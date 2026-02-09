DC ShoesとManhattan Portageが初コラボレーション！特別仕様のバックパックとメッセンジャーバッグを2026年2月10日(火) より数量限定で発売！

ボードライダーズジャパン合同会社左) 26 MP CASUAL MESSENGER BAG \12,100 / 中) 26 MP TOWNSEND BACKPACK \27,500 / 右) 26 MP VINTAGE MESSENGER BAG \17,600

アメリカ・カリフォルニア州発のフットウェア＆アパレルブランド「DC Shoes（ディーシー シューズ）」では、ニューヨーク発のブランド「Manhattan Portage（マンハッタンポーテージ）」と初めてコラボレーションし、特別仕様のバックパック1型とメッセンジャーバッグ2型を、2026年2月10日（火）より数量限定で発売します。販売店舗は、DC Shoes直営店舗（9店舗）、DC Shoes公式サイト(https://boardriders.co.jp/collections/dcshoes-collections-manhattan)、Manhattan Portage公式オンラインストア、Manhattan Portage直営店舗（9店舗）です。

DC Shoesは、1994年の誕生以来、ブランドのルーツであるスケートボードを軸に、音楽やアート、ストリートカルチャーを横断しながら常識を打ち破ってきました。また、Manhattan Portageは、揺るぎない美学とパフォーマンス、都市生活に根ざした機能性と耐久性を追求し続けてきました。今回のコラボレーションは、“Built on the Street.”をテーマに、ストリートカルチャーを原点とする両ブランドのDNAやフィロソフィーが強く共鳴し、実現しました。タフさと機能性、そしてスケートのエッセンスを融合させた特別なプロダクトです。

コラボレーションアイテムには、スケートバッグを象徴する大型ストラップをアイコンとして採用。バッグ本体には、DC ShoesとManhattan Portageのブランド名が入ったコラボレーションラベルをフロントに配置した特別仕様です。

また、バックパック（26 MP TOWNSEND BACKPACK）と大型メッセンジャーバッグ（26 MP VINTAGE MESSENGER BAG）は、スケートデッキをストラップで固定して持ち運べる、DCとのコラボレーションならではのディテールを取り入れています。

26 MP TOWNSEND BACKPACK

Manhattan Portageとコラボレーションしたバックパック。

フロントに両ブランド名入りのコラボレーションラベルを配置。前面には、スケートバッグのアイコンである、大型バックル付きストラップを備え、スケートデッキの持ち運びにも対応するストリートライクなデザイン。

シンプルなルックスにスケートカルチャーのエッセンスが落とし込まれ、実用性もしっかりと確保。ストリートからタウンユース、アクティブなシーンまで、シームレスに活躍するバックパックです。

26 MP TOWNSEND BACKPACK 価格：\27,500

・フロントのベルトにDC Shoesのスターロゴのラベルを配置

・Manhattan Portage伝統の「1000D CORDURA(R) Classic Fabric」を採用

・サイドにそれぞれ素材の異なるオープンポケットを配置し、収納物によっても使い分けが可能。

・片面のメッシュポケット上部には長さのあるものを収納した際に固定できるバックル付き

・メインコンパートメントとは別に、PC収納用のクッション付きコンパートメントを搭載。

・フロントの立体ポケットには、2つのジッパー収納を用意。

・背面には通気性に優れたメッシュ地を採用。

・ショルダーには肩に優しいパッド入り。

・背負いのリュックタイプで、通勤や通学用バッグとしても便利な仕様。

・PCスリーブ：15.6インチ（W37.6×H25.8×D3.1cm）収納可能。

［サイズ］W30.5cm / H45.5cm / D18cm

［容量］約25L

［重量］約820g

［ポケット］表側ポケット：4 / 内側ポケット：1

26 MP VINTAGE MESSENGER BAG

Manhattan Portageとコラボレーションした大型のメッセンジャーバッグ。

フラップに両ブランド名入りのコラボレーションラベルを配置。スケートバッグのアイコンである、大型バックル付きストラップを備え、スケートデッキの持ち運びにも対応。シンプルなデザインの中に、スケートライクなエッセンスが落とし込まれた、コラボレーションならではのアイテムです。

日本人の体型に合わせて開発されたモデルで、男性だけでなく女性も使いやすいサイズに仕上げています。

26 MP VINTAGE MESSENGER BAG 価格：\17,600

・Manhattan Portage伝統の「1000D CORDURA(R) Classic Fabric」を採用

・間口の広い開閉口

・開閉はバックルを採用

・ジッパー付き内ポケットを完備

・ショルダーベルトは長さ調節可能で、頑丈なメタルバックルを使用

・A4サイズ収納可能

［サイズ］W42cm（トップ）・W26cm（ボトム） / H25cm / D17cm

［容量］約11L

［重量］約455g

［ポケット］内側ポケット：1

26 MP CASUAL MESSENGER BAG

Manhattan Portageとコラボレーションした小型のメッセンジャーバッグ。

フラップに両ブランド名入りのコラボレーションラベルを配置。スケートバッグのアイコンとも言える幅広のストラップをアクセントにしたデザインで、身軽さとストリート感をバランスよく融合したコンパクトなメッセンジャーバッグです。

26 MP CASUAL MESSENGER BAG 価格：\12,100

・フラップにDC Shoesとのコラボレーションラベルを配置

・フロントのバックル付きストラップは無骨なデザインアクセントに

・Manhattan Portage伝統の「1000D CORDURA(R) Classic Fabric」を採用

・間口の広い開閉口

・開閉はバックルを採用

・ジッパー付き内ポケットを完備

・500mlペットボトル収納可能

［サイズ］W29cm（トップ）・W18cm（ボトム） / H18cm / D13cm

［容量］約4.8L

［重量］約195g

［ポケット］内側ポケット：1

■ DC Shoes（ディーシー シューズ）について

1994年、DC Shoesはスケートボード業界に強烈なインパクトを与えながら、アメリカ・カリフォルニア州で誕生した。創始者である“ケン・ブロック”と“デーモン・ウェイ”は、スケートボード、スノーボード、サーフィンといったアクションスポーツのカルチャーに、ミュージックやアートをミックスさせ、90年代のストリートカルチャーをリードするブランドとしてDCを成長させてきた。常識を打ち破る革命的なDNAを受け継ぐブランドスピリット は、これからもストリートをPUSHし続ける。

■ Manhattan Portage（マンハッタンポーテージ）について

Manhattan Portageは、一人でも多くのニューヨーカーに高品質のバッグを届けたいというシンプルな思いから、1983年ニューヨークで誕生しました。最初のバッグは人々の生活をシンプルにすることを目的に、ニューヨークのバイク・メッセンジャーやイーストビレッジのDJのためにデザインをし、製品化したのがはじまりです。

Manhattan PortageのDNAである『汎用性』『耐久性』『順応性』を示す“New York Tough”と、理念である“a bag for everyone”を大切なブランドスローガンに、多種多様なライフスタイルに対応する製品を展開しています。

【 ご掲載時のお問い合わせ先 】

ボードライダーズジャパン TEL： 0120-32-9190

https://boardriders.co.jp/pages/dcshoes/

コラボレーション商品特設ページ

https://boardriders.co.jp/collections/dcshoes-collections-manhattan

公式Instagramアカウント @dcshoes_japan https://www.instagram.com/dcshoes_japan

公式TikTokアカウント @dcshoes_japan1994 https://www.tiktok.com/@dcshoes_japan1994