まもなく訪れる春を前に！ 日中合作漫画『王朝無双～現代知識で唐の王子に転生したら、国がリッチになりました～』第１巻刊行！

まもなく日本にも中国にも春が訪れるこの季節。日中合作による新作漫画『王朝無双～現代知識で唐の王子に転生したら、国がリッチになりました～』第１巻が本日２月９日（月）発売となります。

本作は、人気の短編ドラマアプリ「ＵｎｉＲｅｅｌ」を運営するCOL JAPANが原作提供、月刊少年マガジン編集部及び国際企画編集チームが制作・編集の布陣で挑む新プロジェクトとして、Web漫画サイト「月マガ基地」にて好評連載中！ 原作は中国人の推塔天王先生による同名小説。漫画を手がけるのは、第14回月刊少年マガジンコミック大賞佳作(https://comic-days.com/episode/316190247109747261?from=gmagakichi)を受賞した南冥青天先生で、本作が商業デビュー作となります。

■書誌情報

王朝無双～現代知識で唐の王子に転生したら、国がリッチになりました～

原作： 推塔天王

漫画： 南冥青天

発売日： 2026年02月09日

価格定価： 792円（本体720円）

ISBN： 9784065419755

判型： B6

ページ数： 176ページ

初出： 「月マガ基地」2025年9月2日号～12月9日号

作品URL： https://comic-days.com/episode/2551460909469533061 （第１話無料公開・月マガ基地）

あらすじ

唐の時代に食堂を営む趙辰。だがその中身は、転生した現代人だった。現代知識とテクノロジーで、国難を乗り越え、リッチな国へと変貌させる男の出世譚。大人気中国ラノベを渾身のコミカライズ！

■制作背景と作品の魅力！

漫画を手がける南冥青天先生は、原作の魅力と「唐」という時代の魅力をしっかり伝えることに特に力を入れたいと、当時の長安の街並みや人々の暮らし、衣装の細部までこだわって制作。読者に「この時代に行ってみたい！」と思ってもらえる作品にしたいと、連載開始時に語りました。

連載が開始されると中国史好きからも注目が集まり、登場人物の名前や設定で「これはのちの⚪︎⚪︎⚪︎！？」など話題に。日本では一般的に遣唐使・鑑真ぐらいしかイメージがわかない唐の時代が背景ですが、本作を読むと少しだけ、当時の文化や人物、歴史に詳しくなれるかもしれません。

当時の長安の街並みと、美味しそうな「紅焼肉」

また、本作のもう一つの魅力は、現代人の趙辰が1300年前の唐に転生することで始まる「グルメ漫画」であるということ！ １話では、豚を食べる文化のない当時の唐に「紅焼肉」（角煮のような豚の煮物）を持ち込み波乱を起こしますが、豚を美味しく食べるための「現代知識」は日常的に豚肉を食べる私たちでも知らない方も多い情報で、牛・豚・羊など「肉食」の歴史も垣間見えます。

２話以降で登場する食材や食文化は、ぜひ１巻で！

■キャンペーン情報

『王朝無双～現代知識で唐の王子に転生したら、国がリッチになりました～』第１巻の発売を記念し、作品オリジナルQUOカードを３名様にプレゼントいたします！

応募方法：

「月マガ基地」公式アカウント（@getsumagakichi）をフォローし、「#王朝無双」「#日中合作漫画」のついたキャンペーン投稿をリポストしてください。（キャンペーン投稿に、作品についての感想や応援コメントをすると、当選確率がUP！）

応募期間：

2026年2月9日（月）～16日（月）23:59

キャンペーン規約・詳細は https://gmaga.co/news/902.html(https://gmaga.co/news/902.html)

■『王朝無双』第１話ためしよみ（無料）

続きは月マガ基地（１話まるまる無料公開）(https://comic-days.com/episode/2551460909469533061)か、【第１巻】で！

ネット書店一覧などはこちらから

https://www.kodansha.co.jp/comic/products/0000421893