる」と言ってきました。これからは「先生と共にみんなでやれば学校は変わる」になります。
「厳しい環境だからこそ面白い」 そうやって笑いながら、一緒に未来の学校を創れるあなたを待っています。
あなたのエントリーを、心からお待ちしています。
◆主催
中学校てらす
公式HP：https://msterrace.nijin.co.jp/
全国の中学校をHAPPYに
私たちには同じような想いを持った仲間がいます。今、全国の想いを持った教育者が繋がり、学び合い、議論し、行動するためにこのサロンはあなたの力になります。全ての生徒と教師が『幸せな中学校の在り方』についてALL JAPANで探究すし、全国の中学校をHAPPYにすることが本サロンの目的です。
◆運営法人
「教育から国を照らす」ことを目指し、仕組みから教育を創り変え、誰もが教育に"希望"を持てる国にするために元小学校教師の星野達郎が2022年4月に創業。不登校・教員不足・先生のキャリア・学校の在り方など、様々な教育問題を解決する11の事業を展開。3期目の売上高予測は1億円を超える。
会社名：株式会社NIJIN
所在地：東京都江東区常盤2-5-5
設立 ：2022年4月1日
代表者：星野達郎
事業内容：教育課題を仕組みから解決する教育事業（教師研修、不登校支援、起業支援、教育イベント、アフタースクール）
URL ：https://www.nijin.co.jp/