世界11都市を巡ったG-DRAGONによるメディアアートのOfficialグッズが集結！「G-DRAGON Official goods POP-UP」が渋谷モディで開催！

株式会社丸井グループ

渋谷モディ（株式会社丸井、東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）7Fにて、世界11都市を巡ってきた「G-DRAGON Media Exhibition : Ubermensch」のグッズを集めたポップアップイベント「G-DRAGON Official goods POP-UP」が開催中です。

■「G-DRAGON Media Exhibition : Ubermensch」とは

世界的アーティストBIGBANGのG-DRAGONが取り組んだ、自身初となるメディアアートの展示です。

G-DRAGONの3rd正規アルバムに込められたメッセージ「Ubermensch（超人）」を、最新のデジタルメディアアートで表現したものです。2025年3月韓国・ソウルの「ザ・現代ソウル」で初めて開催された本展示は、わずか10日間で55,000人以上を動員。 SNSを中心に大きな話題を呼び、現地では“次世代メディア展示”として高い評価を受けました。

そんな「G-DRAGON Media Exhibition : Ubermensch」の展示とともに全世界11か国を回ってきたOfficialグッズが、この渋谷に勢揃い！

■商品の一例

ボリューム豊富な商品展開

今回のPOP-UP SHOPでは、ショートスリーブTシャツ（税込9,900円）、ロングスリーブＴシャツ（税込12,000円）、キャップ（税込7,900円）、ソックス（4,400円）、スローガンタオル（2,500円）など、20種類以上のグッズを取り揃えております。

さらに、G-DRAGONを象徴する花「デイジー」で彩ったグッズもご用意。

他にも、香港、マカオ、シンガポールでのみプレゼントされたG-DRAGONトレカのプレゼント企画など、盛りだくさんの内容でお客さまのお越しをお待ちしております。

■ファン垂涎の的！ご購入特典

期間中、イベント会場にて税込10,000円以上お買上げいただいたお客さまに、「G-DRAGON Media Exhibition : Ubermensch」の香港、マカオ、シンガポール会場でのみプレゼントされた「G-DRAGONトレカ 各都市図柄3種」のうちランダムで1枚プレゼントいたします。

※税込10,000円ごとではございません。ご了承ください

※いかなる場合もレジにて精算を2回以上に分けることはできません

※レシートの合算はできかねます

※景品はなくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください

【エポスカード新規入会特典】

期間中イベントショップにてエポスカードに新規ご入会していただいたお客様に、「G-DRAGONトレカ 各都市図柄3セット」をプレゼントいたします。

※特典は当イベント期間中に、当イベントショップ内にてご入会された方が対象です

※特典は新規ご入会の方に限ります

※Webからのご入会は特典対象外となりますのでご注意ください

※お申込には別途審査がございます。 場合によってはお申し込みいただけない場合がございますので、予めご了承ください

※お申込条件は満18歳以上の方です (高校生を除く)

※特典はなくなり次第終了となります

■開催概要

開催日時：2月6日（金）～2月15日（日）

開催場所：渋谷モディ 7F イベントスペース

営業時間：11:00～19:00

(※渋谷モディ営業時間と異なりますのでご注意ください)

※イベントの内容は予告なく変更させていただく場合がございます。詳しくは渋谷モディHPをご覧ください

【お問い合わせ】

株式会社 コンテンツリー gdgoods@contentree.fun

▼渋谷モディ

https://www.0101.co.jp/721/

▼丸井

https://www.0101.co.jp/