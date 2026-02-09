株式会社オンワード樫山が東京都「心のバリアフリー」サポート企業に登録されました

株式会社オンワード樫山

株式会社オンワード樫山（本社：東京都中央区 代表取締役社長：保元 道宣）が、東京都「心のバリアフリー」サポート企業に登録されました。

誰もが円滑に移動し、さまざまな活動を楽しめるまちづくりを進めるには、施設設備だけでなく、全ての人が平等に参加できる社会や環境について考え、必要な行動を続ける「心のバリアフリー」が重要です。

東京都「心のバリアフリー」サポート企業とは、都が企業と連携し、「心のバリアフリー」に対する社会的気運の醸成を図るための取り組みです。

当社は、中⾧期経営ビジョン「ONWARD VISION 2030」において、「多様で個性的な人財が活躍できる企業への進化」を掲げており、誰もが働きやすい環境を目指した施策の実施や人事制度の導入などの取り組みを推進しています。

今回は、当社が導入しているヘルスキーパー制度や社屋における点字ブロック、多目的トイレの設置などの取り組みが認められ、東京都「心のバリアフリー」サポート企業の登録にいたりました。

今後も、多様化するお客さまのニーズ・価値観に応え、そして社会に貢献していくために、社員のワークライフシナジーを創出するとともに、多様な人財が活躍できる環境を整えてまいります。

■当社の主な取り組み

・あん摩マッサージ指圧師等の国家資格を有する視覚障がい者（ヘルスキーパー）が従事する健康管理室（マッサージ施設）を設置

・点字ブロック、多目的トイレの設置

・全ての社員を対象にした働き方改革プロジェクト「働き方デザイン」の実施

・DEI推進をサポートするeラーニングの導入

・ダイバーシティ＆インクルージョンを評価する「D&I AWARD」において、3年連続で最高ランクの「ベストワークプレイス」に認定

その他、当社の取り組みについて：https://www.onward-hd.co.jp/sustainability/diversity/

■東京都「心のバリアフリー」サポート企業とは

東京都では、年齢、性別、国籍等にかかわらず、全ての人が安心、安全、快適に暮らし、訪れることができるユニバーサルデザインのまちづくりを推進しています。誰もが円滑に移動し、さまざまな活動を楽しめるまちづくりを進めるには、施設のバリアフリー化とともに、全ての人が平等に参加できる社会や環境について考え、必要な行動を続ける「心のバリアフリー」が重要になります。

そこで、東京都は、企業等と連携し、心のバリアフリーに対する社会的気運の醸成を図るため、従業員等の意識啓発等に取り組む企業等を「心のバリアフリー」サポート企業として登録して公表しています。

＜東京都福祉局「心のバリアフリー」公式サイト＞

https://kokoro.metro.tokyo.lg.jp/index.html

■株式会社オンワードホールディングス概要

1927年に「樫山商店」として創業しました。現在は、「ファッション」「ウェルネス」「コーポレートデザイン」の3つの領域における事業を推進するとともに、海外においては、「ヨーロッパ」「アメリカ」「アジア」の3地域でビジネスを展開しています。

ミッションステートメントである「ヒトと地球（ホシ）に潤いと彩りを」のもと、“社員の多様な個性をいかしたお客さま中心の経営”により、地球と共生する“潤いと彩り”のある生活づくりに貢献する「生活文化創造企業」として前に進み続けます。

設立：1947年(昭和22年）9月4日

代表者：代表取締役社長 保元 道宣

本社：〒103-8239東京都中央区日本橋3丁目10番5号オンワードパークビルディング

URL：https://www.onward-hd.co.jp/