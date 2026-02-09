株式会社Lime｜プレスリリース

株式会社Lime

株式会社Lime（本社：東京都目黒区／代表取締役：斉藤隼生）は、全国で200店舗以上のビューティーサロンを展開する急成長企業です。この度、「アジアNo.1の美容企業」を実現するための全国・海外展開戦略を発表するとともに、全国のLime店舗に在籍する施術者・店長・オーナーを対象とした「エステ業界の現場動向調査」を実施しました。

【Philosophy｜Limeについて】

Limeは「すべての人の自己実現を達成させる」という想いを原点に、美容サービスを全国で提供しています。全国200店舗以上の展開と蓄積した顧客データを強みに、痩身・フェイシャル・アイサロンなど幅広く展開。

最先端のK-ビューティーを取り入れ、国内外で新しい市場を創造し、「アジアNo.1のビューティー企業」として日本そしてアジアをリードしていきます。

【AI × データ活用による次世代型サロン運営へ】

Limeでは、全国200店舗以上で蓄積された顧客データに加え、自社開発AI肌診断機を活用し、シミ・しわ・毛穴・水分量・弾力など膨大な肌データを解析しています。

これらのデータは施術提案の精度向上だけでなく、D2C商品の開発、パーソナライズ施術、そしてK-ビューティー施術との融合を通じ、新しい市場価値の創出に繋がっています。

AI × K-Beauty × 全国200店舗のデータ基盤を軸に、国内外で美容市場を再定義していきます。

【全国200店舗の施術者に聞く“現場のリアル”――独自調査】

Limeは全国200店舗の施術者・店長・オーナーを対象に、来店客の悩み・トレンド・サロン選びの基準に関する独自調査を実施しました。

【調査結果サマリー（n＝412名／2025年実施）】

・悩み相談TOP：痩身（62%）、フェイシャル（48%）

・サロン選び：効果（71%）、通いやすさ（52%）

・離脱理由：時間確保困難（45%）、効果実感不足（27%）

・今後伸びる施術：小顔（55%）、肌改善（47%）

・美容医療との併用ニーズ40%で増加中

グラフ２. Salon Selection Priorities

【成長を支える3つの強み】

1. 全国200店舗規模の運営力

2. AI分析 × 蓄積データによるサービス最適化

3. K-Beautyを起点とした技術進化

【全国200店舗展開の成長フェーズ】

Limeは需要の高い「痩身」「小顔」「肌改善」領域を強化し、K-ビューティー技術の導入、新施術開発、AI連動メニューを拡大予定。

【300店舗体制へ向けた戦略】

主要都市（札幌・仙台・名古屋・大阪・広島・福岡）への出店、海外展開、AI・データ活用施術の強化を推進。

【代表コメント】

「全国200店舗での現場データとAIによる分析を基に、美容の未来を再定義し、アジアNo.1のビューティー企業として成長していきます。」（代表取締役 斉藤隼生）



【会社概要】

社名：株式会社Lime

創業：2017年2月1日

代表取締役：斉藤隼生

所在地：〒153-0051 東京都目黒区上目黒1丁目3-2 代官山宝ビルII 1階・2階

メール：info@lime-fit.com

事業内容：美容サロン運営、AI肌診断、D2C事業

URL：https://lime-fit.com/