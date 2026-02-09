ファミチキ史上最も売れた※フレーバーがさらに濃厚になって復活今年も、絶対うまいじゃん。「濃厚チーズinファミチキ」・「濃厚チーズinクリスピーチキン」2月10日（火）から発売

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、継続して取り組んでいる5つのキーワードの「もっと美味しく」、「『あなた』のうれしい」の一環として、ファミチキシリーズの中でも史上最も売れた※フレーバーである「濃厚チーズinファミチキ」239円（税込258円）と、カリッとクリーミ～な「濃厚チーズinクリスピーチキン」184円（税込198円）を、2026年2月10日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて数量限定で発売いたします。

※過去販売したファミチキシリーズの初週販売実績と比較

■累計25億食突破の「ファミチキ」からシリーズ史上売上No.1※フレーバーがさらに濃厚になって登場

「ファミチキ」は、2025年12月に累計販売数25億食を突破し、ファミリーマート全商品の中で売上数量No.1を誇る商品です。

2021年には「チーズインファミチキ」を発売し、多くのお客さまからご好評をいただきました。その後、再販を望む声が数多く寄せられたことを受け、4年の時を経て2025年2月に「濃厚チーズinファミチキ」を発売いたしました。初週の販売数はファミチキシリーズ歴代No.1の売上を記録し、大きな反響を呼びました。

このたび、そのおいしさをさらに進化させるべく、熟成チェダーチーズの割合を増やし、味わいをさらに濃厚にすることで、ひと口目から最後まで“濃厚”を実感できる味わいへリニューアルしました。

さらに、カリッと衣の食感を楽しめる「濃厚チーズinクリスピーチキン」も同時発売いたします。昨年はクリームチーズソースを使用した「クリームチーズソースinクリスピーチキン」を展開していましたが、今年はファミチキ同様、さらに濃厚な味わいを目指して開発しました。3種のチーズを使用した濃厚かつとろ～り食感とクリスピーな衣のカリッと食感のコントラストで、ファミチキとはまた違った魅力を引き出しました。

ファミリーマートは、チーズ好きの方はもちろん、ファミチキファンの期待にも応える一品をお届けします。

【商品詳細】

【商品名】濃厚チーズinファミチキ

【価格】239円（税込258円）

【発売日】2026年2月10日（火）

【発売地域】 全国

【内容】ジューシーなチキンの中に、さらに濃厚になったチーズを閉じ込めました。ジュワッとジューシーなファミチキの旨みととろ～り濃厚なチーズを味わえます。

【商品名】濃厚チーズinクリスピーチキン

【価格】184円（税込198円）

【発売日】2026年2月10日（火）

【発売地域】 全国

【内容】カリッとしたクリスピーな衣と、コク深い濃厚チーズの組み合わせがたまらないクリスピーチキンです。

※チーズフード使用

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※地域により商品の価格・発売日・仕様等が異なる場合がございます。

※一部の地域及び店舗では取り扱いのない商品がございます。

■TVCM概要

タイトル：「濃厚チーズinファミチキ チーズトリップ」篇

TVCM放映開始：2026年2月10日（火）

出演者：八木莉可子

放映地域：全国（一部地域を除く）

動画URL：https://youtu.be/Uj7HeHOpB9k

■ファミマのアプリ「ファミペイ」で「ファミペイ払いで1個買うと、1個もらえる」！

期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」で、新商品の「濃厚チーズinファミチキ」「濃厚チーズinクリスピーチキン」のいずれか1つをファミペイ払いで購入すると、「クリスピーチキン（プレーン）」に使える無料引換クーポンがファミペイ内に配信されます。

【キャンペーン情報】

クーポン配信期間（買うと）：2026年2月10日（火）～2月16日（月）

クーポン利用期間（もらえる）：2026年2月17日（火）～2月23日（月）

【注意事項】

・無料引換クーポンはファミペイに電子クーポンとして配信されます。

・無料引換クーポンは対象商品の購入個数分配信されます。

・無料引換クーポンは配信されるまで時間がかかる場合があります。

■「濃厚チーズinファミチキ」100円引きクーポンが総計5万名様に当たる！

ファミリーマート公式X（@famima_now）をフォローのうえ、ファミリーマート公式Xの対象の投稿に指定のハッシュタグをつけてリプライしていただくと、抽選で総計5万名様に「濃厚チーズinファミチキ」の100円引きクーポンが当たります。

キャンペーン期間：2026年2月10日（火）8：30～2026年2月16日（月）23：59

※「濃厚チーズinファミチキ」が品切れの場合、「ファミチキ」にも使用できます。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。