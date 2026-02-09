八木莉可子さんが初の“波乗り”でチーズの海をサーフィン！ファミチキのCM出演数が最多の八木さんが「ファミチキ検定」に挑戦新CM「濃厚チーズinファミチキ チーズトリップ」篇2月10日(火)から放映開始

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、継続して取り組んでいる5つのキーワードの「もっと美味しく」、「『あなた』のうれしい」の一環として、ファミチキシリーズの中でも史上最も売れた※フレーバーである「濃厚チーズinファミチキ」239円（税込258円）と、カリッとクリーミ～な「濃厚チーズinクリスピーチキン」184円（税込198円）を、2026年2月10日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて数量限定で発売いたします。

また、同日から八木莉可子さんが出演する新TVCM「濃厚チーズinファミチキ チーズトリップ」篇も全国にて放映します。

※過去販売したファミチキシリーズの初週販売実績と比較

■チーズの海をサーフィン！？八木さんが初の“波乗り”に挑戦！

今回のCMの見どころは、八木さんが脳内でチーズの海をサーフィンするというシーン。サーフィン未経験だという八木さんは撮影を振り返り「スタッフさんの中にサーフィンをされている方が何人かいらっしゃって、『足をこうやって内側にするとそれっぽいよ』などと教えていただいて、とても楽しかったです！足元でスタッフさんが支えながら揺らしてくださったのですが、その動きがとてもリアルで、目の前に本当にチーズの海が見えるかのようでした。撮影が終わった今も、まだちょっと足元が揺れているような感覚があります」と、撮影の裏側と初めてサーフボードに乗った感想を語りました。

■TVCM概要

タイトル：「濃厚チーズinファミチキ チーズトリップ」篇

TVCM放映開始：2026年2月10日（火）

出演者：八木莉可子

放映地域：全国（一部地域を除く）

動画URL：https://youtu.be/Uj7HeHOpB9k

■撮影インタビュー

-「濃厚チーズinファミチキ」は、ファミチキ史上最も売れた※フレーバーでした。今後も年に一度の風物詩になりそうですが、八木さんが年に一度楽しみにしている風物詩はありますか？

やっぱり桜は年に一度の楽しみですね。桜を見る時って、卒業式や入学式など、自分にとっても印象深い時に咲いていました。風が吹いて、ちょっと桜が吹雪のようになっているのがすごくきれいで、毎年見るととてもテンションが上がります。撮影で忙しくてなかなか行けなかった時もありますが、お仕事の撮影でお花見のシーンがあって、お花見ができて、お弁当も食べて、それがすごく幸せでした。桜の下で食べるごはんがおいしいので、ぜひファミチキも食べていただきたいですね。

-SNSなどでファミチキのアレンジレシピもバズっていますが、「絶対うまいじゃん。」というワードにかけて、八木さんが思う「濃厚チーズinファミチキ」と合う「絶対うまいじゃん。」と思う組み合わせはなんだと思いますか？

「チーズinファミチキ」はいろんなものに合いそうですけど、パクチーとかと食べたらおいしいんじゃないかなと思って。エスニック料理が好きなのですが、パクチーも大好きで、チーズにパクチーのちょっとツンと香るエスニックさがマッチしたら、さらにまた別のおいしさがあると思って試してみたいです。パクチーが苦手という方も多いですけど、ファミチキの旨みと合わさったら、きっといけちゃう人もいるんじゃないかなと思い、一度、挑戦してみてほしいです！

-ファミリーマートで買えるもので、何か組み合わせたらおもしろそうだなというものはあったりしますか？

定番のファミチキバンズ以外にもいろんな選択肢が出てきます。ファミチキバンズ以外にも、ファミマのパンっておいしいパンが他にもあるじゃないですか。あえてファミチキバンズじゃなくて別のパンに挟んでみてもおいしいんじゃないかなって、思いました。生コッペパンにファミチキを入れて食べるとか…？生コッペパンのもちもちと相まっておいしいんじゃないでしょうか。

-たまごサンドやパンケーキとサンドするレシピもあるそうです。

やっぱりパンケーキに挟む方いらっしゃるんですね！甘じょっぱくて、美味しい気がします。挑戦したことがないので、今度やってみたいです。

■ファミチキのCMに最多出演の八木さんが「ファミチキ検定」に挑戦！

これまで何度もファミチキのCMに登場し、出演回数最多となる八木さんに、「ファミチキ検定」と題した、全5問のファミチキにまつわるクイズに挑戦いただきました。

―第1問：今まで発売したことのないファミチキの味はどれでしょう？

A：濃厚グラタン味 B：チーズインカレー味 C：チーズタッカルビ 味

え～！意外と難しめの問題が来ますね。でもこれは、聞いたことがない気が…？『A：濃厚グラタン味！』

-正解です！

よかった！ 聞いたことないと思ったんです。でも、ちょっとあったらおいしそうだなと思って、ドキドキしちゃいました。チーズタッカルビ味も食べたことがないので、食べてみたいですね。チーズタッカルビ自体も美味しいので、ファミチキがコラボレーションしたらどんなに美味しいだろうと！その時に食べとけばよかった…ってすごく思いました。

-第2問：ファミチキの誕生日は、何月何日？

A：9月18日 B：10月17日 C：11月16日

ええ～！どうしよう、難しいですね…。『A：9月18日！』

-不正解です！正解は『B：10月17日』だそうです。

知りませんでした…。誕生日は盲点でした。ファミチキの誕生日は10月17日、心に刻みます。ちなみに何年のですか？

-2006年10月17日になります。

私がまだ5歳の頃にファミチキが誕生したんですね。確かにちっちゃい頃からファミチキって身近にあって、物心ついた頃から知っていた気がします。2006年10月17日、心に刻みます。

-フライドチキンは“骨付き”が一般的だった時代に、片手で手軽に食べられる“骨なし”のフライドチキンとして誕生しました。当時はフライドチキンに使用されることが珍しかった、足の付け根に近い部分である鶏もも肉の“サイ”を使用した商品になります。

すごくおいしいのに、使われることが少ない部分だったんですね。すごい！それを発見されて、いまに至って。海外の方も日本に来てファミチキを食べられていると聞いて、なんだか私もうれしい気持ちになってます。

-第3問：ファミチキの販売開始から今までに食べられた個数を並べると、琵琶湖を何周するでしょう？（7月末時点で24億食、ファミチキ縦約10cm、琵琶湖外周約235km）

A：約500周 B：約1,000周 C：約5,000周

難しい！24億食！？意外と他府県民の方から小さいと思われていますが、琵琶湖って1日で歩いて1周できないほど、自転車でも大変なぐらい大きいので、1周するのもファミチキで大変だと思うんですよね。でも一番ちっちゃい数で500周なんですね。すごいな…じゃあ『B：約1,000周』で！

-正解です！2025年7月時点でファミチキは“24億食”販売されています。ファミチキの縦が約10センチ、琵琶湖の外周が約235キロなので、約1,021周となります。

すごい！これから琵琶湖に行った時、ちょっと考えちゃいそうですね。こんなおっきい琵琶湖を1,000周…と思っちゃいそうですね。これからもファミチキは、その記録を伸ばしていくんでしょうね。

-琵琶湖にはどんな思い出がおありでしょうか？

高校生の頃に勉強合宿がありました。朝起きて、朝ごはんの前に琵琶湖畔を歩きながら古文を暗唱して、先生に暗唱するんですけれど、間違えたらもう1回琵琶湖を歩きながら覚えなきゃいけなくて。それがすごい印象に残っています。でも、その時の琵琶湖がすごくきれいだったことと、なかなか覚えられなくて「どうしよう、朝ごはんが食べられない…」ってずっと思っていたことが記憶に残っています。良い高校生時代だったなと思います。

-第4問：ファミチキの袋の裏側には“メモ欄”があります。つけた理由はなんでしょう？

A：スタッフが商品名を記入するため

B：サプライズ用にコメントを書いてもらうため

C：食べた日時を記録して“ファミチキ日記”をつけるようにするため

私、これ知っています！「メモ」って後ろに書いてあるから何のためのメモなんだろうって気になって、以前ネットで調べたんです。これは自信があります！『A：スタッフが商品名を記入するため！』

-正解です！ファミチキ袋にメモ欄が付けられたのは2013年のことだそうです。店舗スタッフが使うことを想定して付けられており、メモ欄はファミチキだけでなく焼きとりなどの他のホットスナック袋にも付けられています。お客さまが商品を間違えないための工夫だそうです。

最初からあったわけじゃないんですね。確かに中に入ってしまうと何かわからないから、すごく便利ですよね。最初、誰かにプレゼントするときのためにメッセージを書く用のメモ欄なのかなと思っていたんですけど、利用してみて機能的に考えられているんだと思ってびっくりしました。でもいつかメッセージを書いて、誰かに渡してみたいですね。

-第5問：数々の新フレーバーが発売されてきましたが、初週売上No.1だったフレーバーはなんでしょう？

A：タルタルソースinファミチキ B：ファミチキ レッド C：濃厚チーズinファミチキ

今までで売上が一番だったファミチキは、「濃厚チーズinファミチキ」って聞いたんですけれど、初週はどうなんでしょう…。「ファミチキ レッド」も辛いもの好きな人に刺さって、とってもおいしくて。でもやっぱりこちらにします！『C：濃厚チーズinファミチキ』ではないでしょうか？

-正解です！ 今まで、ファミチキは30種類以上のフレーバーを発売しておりますが、昨年発売した「濃厚チーズinファミチキ」がNo.1でした！

すごい、やっぱりおいしいですもんね。どれもすごい人気だと聞いていて、おいしかったので悩んだんですけれど、やっぱりさすが「濃厚チーズinファミチキ」ですね。今回も前回の初週売り上げNo.1をさらに超えて、皆さんに食べていただけるととてもうれしいですね。ぜひ食べてください！

-以上でファミチキ検定を終了いたします。八木さんは5問中4問正解されたので、ファミリーマート担当者から検定書を授与いたします。おめでとうございます！

うれしい！ファミチキの誕生日は、2006年10月17日ですよね。心に刻みましたので！皆さんもぜひ「ファミチキ検定」に合格できるように、ぜひファミチキの勉強、一緒に頑張りましょう！

【商品詳細】

【商品名】濃厚チーズinファミチキ

【価格】239円（税込258円）

【発売日】2026年2月10日（火）

【発売地域】 全国

【内容】ジューシーなチキンの中に、さらに濃厚になったチーズを閉じ込めました。ジュワッとジューシーなファミチキの旨みととろ～り濃厚なチーズを味わえます。

【商品名】濃厚チーズinクリスピーチキン

【価格】184円（税込198円）

【発売日】2026年2月10日（火）

【発売地域】 全国

【内容】カリッとしたクリスピーな衣と、コク深い濃厚チーズの組み合わせがたまらないクリスピーチキンです。

